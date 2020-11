Schwerin

Fällt wieder viel Unterricht aus, sollten Schulen in MV wegen der Corona-Pandemie erneut schließen müssen? Die Sorge treibt Lehrer, aber auch Familien von Schülern um. Ein Grund: Viele Lehrer haben bis heute, acht Monate nach Beginn der Krise, keine Dienst-Laptops für den Distanzunterricht.

Auf die Einlösung eines Versprechens der Bundesregierung warten die Bundesländer bis heute. Bildungsministerin Martina Martin geht jetzt in die Offensive: In Abstimmung mit Finanzminister Reinhard Meyer (beide SPD) werde das Land Geld für den Kauf von Lehrer-Laptops an den Schulen im Nordosten vorschießen.

Anzeige

Ministerium: Mindestens 13.000 Laptops werden gekauft

„Es werden mindestens 13.000 Geräte angeschafft“, sagt Henning Lipski, Sprecher des Bildungsministeriums. So viele wie es Lehrer gibt. Darüber hinaus wolle die Ministerin „langfristig Vorsorge treffen“, also weitere Geräte anschaffen. „Ziel ist es, mit der Anschaffung der Computer so bald wie möglich zu beginnen“, so Lipski. Man sei mit Landkreisen und Städten, den Schulträgern, im Gespräch. Ein Entwurf für die notwendige Richtlinie des Landes liege bereits vor.

Mehr zum Thema:

Elf Millionen Euro waren bislang in MV für die Lehrer-Laptops eingeplant, zehn Millionen davon habe der Bund zugesichert. Es werde aber mehr Geld nötig sein, wie viel, das sei noch nicht klar. Das Geld solle über den Nachtragshaushalt bereitgestellt werden, den der Landtag im Dezember beschließen soll.

Das bedeutet: Bis zum Kauf der Lehrer-Laptops werden noch einige Wochen vergehen. „Wir sind keine Zauberer“, so Lipski. „Wollen aber schneller sein als der Bund.“ Anfang kommenden Jahres könnten die Geräte dann wohl bereitstehen.

Von Frank Pubantz