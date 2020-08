Die aktuellen Fälle seien nicht überraschend, so Bettina Martin, Bildungsministerin von MV, nachdem am Freitag Corona-Infektionen an Schulen in Graal-Müritz und Ludwigslust bekanntgeworden sind. Wichtig sei, schnell auf solche Situationen zu reagieren. Auch eine Mutter aus Graal-Müritz äußerte sich zu dem Vorfall.