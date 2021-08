Schwerin

In Mecklenburg-Vorpommern fehlen offenbar doch mehr Lehrer, als Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) weismachen möchte. Schulämter erhielten vor wenigen Tagen eine E-Mail aus dem Bildungsministerium, in der unmissverständlich steht: Die Zahl der aktuellen Ausschreibungen neuer Lehrer-Stellen sollte nach unten korrigiert werden. Denn diese passten nicht zu dem, was Ministerin Martin zwei Tage zuvor öffentlich erklärt habe.

„Ungünstig, mit den Zahlen so hoch zu gehen“

Eine Mail, die es in sich hat. Eine Mitarbeiterin des Ministeriums, zuständig für die Einstellung von Lehrern, mahnt Schulämter, weniger Ausschreibungen von Lehrerstellen zu veröffentlichen als geplant. Über eine offizielle E-Mail-Adresse und „Im Auftrag“. „Mehr als 100“ solche Ausschreibungen hätten drei der vier Schulämter am 4. August gemeldet. „Das müsste reduziert werden“, appelliert die Frau aus dem Ministerium an die Schulämter. Es wäre „etwas ungünstig, nun direkt mit den Ausschreibungen so hoch zu gehen“. Klarer Hinweis: Dies passe nicht zur Pressemitteilung der Ministerin vom Vortag.

Hinweis an die Schulämter, die Ausschreibungen zu reduzieren

Die Schulämter werden aufgefordert, ihre Zahlen nach unten zu korrigieren. „Daher möchte Ich Sie bitten, zeitnah eine neue reduzierte Stellenmeldung an uns zu senden“, heißt es aus dem Ministerium. Weitere Ausschreibungen sollten in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Die E-Mail enthält einige Fehler.

Die E-Mail ging an die Schulämter Greifswald, Neubrandenburg und Schwerin, die alle dem Bildungsministerium unterstellt sind. Sie wirft die Frage auf: Stimmen die Lehrer-Zahlen der Ministerin überhaupt? Martin hatte am 3. August erklärt, man habe 657 neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt. So viele wie nie zuvor. „Mit den Neueinstellungen können wir die notwendige Unterrichtsversorgung an unseren Schulen absichern“, sagte Martin.

Linke spricht von einer „Aufforderung zum Lügen“

Ist das so? Von einem „fetten Skandal“ spricht Simone Oldenburg, Bildungsexpertin der Linken im Landtag angesichts der brisanten E-Mail an die Schulämter. „Das ist eine Aufforderung zum Lügen und Betrügen“, so Oldenburg. Sie kritisierte in der Vergangenheit immer wieder, dass das Ministerium den Bedarf an Lehrern „künstlich kleingerechnet“ habe. „Nun reicht nicht einmal mehr die Trickkiste, sondern offen wird zum Betrug aufgerufen.“ Leidtragende seien die Kinder und Jugendlichen durch fehlenden Unterricht.

CDU-Bildungsexperte: „Ich bin sprachlos“

„Dringend erklärungsbedürftig“ ist der Vorgang auch für den Koalitionspartner der SPD. „Die Mail liest sich so, als würde das Ministerium vorsätzlich zu falschen Angaben ermuntern, damit die aktuelle PR-Linie der Ministerin nicht gefährdet wird“, erklärt CDU-Bildungsexperte Daniel Peters. Es entstehe der Eindruck, „das Image der Ministerin sei wichtiger als das Wohl der Schülerinnen und Schüler“, so Peters. „Ich bin ziemlich sprachlos.“

Entsetzt reagiert Kay Czerwinski, Kopf des Landeselternrates. „Wenn das belastbar ist, ist dies ein Zeichen dafür, wie sich Politik und Bürokratie immer mehr von den Menschen entfernen.“

Ministerium: E-Mail sei korrigiert worden

Das Bildungsministerium geht nach OZ-Anfrage nicht auf die dubiose E-Mail ein. Auf erneute Nachfrage heißt es: Die Mail sei „auf Arbeitsebene“ versandt und korrigiert worden. Von Ministerin Martin genannte Zahlen seien korrekt, weitere Stellen ausgeschrieben. „Es trifft nicht zu, dass die Schulämter offene Stellen nicht melden durften“, so Ministeriumssprecher Christian Möller. Auch in kommenden Wochen werde es Ausschreibungen geben: „Zum Beispiel für Vertretungslehrkräfte und vorzeitige Besetzungen von künftig offenen Stellen.“

Aktuell sind laut Ministerium 13 450 Lehrerinnen und Lehrer an Schulen in MV beschäftigt, davon 11 510 an staatlichen Schulen. Über die Zahl der Lehrer gibt es seit Jahren Streit. Immer wieder Anlass ist die Internet-Plattform www.lehrer-in-mv.de, mit der das Land gezielt Lehrer sucht und freie Stellen detailliert ausweist, obwohl doch genügend Lehrer vorhanden sein sollen. Am Dienstag waren dies offiziell 69 Lehrerstellen.

Die Linke hat der Landesregierung wiederholt vorgeworfen, die Schulen in MV als „Sparschwein“ zu benutzen. Mit Pro-Kopf-Ausgaben für die Bildung von jährlich 7300 Euro liege MV knapp 1000 Euro unter dem Bundesdurchschnitt, so Oldenburg. Die Linke fordert im Landtagswahlkampf 250 Euro pro Jahr mehr für die Schulen. Schulklassen müssten kleiner, die Belastung einzelner Lehrer durch Absenkung von Unterrichtsstunden verringert werden.

Von Frank Pubantz