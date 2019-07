Schwerin

In der zentralen Ostsee blühen die Blaualgen. Satelliten- und Luftbildaufnahmen zeigten sehr große Vorkommen vor der dänischen und schwedischen Küste und in etwas schwächerer Form auch vor Mecklenburg-Vorpommern, teilte das Landwirtschaftsministerium MV mit.

Es handele sich nach Erkenntnissen des Landesumweltamtes höchstwahrscheinlich um Blaualgen. Wegen der Wassertemperaturen von über 18 Grad und ruhiger Wetterlage könnten sich die Algen an der Wasseroberfläche anreichern.

Blaualgenteppich könnte auf deutsche Küste zutreiben

Weiter begünstigt werde dies, weil sich aus Ablagerungen am Meeresboden Phosphor löse. Dieses Phänomen werde durch den Sauerstoffmangel in großen Gebieten der zentralen Ostsee noch verstärkt. „Bei auflandigem nördlichen bis östlichen Winden besteht die Gefahr, dass die Algen auch die Küsten und Häfen an der deutschen Küste erreichen und diese durch absterbendes Pflanzenmaterial und Fäulnis-Prozesse verunreinigen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Ministeriums.

Video: Blaualgen: Die Schattenseite des Sommers

Blaualgen sind giftig und können Hautreizungen hervorrufen. „Die Betroffenheit der Küsten Mecklenburg-Vorpommerns von der diesjährigen Blaualgen-Blüte hängt somit von der weiteren Entwicklung der sommerlichen Witterungsverhältnisse in den kommenden Wochen ab.“

Mehr zum Thema:

Warnung vor Blaualgen in Tollensesee und Glambecker See

Von Westafrika bis nach Mexiko: Forscher entdecken weltgrößten Algenteppich

Blaualgen: So wirken sie sich auf Mensch und Umwelt aus

Hannes Stepputat