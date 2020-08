Groß Schwansee

Corona, Wirtschaft, Bildung, Jobs, Gesundheit – „alles hängt mit allem zusammen“, sagt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (46, SPD). In einem besonderen Sommer-Interview der OSTSEE-ZEITUNG fühlen Chefredakteur, Chefreporter und mehrere OZ-Lokalchefs der Regierungschefin auf den Zahn – persönlich, aber auch zu aktuellen Themen in MV.

OSTSEE-ZEITUNG: Frau Schwesig, es ist für Sie ein belastendes Jahr, auch gesundheitlich mit überstandener Krebserkrankung. Wie geht es Ihnen heute, und wie hat Sie das im Handeln verändert?

Manuela Schwesig: Mir geht es gut. Ich bin sehr dankbar, dass ich wieder gesund bin. Gerade in diesen Tagen habe ich viel an die Erkrankung gedacht, weil es jetzt fast ein Jahr her ist, seit ich mit der Diagnose Krebs konfrontiert worden bin. Seitdem ist viel passiert. Erst musste ich die Krankheit bekämpfen, und zum Schluss der Therapie kam dann die Corona-Epidemie. Ich bin sehr dankbar, dass ich trotz der Therapie immer genug Kraft und Energie hatte, das Amt gut auszufüllen und das Land möglichst gut durch die Corona-Krise zu bringen. Da liegt auch weiter mein Hauptaugenmerk drauf. Mein Hauptziel ist, dass das Land da gesund durchkommt. Damit meine ich die Gesundheit der Bevölkerung, aber auch die Wirtschaft, die Arbeitsplätze und das Zusammenleben. Ich war froh, in den Sommerferien drei Wochen mit der Familie auf Hiddensee zu sein, um mich zu erholen. Ich bin viel Laufen gegangen, um fit zu bleiben.

Corona war für uns alle eine Zäsur, wo man über alles Mögliche nachdenkt. Gibt es etwas, bei dem Sie sagen, das mache ich jetzt anders?

Ich hatte noch gar nicht viel Zeit, um alles sacken zu lassen. Aber für mich hat die Corona-Zeit gezeigt, wie schön die ganz alltäglichen Dinge sind. Dass man morgens mit der Familie frühstücken kann, dass man zur Arbeit gehen kann, dass man Urlaub machen kann. Ostern, als wegen Corona alles gesperrt werden musste, hat gezeigt, dass viele Dinge plötzlich gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Als Ministerpräsidentin würde ich sagen: In der Krise erkennt man, auf wen man sich wirklich verlassen kann. Am Ende kommen wir nur so gut durch, weil die große Mehrheit der Menschen sich an die Schutzmaßnahmen hält.

Ein großes Gesprächsthema ist Ihre Frisur. Bleibt sie so kurz, wie sie ist?

Meine neue Frisur fühlt sich gut an, sie ist superpraktisch. Und ich habe erst mal nicht vor, etwas zu ändern.

Corona bleibt bestimmendes Thema. Bundesgesundheitsminister Spahn fordert, Regeln wieder zu verschärfen. Es gibt auch Forderungen, dies bundeseinheitlich zu tun. Ihre Meinung?

Ich hätte nichts dagegen, wenn Frau Merkel nach vier Wochen Pause auch mal wieder mit den Ministerpräsidenten die Lage berät. Es ist aber richtig, dass einzelne Themen in den Bundesländern unterschiedlich beantwortet werden. Es hört sich gut und einfach an, zu sagen: Macht doch die gleichen Regeln in den Schulen oder für Familienfeiern. Das wäre aber ein Fehler. Denn das Ziel muss sein, die Dinge nicht mehr flächendeckend einzuschränken oder ganz dicht zumachen, sondern Lösungen zu finden, die zur Corona-Lage in den verschiedenen Regionen passen. Ich möchte mir diese Entscheidungen nicht aus der Hand nehmen lassen. MV kommt bisher am besten durch die Krise. Wir waren die Ersten, die die Gastronomie wieder aufgemacht haben. Auf der anderen Seite sagen wir: Tagestourismus geht noch nicht, weil bei uns im Sommer schon besonders viele Übernachtungsgäste im Land sind.

Landtagswahl: SPD zuletzt in Umfragen nur auf Platz zwei Manuela Schwesig (46, SPD) ist seit Juli 2017 Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns. Sie folgte auf den damals erkrankten Erwin Sellering. Schwesig war von 2008 bis 2013 Sozialministerin des Landes, von 2013 bis 2017 Bundesfamilienministerin in der Großen Koalition aus CDU und SPD. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Schwesig ist auch SPD-Landesvorsitzende in MV. Meinungsumfragen sahen die SPD in MV zuletzt in schwerem Wasser. Hatte die Partei die Landtagswahl 2016 noch mit 30,8 Prozent der Stimmen deutlich gewonnen, rutschte sie laut Meinungsforschungsinstitut Forsa im Januar 2020 für die Landtagswahl auf 19 Prozent hinter die CDU (20), gleichauf mit der AfD. Bei Bundestagswahlen käme die SPD demnach MV-weit mit acht Prozent nur noch auf Platz fünf im Parteienwettstreit. Eine Umfrage von Infratest Dimap im Juni sah die CDU für die Landtagswahl sogar bei 29, die SPD bei 24 Prozent. Die AfD kam auf 15, die Linken auf 13, die Grünen auf zehn und die FDP auf vier Prozent.

Wie lange wollen Sie die Tagestouristen noch aussperren?

Wir sperren niemand aus. Bürgerinnen und Bürger aus anderen Bundesländern können auch jetzt schon zu uns kommen, aber zunächst nur mit Übernachtung. Wir rechnen damit, dass ab September die Zahl der Übernachtungsgäste bei uns zurückgehen wird. Wir werden am Dienstag beraten, ob wir im Gegenzug den Tagestourismus öffnen können. Wenn dann die Infektionszahlen weiter stabil sind, Schule und Kita weiter gut laufen, kann ich mir vorstellen, dass wir auch den Tagestourismus öffnen. Aber alles hängt mit allem zusammen. Ich wäre aber sehr für eine bundesweite Test-Strategie. Die habe ich schon mehrfach, auch bei der Kanzlerin, eingefordert.

Wie sollte die aussehen?

Der Bund sollte mit Unterstützung der Bundespolizei festlegen, an welchen Stellen es Testzentren geben muss, wenn die Leute wieder einreisen. Und es darf bei der Rückkehr aus Risikoländern nicht bei einem Test bleiben. Es muss verpflichtend einen zweiten geben, so wie wir das in MV bereits geregelt haben. Bis dahin müssen die Rückkehrer in Quarantäne. Ich halte es für gefährlich, dass man in den meisten Bundesländern die Leute nur einmal am Flughafen testet und sie dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit gehen können, wenn der Test negativ ausfällt. Denn die Krankheit kann erst einige Tage später ausbrechen. Deshalb brauchen wir dringend eine bundesweite Lösung mit zwei Tests und Quarantäne.

Würde bei einem erneuten Lockdown ein zusätzliches Schuljahr in Erwägung gezogen?

Oberstes Ziel ist es, einen zweiten Shutdown zu verhindern. Wir haben Anfang August die Schulen wieder für den täglichen Unterricht geöffnet. Nach 14 Tagen haben wir Bilanz gezogen – und wir hatten in sechs Schulen für ein paar Tage Einschränkungen. Das betraf 0,3 Prozent der Gesamtschülerschaft. Das war für die Betroffenen belastend, aber dennoch die richtige Strategie. Wir müssen den Regelunterricht für alle sicherstellen und da, wo ein Fall bekannt wird, schnell und konsequent vor Ort handeln. Die gute Nachricht ist: Den Gesundheitsämtern ist es gelungen, dass kein infizierter Schüler andere Schüler angesteckt hat. Niemand von uns kann in der Corona-Pandemie irgendetwas garantieren oder versprechen. Aber wir werden alles uns Mögliche tun, dass es nicht mehr zu einer kompletten Schließung kommt.

Eine Extrarunde in der Schule ist also nicht bedacht?

Nein. Wir wollen, dass dieses Schuljahr so normal wie möglich läuft. Das heißt: regelmäßiger Präsenzunterricht und wenn nötig, auch Distanzunterricht.

Die Corona-Krise offenbart Schwächen in der Bildung gnadenlos. Es fehlen viele Lehrer, die Digitalisierung an vielen Schulen kommt nur schleppend voran. Was unternimmt die Regierung noch? Es muss schnell gehen.

Sommerinterview im Garten: Chefredakteur Andreas Ebel, Chefreporter Frank Pubantz und OZ-Lokalchefs befragten Manuela Schwesig. Quelle: Ove Arscholl

Der Digitalpakt mit dem Bund wird umgesetzt. Wenn Geld fließt, gibt es aber deswegen noch nicht überall Internetanschluss. Bisher können wir nicht Kabel verlegen, wenn Konzerne dies blockieren. Da soll es seitens des Bundes jetzt aber Öffnungen geben. Wir prüfen derzeit, ob wir im Bereich Mobilfunk und schnelles Internet auch seitens des Landes noch einmal nachlegen können. Die unterschiedliche Situation an Schulen hat auch mit unterschiedlichem Tempo in Landkreisen und Städten beim Ausschreiben zu tun. Es gibt Schulen, die voll digitalisiert sind. Da soll die Reise für alle hingehen. Wichtig ist, dass der Internetanschluss auch bei jedem zu Hause ist und dass Lehrer und bedürftige Schüler mit Endgeräten ausgestattet werden. Bei Lehrern war schon vor Corona klar, dass wir Fachkräftebedarf haben. Mehr als 600 Lehrerinnen und Lehrer sind gerade neu eingestellt worden, das ist eine ganze Menge. Wir werden weiter den Fokus auf diese Fachkräfte-Offensive setzen.

In der Wirtschaft gibt es große Corona-Sorgen. Beispiel Rostock: Aida, MV-Werften, Neptun, Liebherr sind in Kurzarbeit. Allein hier stehen 10 000 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Was will die Landesregierung tun, um diese zu retten?

Solange es rechtlich möglich und wirtschaftlich vernünftig ist, werden wir immer helfen. Wir sind mit dem Bund im Gespräch, dass die MV Werften und Aida unter den Schutzschirm des Bundes kommen. Ich glaube fest daran, dass diese Unternehmen nach der Krise wieder Zukunft haben. Ich kann nur raten, die Industriearbeitsplätze nicht vorschnell aufzugeben. Wir versuchen das, was möglich ist.

Sie waren bei den MV Werften anfangs recht zurückhaltend, mittlerweile haben Sie sich für Bürgschaften stark gemacht. Was hat Ihre Meinung geändert, wie ist der aktuelle Stand?

Ich weiß nicht, woher diese Wahrnehmung kommt. Ich war nach meinem Amtsantritt schnell und mehrfach auf den Werften. Und ich habe immer deutlich gemacht, dass für mich die wichtigste Aufgabe als Ministerpräsidentin ist, Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Im Übrigen nicht nur auf den Werften, sondern überall im Land. Mit 16 Jahren habe ich selber erlebt, wie auf einmal im Osten die Wirtschaft komplett zusammengebrochen ist. Mein Vater ist damals als Schlosser arbeitslos geworden. Diese Industriekerne wiederzubeleben, ist sehr schwer.

700 Millionen Euro hat das Land an zusätzlichen Krediten wegen der Corona-Krise aufgenommen, dazu Rücklagen angegriffen, Steuereinnahmen werden sinken. Wie groß ist die Gefahr, dass in kommenden Jahren die Handlungsfähigkeit stark eingeschränkt ist?

Wir müssen die coronabedingten Maßnahmen über Kredite finanzieren. Wenn wir an die gute wirtschaftliche Entwicklung vor Corona wieder anknüpfen, werden wir das Geld schrittweise zurückzahlen. Ich bin sehr froh, dass wir in der Vergangenheit Forderungen, noch mehr Geld auszugeben, standgehalten haben. Dadurch konnten wir jetzt auf die Konjunkturrücklage zurückgreifen. Wenn die Steuerschätzung im September vorliegt, werden wir schauen, in welchen Bereichen wir noch einmal investieren müssen. Da haben für mich Bildung, Infrastruktur und Kommunen Vorrang.

Was haben Sie für die Kommunen vorgesehen, die enorme Steuerausfälle haben?

Wir haben uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass der Bund die Kommunen unterstützt, die weniger Gewerbesteuer einnehmen. Außerdem werden die Kommunen bei den Kosten der Unterkunft entlastet. Wir werden uns mit den Kommunen gemeinsam anschauen, an welcher Stelle weitere Hilfen notwendig sind. Außerdem wollen wir als Land alle Investitionen, die zugesagt sind, aufrechterhalten. Es wird auch bei der kostenfreien Kita bleiben, trotz der finanziellen Schwierigkeiten.

MV hat im Vergleich der Bundesländer in der Kita einen der schlechtesten Betreuungsschlüssel, im Kindergarten von einem Erzieher auf 15 Kinder. Warum?

Das sehe ich anders. Diese Behauptung stützt sich auf eine Studie der Bertelsmann-Stiftung, die in meinen Augen aber Äpfel mit Birnen vergleicht. Entscheidend ist doch: Wie hoch ist die Fachkraftquote? Viele Bundesländer haben nicht einen so hohen Standard wie wir. Hier ist Vorschrift, dass jede Gruppe von einer staatlich anerkannten Erzieherin oder mit vergleichbarem Abschluss betreut werden muss. Andere Länder arbeiten mit Assistenzkräften. Ich habe aber mehr Vertrauen, wenn die Gruppe von einer staatlich anerkannten Erzieherin begleitet wird. Weil es nicht nur um Betreuung geht, sondern auch um frühkindliche Bildung. Kleinere Gruppen werden für uns aber weiter im Fokus sein.

Einzelhändler im Land fordern, die neue Bäderregelung, beschlossen 2019, wieder auszuweiten, um den Corona-Shutdown auffangen zu können. Das Wirtschaftsministerium hat das mit Verweis auf den Sonntagsschutz abgelehnt. Warum ist in diesem Jahr keine Ausnahme möglich?

Die strittigen Parteien hinter der neuen Bäderregelung zu versammeln, war schon sehr schwer. Am Anfang der Corona-Krise hatten wir ermöglicht, dass Lebensmittelgeschäfte auch sonntags öffnen können. Das ist kaum in Anspruch genommen worden. Deshalb sollte die Regel so bleiben, wie sie ist. Wichtig für den Einzelhandel ist, dass wir eine Kampagne starten, mit der wir bei den Bürgern für den Einkauf im Laden werben: Jeder Euro, den wir vor Ort im Geschäft ausgeben, bleibt im Land.

2021 sind Bundestags- und Landtagswahlen. Sind Sie dafür, dass beide am selben Tag stattfinden? Oder haben Sie als SPD-Landeschefin Sorge, dass eine starke CDU im Bund auch in MV zu stark punktet?

Nein. Ich bin tiefenentspannt, was den Wahltermin angeht. Erstens ist die Wahl noch weit weg. Ich erwarte, dass bis zum Wahltag gut und verlässlich regiert wird. Sobald der Bund seinen Wahltermin festgelegt hat, werden wir entscheiden. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Bundestagswahl 2021 völlig offen ist. Die letzten drei hat Angela Merkel für die CDU entschieden. Im nächsten Jahr muss sich Deutschland erstmals die Frage stellen: Was kommt nach Frau Merkel? Wer bringt die notwendige Erfahrung für das Kanzleramt mit? Die SPD hat da mit Olaf Scholz an der Spitze den besten Kandidaten.

