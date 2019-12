Gehört „Dinner for One“ bei Ihnen einfach dazu? Verzichten Sie auf Böller – oder lassen Sie den Himmel glühen? Wir wollen von Ihnen wissen, wie die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern den Jahreswechsel feiern. Machen Sie noch bei unserer Umfrage mit! Und erfahren Sie, wie andere Menschen in MV Silvester feiern.