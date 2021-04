Mirow

Fahndungserfolg für die Polizei Neubrandenburg nach wochenlangen Ermittlungen in einem Entführungsfall: Vier Männer und eine Frau aus der Region Mirow (Mecklenburgische Seenplatte) wurden am Donnerstag festgenommen. Ihnen werden erpresserischer Menschenraub, Freiheitsberaubung, schwere Körperverletzung und Drogenhandel vorgeworfen.

Die Verdächtigen sollen bereits Ende Februar gewaltsam in die Wohnung eines Mannes aus der Region Mirow eingedrungen sein und ihn verschleppt haben. Nach Polizeiangaben wurde das Opfer (39) mit einem Auto in ein Waldstück gebracht, wo es von mehreren Tatverdächtigen zusammengeschlagen wurde. Die Bande ließ den Mann schwer verletzt und hilflos zurück. Nach Schilderungen der Polizei erwachte das Opfer am nächsten Morgen, irrte durch den Wald, bis er ein Haus fand und dort um Hilfe bat.

Wochenlange Ermittlungen

Die Polizei konnte den Tatort im Wald ausfindig machen und kriminaltechnisch untersuchen. Im Zuge der Ermittlungen wurde Mitte März ein erster Tatverdächtiger festgenommen. Der 22-Jährige aus der Region sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Weitere Ermittlungen führten die Polizei schließlich auf die Spur der vier Männer und der Frau im Alter zwischen 22 und 46 Jahren. Mit Unterstützung des SEK wurden am Donnerstag die Haftbefehle gegen die Bande vollstreckt. Außerdem wurden zur Sicherung von Beweismitteln die Wohnungen der mutmaßlichen Täter durchsucht. In zwei Wohnungen fanden die Beamten etwa vier Kilogramm Betäubungsmittel. Nach ersten Tests handelt es sich bei den Drogen um Amphetamine mit einem Wert von etwa 40 000 Euro. 41 Beamte waren im Einsatz.

Die Polizei hofft jetzt, die konkreten Tatbeteiligungen einzelner Beschuldigter und das Motiv ermitteln zu können. Nach Polizeiangaben, kannte das Opfer einige seiner Peiniger.

