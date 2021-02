Mirow: Verkäufer verhindert Gewinnspielbetrug

Mirow

Ein aufmerksamer Verkäufer eines Supermarktes in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine 59-Jährige davor bewahrt, Opfer eines Gewinnspiel-Betruges zu werden. Die Frau hatte am Mittwoch einen Anruf auf ihrem Handy erhalten, wie die Polizei am Freitag berichtete. Ihr wurde mitgeteilt, dass sie 49 000 Euro gewonnen habe, man jedoch für Transport, Bearbeitung und Notar Gebühren in Höhe von 1000 EUR erheben müsse. Die Übergabe des Gewinns sollte am Donnerstag erfolgen, zuvor sollte die 59-Jährige Gutscheinkarten in Höhe der geforderten Gebühren besorgen. Dies hatten die Betrüger ihr in fünf weiteren Anrufen eingebläut.

Als die Geschädigte an der Kasse des Supermarktes Google-Play-Karten für 1000 Euro erwerben wollte, verweigerte den Kassierer den Verkauf, bis sich die Geschädigte schließlich einverstanden erklärte, auf die Polizei zu warten. Selbst im Beisein der Beamten riefen die Betrüger mit unterdrückter Nummer an und verlangten die Herausgabe der Codes der Gutscheinkarten.

Angebliche Notarin fordern Gutscheincodes

Auf Anweisung der Beamten täuschte die Frau technisches Unverständnis vor, woraufhin sich schließlich die „Notarin“ meldete. Die angebliche Notarin war der Geschädigten gegenüber ebenfalls sehr fordernd und sagte, dass der Geldtransporter erst mit Bekanntgabe der Nummern losfahren würde.

Die 59-Jährige wurde während des Telefonats zunehmend nervöser, so dass schließlich eine Beamter aus dem Polizeihauptrevier Neustrelitz das Telefonat übernahm. Die Betrügerin am Telefon erdreistete sich sogar, dem Beamten zu sagen, dass er sich strafbar mache, wenn er behauptete Polizist zu sein und legte schließlich auf.

Von OZ