„Miss Germany“-Camp: Das erwartet Miss MV Diana Herdt aus Wismar

Wismar

Wird sie die schönste aller Missen? In drei Wochen wird Diana Herdt (20) es wissen: Am 20 Februar wird die „ Miss Germany 2020“ gekürt und die Wismarerin möchte sich die Krone schnappen. Gewinnen wird, wer mit äußerer und innerer Schönheit überzeugt.

An Letzterer feilen die jungen Frauen ab sofort im „Personality Camp“. Dafür geht es für Diana zunächst in den Europapark Rust und anschließend nach Ägypten. Unter der Sonne Soma Bays wird sie von Profis lernen, wie man das Beste aus sich herausholt. „Ich bin aufgeregt und sehr gespannt, was da auf mich zukommt“, sagt die amtierende „Miss Mecklenburg-Vorpommern“.

Promi-Frauen in der Jury

Bei der Wahl zur "Miss Germany 2020" möchte Diana Jurymitglieder wie Frauke Ludowig mit innerer und äußerer Schönheit überzeugen. Quelle: privat

Das insgesamt dreiwöchige Camp ist Teil der neuen Strategie der Miss Germany Cooperation. Diese will ab diesem Jahr die Persönlichkeit der Kandidatinnen verstärkt in den Fokus rücken. Damit reagieren die Organisatoren auch auf kritische Stimmen, die der Misswahl in der Vergangenheit Sexismus vorwarfen. Seit 2018 laufen die Kandidatinnen nicht in Bademode über die Final-Bühne.

In diesem Jahr gehen die Veranstalter noch einen Schritt weiter: Erstmals in der 93-jährigen Geschichte des Wettbewerbs ist die Jury ausnahmslos weiblich besetzt: Neben TV-Moderatorin Frauke Ludowig (56) werden unter anderem Anna Lewandowska (31), Fitnessexpertin und Ehefrau von Fußballer Robert Lewandowski, sowie „Höhle der Löwen“-Investorin Dagmar Wöhrl (65) am 20. Februar entscheiden, wer „ Miss Germany 2020“ wird.

Man wolle Frauen eine Plattform geben, „die mehr verkörpern als nur oberflächliche Schönheit“, erklärt die Cooperation. Ein Ansatz, der Diana Herdt gefällt. Was erhofft sie sich von den Coachings? „Zu sehen, dass es keine Grenzen gibt, wenn man nur an sich glaubt. Ich lass' mich schnell von Sachen runterziehen, die mich nicht runterziehen sollten. Das möchte ich ändern.“ Verbiegen lassen will sie sich aber nicht. „Ich will authentisch bleiben. Ehrlichkeit bringt dich weiter.“

Auch mit Makeln perfekt

Die amtierende Miss Germany Nadine Berneis (links) mit der Miss Mecklenburg-Vorpommern Diana Herdt. Quelle: Tobias Dick

Deshalb steht die gebürtige Kasachin auch zu vermeintlichen Makeln. Im „ Miss Germany“-Portrait auf Instagram gesteht die Blondine: „Ich habe ein lautes Organ und mir ist selten was unangenehm – dafür meiner Familie oft doppelt so doll.“ Außerdem sei sie sehr unterhaltend, aber auch tollpatschig. Von der Angst, wegen Patzern verurteilt zu werden, will sie sich nicht kleinkriegen lassen. Das war nicht immer so: In der Vergangenheit habe sie oft das Gefühl gehabt, nicht „reinzupassen“. Heute „bin ich mit mir im Reinen“. Selbstliebe ist die Voraussetzung für Nächstenliebe, das will sie auch anderen vermitteln.

Konkurrenzkampf im Missen-Camp – für Diana kein Thema. „Jede Kandidatin ist auf ihre Art toll. Jede hat ihre Stärken.“ Kein Zickenkrieg? „Als ich die Mädels noch nicht kannte, hab' ich schon gedacht ,oha, wird das fair ablaufen?' Aber die Angst war unbegründet. Sie sind alle so lieb.“ Ohnehin findet die Wirtschaftsrechtsstudentin, dass Frauen sich viel mehr unterstützen sollten. „Dann erreichen wir viel mehr. Außerdem macht es mich nicht besser, wenn ich andere schlechtrede.“

Ab dieser Woche stehen für Diana und die anderen 15 Finalistinnen jede Menge Coachings wie Catwalk- und Interview-Training an. Neben Shootings mit Profi-Fotografen lernen die jungen Frauen auch, wie sie sich selbst sehenswert inszenieren – von Social-Media-Stars wie Farina Opoku (@novalanalove) und Carmen Kroll (@carmushka). Letztere hat sich mit ihrem Blog rund um Mode- und Lifestyle-Themen eine riesige Fangemeinde erarbeitet. Auf die Influencerin freut sich Diana Herdt besonders. „Sie hat viel erreicht. Unglaublich, dass ich von ihr lernen darf.“

Shootings unter ägyptischer Sonne

Glamouröser Auftakt: Zum Start des Camps nahmen Diana Herdt und die weiteren 15 Finalistinnen an einer Gala im Europapark Rust teil. Quelle: privat

Derzeit sind die Missen im Europapark Rust. Kommende Woche geht es nach Ägypten: In Soma Bay wird das Camp fortgesetzt. Hier sollen die jungen Frauen auch Kraft für die finale Show tanken. Wird Diana zur „ Miss Germany 2020“ gekürt, kommt sie auf das Cover des Magazins Joy, erhält für ihre Amtszeit zwei Autos und weitere Preise. Allzu enttäuscht, wenn's mit dem Titel nicht klappen sollte, wäre sie aber nicht. „Wir haben alle schon längst gewonnen und es ist toll, dass ich diese unglaubliche Erfahrung machen darf.“

Neben den 16 Finalistinnen wird am 20. Februar ein Chartstürmer die Bühne entern: Kelvin Jones (24) tritt auf. Durchs Programm führt das Moderatorenpaar Jana (32) und Thore Schölermann (35). Wer die Show von zu Hause aus miterleben will, hat online die Chance dazu: Ein offizieller Livestream der gesamten Show startet um 20.15 Uhr auf den „ Miss Germany“-Social Media-Kanälen auf YouTube und Facebook.

Von Antje Bernstein