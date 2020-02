Wismar/ Rust

Ihr Traum von der Krone ist geplatzt. Den Titel „ Miss Germany 2020“ muss Diana Herdt (20) aus Wismar einer Online-Unternehmerin aus Kiel überlassen: Leonie von Hase (35) hat sich gegen 15 Konkurrentinnen durchgesetzt und beim Finale am Samstag den Sieg geholt. Diana schied bei der Wahl der Top 6 aus. Doch davon lässt sie sich nicht ausbremsen. Die Wismarerin hat große Pläne.

„Ich bin ziemlich enttäuscht. Der siebte Platz ist nicht das, was ich mir vorgenommen habe“, gesteht die gebürtige Kasachin am Tag nach der Final-Show im Europa-Park Rust. Sie habe gehofft, der Jury und dem Publikum zeigen zu können, dass sie mehr zu bieten habe, als ein hübsches Gesicht und ihre lebenslustige Art, so die Wirtschaftsrechtsstudentin.

„Dazu hatte ich leider keine Chance.“ Diana schied vor der Runde aus, in der die Missen Fragen der Juroren beantworten mussten und so ihre Persönlichkeit zeigen konnten.

Am Tag nach dem Finale sind die Tränchen getrocknet, Diana Herdt kann wieder lachen. Sie sei stolz auf das, was sie erreicht und wie sie sich auf der Bühne gezeigt habe. „Ich hab' so viel Zuspruch bekommen“, freut sich die Wismarerin.

Mit dem Einzug in die Top 12 hat sie es weiter gebracht, als die fast 7500 Frauen, die sich der Miss Germany Corporation zufolge in diesem Jahr bundesweit um den Titel beworben hatten.

Bevor die bis dato amtierende „ Miss Germany“ Nadine Berneis am Samstagabend ihre Nachfolgerin krönen konnte, mussten die 16 Thronanwärterinnen mehrere Wertungsrunden absolvieren. Dabei traten die Frauen in Abend- und Freizeitmode auf, mussten sich in Videoeinspielern von der besten Seite zeigen und Fragerunden überstehen.

Wer es weiter schafft, entschied zum großen Teil eine Jury, die mit Promis wie TV-Moderatorin Frauke Ludowig und „Höhle der Löwen“-Investorin Dagmar Wöhrl erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs ausnahmslos weiblich besetzt war.

Die Juroren kürten schließlich die Kieler Online-Unternehmerin Leonie von Hase zur neuen „ Miss Germany“. Im Netz fallen die Reaktionen darauf gemischt aus. Während viele die Entscheidung unterstützen, hätten andere „Miss Baden-Württemberg“ Jessica Bisceglia den Vorzug gegeben.

Kritiker monieren zudem, dass das Online-Voting, bei dem Fans während der Show für ihre Favoritin abstimmen konnten, nicht genug berücksichtigt worden sei.

Diana Herdt sieht in Leonie eine würdige Titelträgerin. „Sie hat es absolut verdient. Ich gönne ihr den Sieg von Herzen.“ Sie selbst fühlt sich trotz Platz sieben keinesfalls als Verliererin. Was Diana bleibt, ist der „Miss MV“-Titel und die Erfahrungen, die sie in den vergangenen drei Wochen sammeln konnte.

Während dieser Zeit hat die Wismarerin unter anderem im „Personality-Camp“ in Ägypten von Social-Media-Stars, Mentalcoaches und Laufstegtrainern lernen können, wie man das Beste aus sich herausholt. „Ich bin selbstbewusster geworden und stehe mir nicht länger selbst im Weg.“

Youtube-Kanal und Schauspielkarriere

Allerdings hat Diana Herdt während der vergangenen Wochen ihre Familie und Freunde missen müssen. Umso mehr habe sie sich über deren Unterstützung gefreut – über soziale Netzwerke und live in der Finalshow am Sonnabend. Dianas Eltern, ihre Schwester, ihre Oma und ihr Freund saßen direkt an der Bühne und hatten die 20-Jährige angefeuert.

Vom geplatzten Titeltraum will sich die Mecklenburgerin nicht ausbremsen lassen. „Ich werde meinen Weg weitergehen“, sagt Diana Herdt. Demnächst soll ihr Youtube-Kanal online gehen, in dem sie anderen Ratschläge geben möchte, wie man sich in seiner Haut wohlfühlen und mit vermeintlichen Makeln umgehen kann. Außerdem will sie weiter studieren und nebenbei ihre Schauspielambitionen verfolgen.

Zunächst aber gönnt sich Diana Herdt ein paar Tage Ruhe bei ihren Eltern, bevor es zurück in ihre Wohnung nach Wismar geht. „Endlich. Ich habe’ Wismar total vermisst. Und meine Badewanne auch.“ Fans dürfen aber beruhigt sein: Allzu lange abtauchen will „Miss MV“ nicht.

