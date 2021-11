Rostock

Insgesamt 12 000 Bewerbungen sind für den Wettbewerb „Miss Germany“ eingegangen. Unter den ersten 160 Auserwählten waren auch vier Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern. Nun hat es eine von ihnen unter die Top 80 geschafft. Sina-Laureen Lange aus Sievershagen (Landkreis Rostock) kämpft weiter um den Titel.

Vor drei Jahren wurde bei der 28-Jährigen die Krankheit Lipödem diagnostiziert: Eine Fettverteilungsstörung, die Fettablagerungen in den Beinen verursacht. Ohne entsprechende Operationen prophezeiten ihr Ärzte ein schmerzvolles Leben, doch versuchte sie es trotzdem auf eigene Faust. Innerhalb von 1,5 Jahren nahm die Freizeitpädagogin 50 Kilogramm ab. Dazu brauchte es viel Durchhaltevermögen und mentale Stärke, sagt Sina-Laureen. Nun kann sie ein Leben ohne Schmerzen führen.

Ihre Mission ist es, übergewichtigen Frauen eine Perspektive zu geben und mehr Aufmerksamkeit und Verständnis für die Krankheit Lipödem zu schaffen. An dem Wettbewerb nimmt sie teil, um mehr Menschen erreichen und Mut machen zu können. Denn bei „Miss Germany“ geht es schon lange nicht mehr nur um Schönheit, vielmehr stehen Individualität und Vielfalt im Vordergrund.

Auch in ihrem Beruf ist sich Sina-Laureen ihrer Vorbildfunktion für Kindern bewusst: Die 28-Jährige weiß selbst, wie es ist, sich für seine Figur zu schämen oder nicht akzeptiert zu werden. In ihrer Freizeit verbringt Sina-Laureen gerne Abende am Meer. Als Fußballfan schaut sich nicht nur Spiele im Stadion an, sondern spielt auch selbst gerne.

Ob sie sich mit ihrer Lebensgeschichte und Persönlichkeit gegen die anderen Kandidatinnen durchsetzen kann, wird sich noch entscheiden. Noch stehen vier weitere Entscheidungsrunden an, bis die Gewinnerin 2022 feststeht.

Von Kira Schmidt