Miss Germany: So hat Kandidatin Lilian Franz aus Rostock die Show erlebt

Rostock

Mit dem Titelgewinn hat es nicht geklappt, doch von Enttäuschung und Trauer ist keine Spur: Lilian Franz aus Rostock hat Mecklenburg-Vorpommern am Sonnabend bei der Wahl der Miss Germany 2021 im Europapark Rust (Baden-Württemberg) vertreten. „Als angehende Grundschullehrerin möchte ich vor allem junge Menschen inspirieren, dass sie sich nicht von vermeintlichen Normen und gesellschaftlichen Idealen unter Druck setzen lassen, sondern vielmehr ihre eigenen Träume und Ziele realisieren“, sagte sie in der Vorstellungsrunde, bei der es um den Einzug in die Top 8 ging.

Die Zuschauer stimmten jedoch für „Miss Nordrhein-Westfalen“, Lilian Franz schied in der ersten Runde aus. „Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt so weit komme und mit diesen tollen Frauen so viel Zeit verbringen konnte“, sagt die 20-Jährige am Sonntag. Sie sei stolz, Mecklenburg-Vorpommern vertreten zu haben. „Ich hatte schon davor gewonnen, weil ich so viele Erfahrungen in den Workshops zuvor gewinnen konnte. Das hat mich sehr weit gebracht in meiner persönlichen Entwicklung.“

Viele Erfahrungen durch Workshops

Im Vorfeld der Show habe es für die 16 Kandidatinnen verschiedene Workshops gegeben. Unter anderem seien die Gespräche mit Dagmar Wöhrl („Höhle der Löwen“-Investorin, ehemalige Bundestagsabgeordnete und Miss Germany 1977) lehrreich gewesen. „Sie war ja selbst Miss Germany und hat uns über ihren Lebensweg berichtet, uns erzählt, wie man alles unter einen Hut bekommt. Außerdem hat sie uns erzählt, welchen Wandel die Wahl der Miss Germany gemacht hat.“

Lesen Sie auch: Zweifach-Mama ist die neue „Miss Germany“

„Miss Germany“ kommt seit vergangenem Jahr mit einem überarbeiteten Konzept daher: Nach viel Kritik von Feministinnen soll es nicht mehr vorrangig ums Aussehen gehen, sondern darum, authentische und inspirierende Frauen zu fördern. Knigge-Trainings vor dem Finale, Schaulaufen im Bikini vor einer männlich dominierten Jury und Teilnahme-Verbote für Mütter gehören der Vergangenheit an.

Neues Konzept überzeugt die Kandidatin

„Ich habe mich nur bei der Show beworben, weil ich diesen Konzeptwandel unglaublich toll finde und mich davon inspiriert und angesprochen gefühlt habe“, betont die Rostockerin. „Ich habe das Gefühl, dass die Medienlandschaft nie die ganze Vielfalt der Frauen repräsentiert hat, die es bei uns gibt. Das hat mir im Jugendalter gefehlt.“ Daher sei es wichtig, dass ein ehemals klassischer Schönheitswettbewerb erkannt habe, dass sich das Frauenbild verändert hat. „Frauen sind mehr als ihre äußere Hülle. Sie haben eine Geschichte und starke Persönlichkeiten“, so die angehende Lehrerin. Noch vor ein paar Jahren habe sie sich wie so viele Mädchen von Influencern beeinflussen lassen, die ihr vermeintlich perfektes Leben auf Instagram posten. Die Angst, nicht mithalten zu können, habe sie unter Druck gesetzt.

Show ohne Publikum

Deutschlandweit hatten sich 15.000 Frauen für den Wettbewerb angemeldet. Coronabedingt fand die Show erstmals ohne Publikum im Studio statt. Verfolgt wurde das Spektakel über Live-Streams im Internet. „Das war natürlich ein bisschen eigenartig. Ich hätte mich gefreut, wenn meine Familie dabei gewesen wäre“, sagt die Blondine. „Aber alle haben es von Zuhause aus verfolgt.“ Einen Vorteil sieht sie allerdings: „Ich war ohnehin sehr nervös bei den ganzen Kameras und vor der Jury. Mit Publikum wäre ich noch aufgeregter gewesen.“ Die Wahl zur Miss Germany hat die Thüringerin Anja Kallenbach für sich entschieden. Die 33-Jährige aus Tiefenort bekam von ihrer Vorgängerin Leonie von Hase die Schärpe umgehängt. „Anja ist eine tolle Frau, die uns alle super repräsentieren wird“, lobt Lilian Franz.

Für die Rostockerin geht es nun zurück in die Heimat. Dort möchte sie sich wieder voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren. „Wir sind aber alle noch in Kontakt. Die Miss Germany Cooperation hat uns schon gesagt, dass im Nachgang noch ein bisschen was auf uns zukommt. Ich bin froh, dass das jetzt nicht einfach so vorbei ist.“

Von Katharina Ahlers