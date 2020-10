Rostock

Bei der Wahl zur Miss Germany 2021 haben Lilian Franz aus Prerow und Anna-Lena Fischer aus Dummerstorf auf die Top 2 aus MV geschafft. Sie setzten sich zuvor in einer Top 10 sowie Top 5 durch. Die Ausschlaggebend hierfür waren eine digitale Challenge und vor allem die Persönlichkeiten, Visionen und Ziele der jeweiligen Frauen.

Im Rahmen des Empowerment Days wird die Top 32 zum jetzigen Zeitpunkt am 21. November oder aber am 5. Dezember 2020 – unter Einhaltung der derzeitigen Corona-Richtlinien – im Headquarter des exklusiven Schuhpartners Tamaris in Detmold zusammenkommen.

Anzeige

Fachjury wählt Top 16 und Miss Germany

Im Anschluss an den Empowerment Day wählt die Fachjury aus, wer zu der Top 16 aus ganz Deutschland zählt. Bewertungsgrundlage hierfür sind die eigens kreierten Social Performance Indicators (SPI’s): Authentizität & Ausstrahlung, Kreativität & Unterhaltung, Professionalität & Expertise sowie Community-Care & Kritikfähigkeit.

Die Siegerin des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern hat dann am 27. Februar 2021 im Finale im Europa-Park in Rust die Chance, die neue Miss Germany zu werden. Sie stellt sich einer hochkarätigen Jury, darunter Lara Gonschorowski (Chefredakteurin der deutschen Cosmopolitan), Riccardo Simonetti (Entertainer & Autor), Zeina Nassar (Boxerin & Feministin), Dagmar Wöhrl („Höhle der Löwen“-Investorin, ehemalige Bundestagsabgeordnete & Miss Germany 1977), und Karo Kauer (Gründerin & Content Creator).

Finale mit eingeschränkter Zuschauerzahl

Zum jetzigen Zeitpunkt wird das Finale mit eingeschränkter Zuschauerzahl in der Arena des Europa-Parks geplant. Zusätzlich wird die Final-Show per Livestream auf YouTube übertragen. Falls aufgrund weiterer Corona-Richtlinien keine Zuschauer vor Ort sein dürfen, kann die Show ausschließlich im Livestream verfolgt werden.

Von OZ