Rostock

Die Kriminalität im Internet nimmt ab – so lassen es zumindest die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik in Mecklenburg-Vorpommern (PKS) vermuten. Tatsächlich handele es sich hier aber um einen Trugschluss, meint zumindest Deutschlands bekanntester Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger.

Aus seiner Sicht ist die Polizei mit den neuen Herausforderungen des Internets komplett überfordert. Rüdigers Thesen: Es gibt zu wenig geschultes Personal, eine zu geringe Polizeipräsenz im Web und veraltete Strukturen innerhalb der Strafverfolgungsbehörden. Rüdiger fordert etwa einen digitalen Streifendienst.

Anzeige

Der Mann weiß, wovon er spricht: Der Kriminologe vom Institut für Polizeiwissenschaft der Polizei-Hochschule in Brandenburg ist unter anderem Experte für Cybergrooming – das onlinebasierte Anbahnen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes.

Weitere OZ+ Artikel

Rüdiger ist der Ansicht, dass es der Polizei in MV und auch im Rest der Bundesrepublik an Sichtbarkeit fehlt. „Wenn man im Straßenverkehr die Polizei sieht, halten sich Autofahrer eher an die Regeln. Wenn sie im Netz unterwegs sind, ist die Polizei nicht in derselben Form präsent. Nicht mal ein Prozent der Polizeibeamten sollen noch Ende 2017 in Deutschland für das Internet tätig gewesen sein.“

Thomas Gabriel Rüdiger legt den Finger in die Wunde. Der Kriminologe vom Institut für Polizeiwissenschaft der Polizei-Hochschule in Brandenburg ist unter anderem Experte für Cybergrooming – das onlinebasierte Anbahnen des sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Quelle: Frank Söllner

Mehr Profile in den sozialen Medien

Es brauche etwa mehr Profile der Strafverfolgungsbehörden in den sozialen Medien, um für die Menschen erreichbar zu sein und bei Facebook, Twitter und Co. Delikte wie Hasskommentare und Beleidigungen stärker einzugrenzen. „In ganz Deutschland gibt es circa 350 Social-Media-Profile der Polizei. In Holland sind es etwa zehnmal so viele.“

Lesen Sie auch: Wird die Polizei in MV genügend respektiert? Lesermeinung fällt eindeutig aus

Andererseits vermitteln die Zahlen der digitalen Straftaten in MV ein Bild, das ein Handeln nicht notwendig erscheinen lässt. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 4344 Straftaten erfasst und damit fast 3,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Unter anderem wurden 2019 im Vergleich zum Vorjahr weniger Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung – darunter fällt etwa Kinderpornografie – registriert. Im Vergleich zu 2010 sind die erfassten Fälle um über zehn Prozent gesunken.

Politik rühmt sich mit massiv gesunkenen Fallzahlen

„Gegenwärtig wird auch durch die Politik sehr positiv über die in den letzten Jahren massiv gesunkenen Fallzahlen der polizeilichen Kriminalstatistik berichtet“, sagt Rüdiger. So auch in MV: „Die Entwicklung ist ein Beleg dafür, dass sich die Bevölkerung in MV sicher fühlen kann“, sagte etwa Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) zur aktuellen Statistik.

„Sollten mehr Ressourcen für eine digitale Polizeiarbeit bereitgestellt werden, ist wieder mit steigenden Fallzahlen, vor allem bei digitalen Delikten, zu rechnen. Das muss dann die Politik aushalten, um das Gefühl einer weitestgehenden Rechtsfreiheit im Netz aufbrechen zu können“, sagt Thomas-Gabriel Rüdiger.

Lesen Sie auch: Polizei aus MV dreht verrücktes Airbeat-Video – und wehrt sich gegen Kritik

Ermittlungen auf Anzeige

Doch wie ermitteln die hiesigen Strafverfolgungsbehörden überhaupt im Netz? „Die Landespolizei MV nimmt auf der Grundlage von Anzeigen und Hinweisen Ermittlungen auf“, heißt es vonseiten des Innenministeriums.

Doch genau dies sei ein Problem, so der Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger. Denn die angezeigten Fälle bilden lediglich einen Bruchteil der Netzkriminalität ab. „Man geht in etwa davon aus, dass zwei von zehn Ladendiebstählen angezeigt werden. Im Netz rechnet man zum Teil mit einer etwa vierstelligen Quote.“ Das liege daran, dass die Menschen Kriminalität im Netz für normal erachten. Hinter jeder Phishing-E-Mail oder jeder Kontaktanfrage über soziale Medien könnte sich Betrug verbergen. „Aber das zeigt ja kaum ein Mensch an.“ Die Dunkelziffer sei dementsprechend sehr hoch.

Veraltete Maßstäbe der Strafverfolgungsbehörden

Hinzu kommen veraltete Maßstäbe der Polizeiarbeit, die, so der Experte, überarbeitet werden müssen – so etwa das Legalitätsprinzip. „Dieses beschreibt für die Strafverfolgungsbehörden die Pflicht zur Strafverfolgung, wenn sie Kenntnis von einer Straftat erhält“, sagt Rüdiger. Dieses Prinzip würde im digitalen Raum die Kapazitäten der Polizei sprengen. „Man bräuchte eine gesellschaftliche Debatte darüber, in welchen Fällen die Polizei im Rahmen ihrer Kapazitäten Ermittlungen im Netz tatsächlich aufnehmen muss, um mit den Ressourcen Schwerpunkte setzen zu können.“

Darüber hinaus sei es wichtig, in der Ausbildung neuer Polizisten noch mehr digitale Schlüsselkompetenzen zu vermitteln. „Zwar sind viele Nachwuchspolizisten mit digitalen Medien aufgewachsen, sie haben dabei aber häufig eher eine Wisch- statt eine reflektierte Medienkompetenz erlangt“, sagt Rüdiger. Demnach dürfe man sich nicht zu sehr auf die allgemein-digitalen Kompetenzen der Auszubildenden berufen.

Das Internet hält sich nicht an Ländergrenzen

„Es ist bedeutsam, dass Straftaten, bei denen nicht klar ist, von wo aus der Täter gehandelt hat oder die aus dem Ausland heraus begangen wurden, seit 2014 nicht in der Polizeistatistik erfasst werden“, sagt Dörte Lembke aus der Pressestelle des MV-Innenministeriums. Das Internet sei jedoch ein globales Medium, „welches sich nicht an Landes- und schon gar nicht Bundesländergrenzen hält“, entgegnet Rüdiger. Es brauche globale Strukturen und eine ernsthafte Diskussion darüber, welche Rolle Landes- oder Bundespolizeien in diesen überhaupt einnehmen können. Dies würde jedoch bedeuten, dass wichtige Entscheidungsträger einen Teil ihrer Hoheit abtreten müssten.

So ist die Landespolizei im Internet aufgestellt Bei der Landespolizei gibt es sowohl ein Dezernat „ Cybercrime“ als auch ein Dezernat „forensische Informations- und Kommunikationstechnik“. Mit der Bearbeitung von Straftaten sind Spezialisten aus den Fachkommissariaten betraut. Darüber hinaus sind in den Sachgebieten „Betrug“ ausgebildete Sachbearbeiter mit Cyberkriminalität befasst. Wie viele es seien, könne das Innenministerium nicht beantworten, da im Tatbereich Internet die Ermittler aus verschiedenen Bereichen herangezogen werden. Auf Initiative des Landeskriminalamtes hat man etwa die Internetseite Netzverweis.de ins Leben gerufen. Neben zahlreichem Info-Material hat man hier auch die Möglichkeit, verdächtige Internetseiten zu melden. Hinweise können hier auch anonym abgegeben werden. Kategorisiert wird hier nach Kinder- und Jugendpornografie, Extremismus und Cybercrime im Allgemeinen.

Lesen Sie auch:

Von Moritz Naumann