Schwerin

Die Landesregierung spricht sich für eine Rettung der MV Werften aus. 175 Millionen Euro sollen aus einer „Lock-Box“, einer Sicherungsrücklage, freigemacht werden, so dass die Werften kurzfristig wieder handlungsfähig werden, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Das hat die Landesregierung am Dienstag entschieden. Am Donnerstag soll der Landtag dazu einen Beschluss fassen, kommende Woche beteiligte Banken zustimmen. Zunächst sollen die Werften mit dem Geld aufgelaufene Verbindlichkeiten von 118 Millionen Euro begleichen.

Schwesig : Ohne Staatshilfe käme die Insolvenz

Es gehe darum, „viele gute Jobs“ zu retten, so Schwesig. Die rund 3000 Frauen und Männer müssten in Beschäftigung bleiben. Helfe der Staat nicht, „dann gibt es eine Insolvenz“. Die käme den Staat weit teurer, so Schwesig. Schiffbau sei eine Tradition in MV, die, einmal verloren, nie wieder zurückkäme. Bis zu 20 000 Jobs hängen laut Experten mit Zulieferern an den MV Werften.

Anzeige

Allerdings gebe es auch Risiken, räumt die Regierungschefin ein. Es gebe „keine Garantie“, dass die Werften es schaffen. Bis September müssten sie nun ein Zukunftskonzept erstellen, dann seien 570 Millionen Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes nötig.

Weitere OZ+ Artikel

Glawe : Konzern-Mutter Genting laut Gutachten Corona-Opfer

Mit dem aktuellen Beschluss wolle die Regierung „ein Signal“ an 17 Banken senden, die die Lock-Box absichern. Zwei Drittel müssten zustimmen, so Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU). Er sei zuversichtlich, dass dies gelingt. Laut Glawe zeigen zwei Gutachten, dass Genting Hongkong, der Mutterkonzern von MV Werften, erst durch die Corona-Krise in schweres Fahrwasser gekommen ist, nicht vorher. Man sei zuversichtlich, dass der Kreuzfahrt-Markt 2021 wieder deutlich anziehe.

Mit den Millionen aus der Lock-Box werde sich das tatsächliche Risiko des Landes auf 226 Millionen Euro erhöhen, erklärt Finanzminister Reinhard Meyer anhand einer komplizierten Rechnung. Diese Summe bliebe beim Steuerzahler, sollten die Werften doch aufgeben müssen. Laut Meyer ist auch Arbeitsplatzabbau auf den Werften Thema. Von hunderten Jobs ist zu hören. Meyer bestätigt: Wenn, wie geplant, bald kleinere Schiffe der Universal-Klasse gebaut werden, seien auch weniger Beschäftigte nötig. Zahlen nennt er nicht.

Opposition will zustimmen – unter Bedingungen

Die Linken werden die Hilfen im Landtag unterstützen – geknüpft an Bedingungen, so Fraktionschefin Simone Oldenburg. Die Werften sollen möglichst viele Arbeitsplätze erhalten und mehr in umweltfreundliche Technologien investieren. Zudem müsse über Alternativen für den Bau von Kreuzfahrtschiffen gesprochen werden.

Die IG Metall hat sich vor der Entscheidung mit einer Resolution an die Regierung gewandt. Es müsse alles getan werden, um Werften und Arbeitsplätze zu erhalten. IG-Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich macht Druck auf die Banken: „Auch sie müssen die Zwischenfinanzierung mittragen.“ Schließlich hätten in der Finanzkrise 2008/2009 auch „alle gemeinsam die Banken gerettet“.

Lesen Sie auch:

Von Frank Pubantz