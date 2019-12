Karlsburg

Es passierte von einer Sekunde auf die andere: Das Wiedereinsetzen des Herzschlages bei einem Patienten während einer Operation pulverisierte seine beruflichen Pläne. „Ich hatte Ende der 1970er Jahre als Medizinstudent an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ( Sachsen-Anhalt / d. Red.) hospitiert. Und war fasziniert. Mein Wunsch, Biochemiker zu werden, existierte nicht mehr.“ Schmunzelnd sitzt der heute 61-Jährige am Küchentisch der urgemütlich eingerichteten Wohnküche des Wollert’schen Anwesens in Zarnekow, einem Ortsteil der Gemeinde Karlsburg ( Landkreis Vorpommern-Greifswald). Prof. Dr. Hans-Georg Wollert, Direktor der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie der Klinikums Karlsburg bei Greifswald, erinnert sich an seine Lehrjahre.

Wartelisten der Herzpatienten waren in Ost und West lang

Anstatt das Medizinstudium für eine Laufbahn als Biochemiker zu nutzen, eroberte er sich die Welt der Herzchirurgie. Die Wendezeiten und neue Behandlungsmethoden stellten den jungen Oberarzt, der unter anderem eine halbes Jahr in England arbeitete, vor immense Herausforderungen. „Die Wartelisten der Herzpatienten waren in Ost und West lang. Es fehlte an Operationskapazitäten“, sagt der Mann mit den freundlichen Augen. Es war eine turbulente Zeit. So flog der Fußball-Fan, der häufig im Rostocker Ostseestadion den FC Hansa unterstützt, Anfang der 1990er Jahre fast jedes Wochenende nach London. „Dort versorgte ich Patienten aus Deutschland. Die Krankenkassen bezahlten der Not gehorchend.

Herzchirurgie in Karlsburg aufgebaut

Der einstige Leistungssportler, der in Halle im Klub von DDR-Schwimmstar Kornelia Ender trainiert hatte, ging ans Limit. Kommissarische Leitung der Klinik für Herzchirurgie an seiner Heimat-Uni, Leitender Oberarzt in Ludwigshafen ( Rheinland-Pfalz), Professur an der Greifswalder Uni, ab 1995 dann Aufbau einer Herzchirurgie am weltweit bekannten Diabetes-Zentrum in Karlsburg. „Er ist absolut zuverlässig und kollegial“, betont Prof. Dr. Wolfgang Motz (67), Ärztlicher Direktor des Klinikums. Fast 25 Jahre kennen sich die beiden. Sie haben in Vorpommern harte Zeiten durchlebt. Waren beileibe nicht immer einer Meinung, doch sie zollen sich gegenseitig großen Respekt.

„Er ist einer, der nicht abgehoben hat!“

Trotz des wirtschaftlichen Drucks in der Gesundheitsbranche und der hohen Anforderungen an die Mitarbeiter in dem zur Hamburger Klinikgruppe Dr. Guth gehörenden Klinikum sei sein Chef „immer Arzt geblieben“. Das imponiere ihm, erklärt Prof. Wollert. Die Aufgeschlossenheit für Innovationen und seine unprätentiöse Art schätzt nicht nur Prof. Motz an seinem Stellvertreter.

„Er ist einer, der nicht abgehoben hat. Einer, der seine Patienten noch beim Namen kennt, sich Zeit für sie nimmt“, betont seine Ehefrau Angelika Wollert (60). Die gelernte OP-Krankenschwester arbeitete selbst fast 20 Jahre als Kardiotechnikerin in Karlsburg. Dem Topchirurgen hat sie selbst in den wildesten Zeiten des Klinikalltags den Rücken freigehalten. Kennengelernt haben sich beide an der Unimedizin Halle. Fast 30 Jahre sind sie verheiratet.

Abtauchen in der Wohlfühloase

Auf einer Runde durch den 4500 Quadratmeter großen Garten hat ihr Mann einen Stopp an der ehemaligen Garage eingelegt. Aufmerksam verfolgt er die Handgriffe seiner Partnerin. Sie arbeitet in ihrem Lädchen für Floristik und Dekoration, das hier seinen Platz gefunden hat, an einem außergewöhnlichen Blumengesteck.

Das naturbelassene, im englischen Stil angelegte Gartenreich ist ihr Werk. Alte Ziegel, viel Holz, Rosenspaliere, üppige Stauden, eine rote Telefonzelle aus England – in dieser Wohlfühloase kann auch ihr Mann abtauchen. „Ich reise praktisch in fünf Minuten aus der Klinik in den Urlaub“, erklärt er. Und frönt hier seinem Hobby als Baumeister. Sauna- und Gewächshaus, kleine Anbauten … Der Werkstoff Holz habe es ihm besonders angetan, sagt der Zarnekower.

Verlässlichkeit als Fundament

Sein Blick schweift von der seinem Anwesen gegenüberliegenden 1290 erbauten Pfarrkirche auf eine weitläufige Feldlandschaft. Verlässlichkeit ist für den Familienvater und Mediziner mehr als eine Vokabel. „Es gibt in Deutschland keine zehn Kliniken, in denen bis auf Kinderherzchirurgie und Herztransplantation das gesamte Spektrum der Chirurgie in einer derartigen Qualität umgesetzt wird.“ Prof. Wollert sieht sich als Teil eines Teams von Profis. Viele seiner 30 Klinikmitarbeiter arbeiten genauso lange in Karlsburg wie er. Ob beispielsweise Gefäßchirurgie, Kunstherzen, Bypass-OPs oder Herzklappenersatz – es gibt keine Operationstechnik, die nur er beherrsche. „Ein guter Chef hat immer gute Oberärzte“, bestätigt Prof. Motz. Der Internist betont, dass seinem Chefchirurgen Schubladendenken fremd sei. Im Gegenteil. Kardiologen, Chirurgen und Anästhesisten vertrauen einander.

Tausende Patienten erhielten neue Lebensperspektive

„Wir verstehen uns quasi blind“, erklärt Dr. Ronald Bittner (53). Der Kardiologe bildet mit Prof. Wollert seit zehn Jahren in Karlsburg ein TAVI-Team (Transkatheter-Aortenklappen-Implantation, siehe Kasten). Statt den Brustkorb zu öffnen, wird die Ersatzklappe per Katheter implantiert. Tausenden vor allem älteren Patienten haben die Experten damit eine neue Lebensperspektive ermöglicht. Die meisten dieser Eingriffe erfolgen über die Leiste des Patienten. Dr. Bittner ist hier der Hauptakteur und weiß den Chirurgen als Experten bei Komplikationen an seiner Seite. „Am besten ist es im OP, wenn kaum gesprochen werden muss“, versichert der Kardiologe. Klar gab es in der Vergangenheit Stresssituationen, beispielsweise wenn in seltenen Fällen Blutungen auftraten. „Hektik aber kam nie auf“, resümiert der Oberarzt.

Herzklappenersatz per Katheter Der katheterbasierte HerzklappenersatzTAVI (Transkatheter-Aortenklappen-Implantation) ist ein vergleichsweise schonendes Operationsverfahren. Dadurch gelingt es auch, Hochbetagten und Risikopatienten mit einer neuen Herzklappe zu helfen. Es muss nicht mehr der gesamte Brustkorb geöffnet werden. Die neue Herzklappe wird minimalinvasiv implantiert. Konkret erfolgt ein etwa sechs Zentimeter großer Schnitt in die Brust oder es wird ein Zugang über die Leiste gesucht. Der Operateur bringt die Ersatzklappe im zusammengefalteten Zustand per Katheter auf den Millimeter genau an die richtige Stelle. Dort wird sie entfaltet. Allein am Klinikum Karlsburg wurden seit 2009 fast 2100 derartige Eingriffe erfolgreich vorgenommen.

Vor 25 Jahren wurde im Container operiert

Zur Ausstattung zählt in Karlsburg heute ein Hybrid-OP. Er vereint einen komplett ausgestatteten Herz-OP und ein vollwertiges Herzkatheter-Labor. „Vor 25 Jahren operierten wir übergangsweise in einem Container“, erinnert sich Prof. Wollert. Gelassen schaut der Mediziner auf die vorpommersche Idylle vor seiner Haustür. Er vertraut auf seinen Nachfolger, den Rostocker Dr. Alexander Kaminski (47). Dieser war bisher Leitender Arzt der Herzchirurgie an den Helios-Kliniken Schwerin.

Wollert wirkt wie ein Mensch, der mit sich im Reinen ist. Er möchte seiner Frau etwas zurückgeben. Ihr, die für ihn immer zurücksteckte, mehr Zeit widmen. Anstatt der zehn Stunden währenden Arbeitstage daheim kreativ sein, öfter mal verreisen in den Süden Englands, wegen der tollen Gärten dort … Mehrere Schicksalsschläge in der Familie haben seine Entscheidung, jetzt auszusteigen, befördert: „Und ich weiß, dass es in der Klinik läuft!“

Herzklappe unterliegt Verschleiß Die Herzklappensorgen dafür, dass das Blut in der richtigen Richtung in das Herz hinein und aus ihm hinaus fließt. Jede Herzklappe durchläuft während eines menschlichen Lebens etwa drei Billionen Öffnungs- und Verschließzyklen. Eine Verengung oder aber Undichtigkeit tritt häufig verschleißbedingt auf und damit vor allem im hohen Lebensalter. Das menschliche Herz ist ein echter Supermuskel. Es pumpt mit etwa 100 000 Schlägen pro Tag etwa 7000 Liter Blut durch unser Gefäßsystem.

