Rostock

Endspurt im Landtagswahlkampf: Einige der großen Parteien wollen Wahlberechtigte fast bis zum letzten Tag zur Stimmabgabe überzeugen. Hier sind große Abschlussveranstaltungen geplant.

Die SPD mit ihrer Landesvorsitzenden Manuela Schwesig will am Freitag, 24. September, am Leuchtturm in Warnemünde mit Wählern ins Gespräch kommen. Zur großen Abschlussveranstaltung ab 17.30 Uhr werde auch die Band „Keimzeit“ auftreten. Als Gast werde Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, erwartet.

Die AfD will am Freitag in der Zeit von 16 bis 19 Uhr noch einmal Stimmen fangen. Ort: Alter Garten in Schwerin. Hauptredner sollen die Spitzenkandidaten zu Bundestags- und Landtagswahl, Leif-Erik Holm und Nikolaus Kramer, sein, teilt die Partei mit.

Unterstützung der Band „Die Zöllner“ haben sich die Linken für ihren Wahlkampfabschluss am Donnerstag, 23. September, in Stralsund gesichert. Um 16 Uhr geht es am Alten Markt los. Redner sollen die Spitzenkandidaten zu Bundestags- und Landtagswahl, Dietmar Bartsch und Simone Oldenburg, sein. Auch Egon Werler, Gewinner von „The Voice Kids“ werde auftreten.

Am Sonnabend, 25. September, hofft dann die FDP auf Interessierte beim Wahlkampfabschluss in Rostock. Um 11 Uhr geht es auf dem Neuen Markt los. Redner: Hagen Reinhold und René Domke, Spitzenkandidaten für Bundes- und Landtag.

Keine große Sause plant die MV-CDU zum Abschluss des Wahlkampfs. Mit Landtagsspitzenkandidat Michael Sack werde es am Sonnabend einen Häuserwahlkampf geben, teilt die Partei mit. Sack will in Greifswald noch einmal Klinken putzen.

Die Grünen hatten ihren Wahlkampfabschluss bereits am Mittwoch in Rostock.

Von Frank Pubantz