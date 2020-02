Mit Mundschutz durch Rostock: So unverschämt reagieren die Leute

Rostock

Noch streiten sich Experten über ihren Nutzen, aber viele Menschen in MV haben sich bereits entschieden: Sie wollen sich mit einem Mundschutz vor dem Coronavirus schützen. Doch wie fühlt sich so ein Vlies vor dem Gesicht an? Wie reagiert die Umgebung auf den Anblick? Die OZ hat den Test in der Rostocker Innenstadt gemacht.

In der Redaktion liegt eine Packung blassgrüner Masken. Schon das Anlegen ist eine Wissenschaft, mir aber vertraut: Nach einer Transplantation habe ich meine Mutter monatelang im Krankenhaus besucht. Der steife Rand muss über die Nase gebogen werden, die Gummischlaufen kommen über die Ohren, die Unterkante gehört unter das Kinn. Alles sollte das Gesicht bedecken, die Seiten sollten eng anliegen. So gehe ich los.

„Das ist ganz schön Panikmache“

Schon nach wenigen Schritten beschlägt meine Brille. Ich steuere die Apotheke in der Paulstraße an, um nach einer Alternative zu fragen: „Nein, die Variante mit dem Filter ist nicht verfügbar.“ Seit drei Wochen sei die Nachfrage gestiegen. Wegen der Angst vor dem Coronavirus sind die Masken laut mehreren Großhändlern im ganzen Land vergriffen.

Die Rostocker Apothekerin ist ohnehin skeptisch: Die günstigen Masken würden nur die Umwelt, nicht aber den Träger schützen. „Das ist ganz schön Panikmache, die Grippe erwähnt keiner mehr.“

Auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hatte bereits Montag darauf hingewiesen, dass die Masken nur „begrenzt“ helfen, sich vor einer Ansteckung mit der neuen Lungenkrankheit zu schützen. Wichtiger sei es, die üblichen Hygienemaßnahmen wie Händewaschen einzuhalten.

Für mich geht es weiter in die Innenstadt. Ich keuche: Der Schutz lässt kaum Luft durch. Ein neuer Versuch in der Ratsapotheke. „Wir haben keinen Mundschutz – weder mit noch ohne Filter.“ Eine Bestellung sei nicht möglich. „Die Hersteller können nichts nachliefern“, sagt die Apothekerin.

Die Verkäuferin grüßt nicht

Ich muss verschnaufen. Zeitgleich mit einem älteren Mann will ich auf einer Bank Platz nehmen. Im Hinsetzen hält er inne, schaut mich an, streckt sich blitzschnell und geht davon. Das fühlt sich seltsam an, fast verletzend.

Ein Bekannter geht vorüber. Als er mich zu sehen scheint, will ich herüberwinken, aber er schaut zur Seite. Hat er mich nicht erkannt? Ein Abstecher in mein Lieblingsgeschäft könnte mich jetzt aufmuntern. Die Verkäuferin grüßt nicht, obwohl sie es sonst immer tut. Niemand fragt nach meiner Größe. Gut, habe ich eben meine Ruhe. Auf den letzten Metern zum Einkaufszentrum lächelt mir eine Frau aufmunternd zu. Das habe ich gebraucht.

Ich schäme mich etwas

Es ist Mittagszeit und das KTC gut besucht. Ich fahre mit der Rolltreppe nach unten. Leute stoßen ihrer Begleitung in die Seite und zeigen mit einer Kopfbewegung in meine Richtung. Ich drehe eine Runde, will aber niemandem den Appetit verderben. Auf dem Weg nach oben werde ich erneut fixiert. Ein Familienvater macht Frau und Kinder auf mich aufmerksam. Acht Augen starren, während vier Münder Döner kauen.

In einiger Entfernung tuschelt ein Paar. Beide schauen herüber und lachen. Ich schäme mich etwas. Wie geht es wohl Menschen, die ihre Maske nicht so einfach wie ich abnehmen können?

„Klar gucken die Leute.“

Ich rufe meine Mutter an, die immer mit Atemschutz unterwegs ist: „Klar gucken die Leute. Jetzt, im Zeichen von Corona, schauen sie umso entsetzter. Der Unterschied zu vor drei Wochen ist enorm. Einige schütteln den Kopf, manche schauen mir direkt in die Augen und verfolgen mich durch den Supermarkt.“ Meist mache sie sich nichts daraus. Sie wisse ja, dass sie ihr schwaches Immunsystem nur so schützen könne. „Du musst damit umgehen, als würdest du einen Lippenstift tragen – ganz selbstverständlich.“

