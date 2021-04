Zinnowitz/Hannover

Für Felix Kerlikowsky aus Hannover war diese Woche verdammt sportlich. Am Montagmorgen um 7 Uhr startete der 29-Jährige seine Fahrradtour in Richtung Ostsee. Sein Ziel: das Ostseebad Zinnowitz! Innerhalb von 24 Stunden wollte der Doktorand für Ernährungswissenschaften am Ziel sein. Rund 400 Kilometer galt es zu bewältigen – nonstop und ohne Übernachtungen.

Sein Plan ging auf! Knapp 24 Stunden später, am Dienstagmorgen um kurz vor 7 Uhr passierte er das Ortseingangsschild von Zinnowitz. Geschafft! Erleichterung machte sich bei ihm breit. Er war sogar eine Viertelstunde „zu früh“ vor Ort. „Ich wollte mir eigentlich noch frische Brötchen holen, aber der Bäcker öffnete erst um 7 Uhr“, sagt der gebürtige Murchiner und lacht. Genau 410 Kilometer steckten in seinen Knochen. Brötchen gab es dennoch und er legte sich anschließend ins Bett, um die Füße hochzulegen.

„Das war schon extrem“

„Meine Finger sind teilweise noch total taub. Das war schon sehr extrem. Vor allem extrem kalt“, sagt er am Nachmittag beim Gang mit seinem Großvater aus Zinnowitz über die Seebrücke. Auch wenn er eine Weile brauchte, um sich von den Strapazen zu erholen, würde er die extreme Fahrradtour auf jeden Fall noch mal machen. „Aber nicht im April bis an die Ostsee. Entweder zu einem wärmeren Zeitpunkt oder es geht von Anfang an in Richtung Süden“, sagt er. Die Kälte gehörte bei ihm zu den größten Herausforderungen. „Dass es kalt wird, habe ich fast erwartet, aber nicht so extrem“, erzählt er.

Zwischendurch habe ich sogar an Tankstellen angehalten, um nach Handschuhen zu fragen. Normale Fahrradhandschuhe haben nicht mehr ausgereicht. Als ich die Elbe überquerte fuhr er sogar durch einen Hagelschauer. Es war einfach kalt. Ans Aufgeben habe ich nie gedacht“, sagt er. Immer wieder kehrte er in Bankfilialen ein, um sich aufzuwärmen. „Die Tankstellen und Banken habe ich nicht nur genutzt, um mich aufzuwärmen, sondern auch, um etwas zu essen. Zum Beispiel diese extrem koffein- und zuckerhaltigen Gels“, erklärt er.

Felix Kerlikowsky mag sportliche Herausforderungen. Vor vier Jahren absolvierte er den 100 Meilen langen Mauerlauf in Berlin, war bei rund 50 Marathons europaweit dabei und läuft pro Monat rund 400 Kilometer.

Das steckt hinter seiner extremen Tour

Seine Motivation für die extreme Fahrradtour an die Ostsee: „Ich möchte dies im Sinne des aktuellen politischen Zeitgeistes ohne soziale Kontakte und touristische Übernachtungen machen. Da ich nirgendwo stationiere oder mich länger aufhalte, kann ich auch quer durch Deutschland reisen, ohne ein Infektionsrisiko für andere darzustellen. Das ganze Projekt ist natürlich etwas schelmenhaft, da nicht jeder dazu in der Lage ist, diese Tour zu machen. Jedoch möchte ich damit ein klares Statement setzen: Dass jeder in der Verantwortung ist, nicht nur auf Abstand und Einhaltung von Hygienevorschriften zu setzen, sondern vielmehr das eigene Risiko eines schweren Verlaufs zu minimieren, indem er durch regelmäßigen Sport und Ernährung sein Immunsystem stärkt“, erklärt er.

Die Regeneration wird wahrscheinlich noch ein paar Tage in Anspruch nehmen, denn gerade die Belastung für das Knie ist riesig. „Es hat sich 24 Stunden gedreht. Das ist eine außergewöhnliche Belastung“, sagt er.

Eines hat der Ernährungswissenschaftler aber gelernt: Die Grenzen seines eigenen Körpers kennenlernen. „Man lernt seinen Körper immer besser kennen und lernt, wie man mit ihm umgehen kann. Es sind die Schmerzen und der Gedanke daran, dass man sich immer wieder überwinden muss. Diese Momente muss man einfach aushalten, wenn man ein Ziel vor Augen hat.“

Am Freitag reiste Felix Kerlikowsky mit dem Fahrrad wieder ab und besuchte seine Familie in Rostock. „Von dort fahre ich mit dem Zug runter nach Hannover, da ich sonst nicht rechtzeitig auf Arbeit erscheinen kann“, sagt er. Das nächste sportliche Abenteuer wartet mit Sicherheit auf den Extremsportler.

Von Hannes Ewert