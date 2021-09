Stralsund

In der Hauptsaison geht es für Peter Franzke spätestens am Freitagabend per Salto in den Hafenkanal. Dann haben die Urlauber die Segelboote des Strelasund Yachtcharter, die sich der Taucher von unten anschaut, wieder angelegt. „So haben wir die Gewissheit, dass der nächste Gast mit einem heilem Schiff losfährt und natürlich andererseits auch die Kontrolle, dass die Chartergäste nichts beschädigt haben“, erklärt die Chefin des Strelasund Yachtcharter Christiane Löhn, die Peter Franzke regelmäßig für diese Aufgabe anfragt.

Wenn der Propeller keinen Schub mehr leistet

Der ehemalige Marinetaucher Peter Franzke ist oft in Stralsunds Kanälen im Einsatz. Dann untersucht er die Charteryachten auf Schäden oder geht auf die Suche nach verlorenen Gegenständen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Bei den vier Booten, die er an diesem Tag abtaucht, ist alles in Ordnung. Doch wenn er schon nass ist, wird er doch gleich mal auf die andere Seite des Kanals gebeten. Dort hat Uwe Nöll Probleme mit seiner „Nidus“. „Ich habe mein Boot im Winter im Wasser gelassen und bin auch dieses Jahr wenig gefahren. Nun hat es irgendwie zu wenig Schub. Da sollte mal jemand drunterschauen, ob etwas erkennbar ist“, sagt der Berliner, der im Stralsunder Kanal sein Segelboot untergebracht hat.

Peter Franzke braucht nur wenige Minuten, um das Problem zu orten und auch zu beheben. „Seepocken auf dem Propeller“, erklärt er. Mit Hilfe eines speziellen Spachtels befreit er den Propeller und der Eigentümer kann erleichtert aufatmen, dass sich kein schwerwiegendes Problem auftat. Nach einer halben Stunde ist Peter Franzke wieder aus dem Wasser und wartet auf den nächsten Anruf.

Telefone und Goldschmuck im Hafenbecken

Die Notrufe erreichen den 64-Jährigen oft auch überraschend. „Dann fällt auch mal eine Reparatur an. Bei einem Segler musste dann auch mal ein Leck geflickt werden. Anschließend konnten sie damit dann noch bis nach Göteborg weiter“, sagt Franzke. Gerufen wird er jedoch auch gerne, wenn Autoschlüssel, Portemonnaie oder Handy ins Hafenbecken fallen. „Die funktionieren heutzutage auch noch, wenn sie einen Tag im Wasser gelegen haben.“

Für solche Fälle sind beim Hafenkapitän oder auch am Fischkutter seine Telefonnummer hinterlegt, die dann auch mal ein Flusskreuzfahrer in Anspruch nimmt. „Wenn ich mich nicht gerade in Stralsund aufhalte, bin ich spätestens am nächsten Tag zum Einsatz vor Ort“, sagt Peter Franzke. Fast immer hat er gefunden, was gesucht wurde. „Einer holländischen Dame ist ihr breiter, schwerer goldener Armreifen ins Wasser gefallen. Beim Anlegen ist sie damit irgendwie an der Leine hängengeblieben. Sie war so unglücklich. Es war das Verlobungsgeschenk und damit eine wertvolle Erinnerung an ihren verstorbenen Mann“, erinnert er sich. Der Armreif war so schwer, dass er umgehend in den Schlick eingesackt ist. Ganz vorsichtig muss sich der Taucher im Kanal bewegen, um nicht zu viel aufzuwühlen. „Ein kleines Ende schaute raus und die Dame war überglücklich.“

Den Salto ins Wasser lässt sich Peter Franzke nicht nehmen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Doch nicht immer kann er helfen. Im letzten Jahr wurde ebenfalls eine Geldbörse gesucht. Lange ging Peter Franzke unter Wasser, ohne sie zu entdecken. Die Geschichte dahinter, erfuhr er jedoch nur nebenbei. „Dort war eine Familie mit Kinderwagen an der Kaikante unterwegs. Einmal nicht aufgepasst rollte der Kinderwagen samt Kind ins Wasser. Die Eltern sprangen hinterher und konnten den Wagen samt Kind über Wasser halten, so dass dies wohl schnell außer Gefahr war. Das vermisste Portemonnaie der Oma befand sich im Netz des Kinderwagen und muss dabei herausgefallen sein“, erinnert sich Peter Franzke, der auch schon für einen Munitionsbergungsdienst Gewässer abgesucht hat.

Einsätze auf und im Wasser

Ursprünglich hat Peter Franzke auf der Stralsunder Werft Schiffbauer und Maschinenanlagenfahrer gelernt. Nachdem er bei der GST auf dem Dänholm zum Marinetaucher ausgebildet wurde, ging er als Bootsmann und Tauchgruppenführer auf einen Bergungsschlepper nach Dranske, für den er später als Kommandant verantwortlich war. 1984 war für das Schiff Schluss und Franzke ging als Ausbilder auf den Dänholm zurück. 1991 führte sein Weg ihn wieder auf die Werft. Auch hier hat er seinen Einsatz als Taucher gefunden, wenn zum Beispiel Videountersuchungen der Außenbordverschlüsse oder Wellenlager auf dem Programm standen. 2012 ging auch er in die Transfergesellschaft über.

Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Peter Franzke mit seinem Taucherservice Hanse aber auch längst ein zweites Standbein aufgebaut, gab Tauchkurse oder bot Tauchausflüge an. Inzwischen lässt es der 64-Jährige etwas ruhiger angehen. „Ich bin die schnelle Hilfe hier im Hafen. Hauptamtlich davon leben kann man aber nicht.“

Von Wenke Büssow-Krämer