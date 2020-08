Mit Video: Schuldirektor in Prerow zeigt eigenen Abiturienten nach kritischer Rede an

Prerow

Während Tausende Urlauber auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in diesen Tagen die Sonne genießen, soll an der freien Schule auf der Halbinsel ein Klima von Angst und Einschüchterung herrschen. Aktueller Höhepunkt: Schuldirektor Gerald Schaarschmidt hat Strafanzeige gegen Fiete Korn wegen übler Nachrede gestellt. Korn ist einer der diesjährigen Abiturienten des Darßer Bildungszentrums. Die Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe befindet sich in freier Trägerschaft.

Der 18-Jährige hatte während des Abi-Balls eine Rede gehalten und darin die Art und Weise kritisiert, wie Schaarschmidt die Schule führt – ohne ihn dabei persönlich zu beleidigen. In einem Videomitschnitt ist zu hören, wie die Gäste des Abi-Balls anschließend applaudieren. Viele Eltern und Schüler sollen vom Mut des Abiturienten beeindruckt gewesen sein.

„Mitschüler überwachen“

Hinter vorgehaltener Hand wird seit Längerem von bemerkenswerten Methoden gesprochen, mit denen Schaarschmidt die Einrichtung leiten würde. Schüler sollen motiviert worden sein, ihre Mitschüler zu überwachen, sagt Fiete Korn. In seiner Rede hat er von „Überwachungsmentalität der Schulleitung“ und „schlechtem Verhältnis zwischen Schulleitung und Schülern“ gesprochen sowie Verhaltensweisen des Direktors den Schülern gegenüber kritisiert. Fiete Korn ist mit weiteren Details inzwischen vorsichtig geworden, nachdem nun auf Grund der Anzeige gegen ihn ermittelt wird. Alles will er deshalb wörtlich lieber nicht wiederholen. Der OZ liegt der Videomitschnitt vor.

René Roloff, der Bürgermeister von Prerow, wünscht sich für die Schule einen anderen Betreiber, „um die Verhältnisse nachhaltig zu verbessern“. Allerdings kann die Gemeinde nicht darüber entscheiden. „Wir sind in dieser Frage vom Bildungsministerium abhängig“, sagt er. In der Tat legt die Landesregierung fest, ob dem Betreiber einer freien Schule zur Not die Lizenz entzogen werden kann. Diesen Umstand betont Direktor Schaarschmidt sehr gern, wenn er sich gegen Kritik verteidigt. Die zwei Stunden Autofahrt, die man für die 150 Kilometer zwischen Schwerin und Prerow benötigt, scheint er als Sicherheit zu empfinden.

Direktor: Zur Anzeige keine Äußerung

Schaarschmidt selbst nennt keine Gründe dafür, warum er gegen einen seiner Schüler juristisch zu Felde zieht: „Das ist ein offenes Verfahren, die Ermittlungsbehörden ermitteln noch. Dazu kann ich mich auf Anraten des Anwaltes zurzeit nicht äußern.“

Unterdessen sollen die Zustände am Darßer Bildungszentrum bereits seit Längerem Fragen aufwerfen. Das unterstreicht auch Bürgermeister Roloff, der sich zu dem Thema ebenfalls nur vorsichtig äußert, weil er darauf hofft, dass das Bildungsministerium die Dinge prüfen wird. Vorschnelle Verlautbarungen in den Medien wären dabei vielleicht nicht immer hilfreich, argumentiert er.

Fiete Korn hat nach seinem bestandenen Abitur indes weniger zu verlieren. Es sei so gewesen, dass Verweise und Verwarnungen meistens öffentlich vor der gesamten Klasse ausgesprochen worden seien. „Das war für das Schulklima alles andere als förderlich.“ Der Schuldirektor entgegnet: „An der Freien Schule Prerow gibt es keine Einschüchterung und auch keine darauf gerichteten Versuche. Soweit Verweise ausgesprochen werden müssen, liegt dem eine Beratung im pädagogischen Kollektiv zugrunde und wird auch dem Schüler so kommuniziert. Die weitere Zusammenarbeit mit dem Schüler ist nicht von Erniedrigung geprägt.“

Mathe: 11 von 13 sollen durchgefallen sein

Allein während der diesjährigen schriftlichen Abiturprüfung im Fach Mathematik seien elf von den insgesamt 13 Prüflingen am Darßer Bildungszentrum durchgefallen, sagt Fiete Korn. Dies ist der Fall, wenn die Prüfungen mit weniger als fünf Punkten, was einer glatten Note 4 entspricht, bewertet werden. Um das Abitur am Ende trotzdem zu bestehen, kann eine schlechte Note mit anderen Prüfungsleistungen ausgeglichen werden. Das Prüfungsthema Stochastik sei im Unterricht lediglich kurz angerissen und dann vornehmlich in Form von Hausaufgaben vermittelt worden, sagt Korn.

Auch diesem Vorwurf widerspricht die Schule auf Anfrage der OZ: „Den Prüfungen haben sich insgesamt 13 Schüler gestellt, wovon ein Schüler das Abitur insgesamt nicht erfolgreich ablegen konnte.“ Die Aussage, dass elf von 13 Schülern durch das Mathe-Abitur gefallen seien, „ist falsch“. Eine andere Zahl, wie viele Schüler denn die Mathematik-Prüfung nicht bestanden hätten, nennt die Schule dennoch nicht. Auch die Frage, „ob der Mathematiklehrer eine Befähigung hatte, in der Sekundarstufe II zu unterrichten, ist zu bejahen“, lässt der Direktor weiter ausrichten. Daran haben Eltern und Schüler allerdings Zweifel.

Viel Interesse an der Schul-Immobilie

Das Darßer Bildungszentrum gehört zur Semper-Holding, einem freien Bildungsträger mit Hauptsitz in Dresden. Die Gruppe betreibt vor allem in Ostdeutschland verschiedene Fach- und allgemeinbildende Schulen. Zu ihrem weit verzweigten Firmengeflecht gehören dem Handelsregister zufolge auch Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind, wie beispielsweise eine PGS Liegenschaftsgesellschaft mbH sowie eine Projektentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft. Als Unternehmenszweck der PGS wird der An- und Verkauf von Grundstücken angegeben.

An dieser Stelle ist Bürgermeister Roloff bereits vor einiger Zeit hellhörig geworden. Bis zum Frühjahr 2020 habe die Schule plötzlich für längere Zeit keine Miete mehr gezahlt. Insgesamt sollen Mietschulden von mehr als 180 000 Euro angefallen sein. Vermieterin ist die Gemeinde Prerow, der das Schulgebäude gehört. „Nach einem Gerichtstermin dazu ist der Betrag dann bezahlt worden“, betont Roloff.

Im Vorfeld habe der Schuldirektor ihm gegenüber aber deutlich gemacht, dass die einbehaltene Miete ein Druckmittel sei, um an das 25 000 Quadratmeter große Schulgrundstück zu gelangen. Das hätte der Schulbetreiber gern kaufen oder zumindest langfristig in Form eines Erbbaupachtvertrages erwerben wollen, sagt Roloff. Er ergänzt: „Wir hätten dann als Gemeinde keinen Einfluss mehr gehabt.“ Deshalb sei einem Verkauf nicht zugestimmt worden. In Prerow ist man sich ohnehin seit Jahren darüber einig, dass eine Bebauung mit Ferienhäusern an dieser Stelle grundsätzlich ausgeschlossen ist.

