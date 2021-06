Mecklenburg-Vorpommern ebnet deutschen Ärzten, die in Polen studiert haben, den Weg zu einer Approbation in Deutschland. Das ist richtig. Doch generell braucht es hierzulande mehr Studienplätze. Den Ärztemangel in Deutschland auf Kosten anderer Länder zu beheben, ist keine gute Lösung, meint OZ-Chefreporterin Martina Rathke.