Mit blauen Blitzen auf Algensuche: Tauchroboter erforschen die Ostsee

Rostock

Es klingt ein wenig wie Science-Fiction: Schwimmende Roboter tauchen eigenständig in den Tiefen der Ostsee und senden dabei blaue Blitze aus. Doch diese Fiktion wird schon in dieser Woche Wirklichkeit: Erstmals setzen das Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie ( BSH) solche Roboter in der Ostsee aus. Am Dienstag startet dazu das Forschungsschiff „ Elisabeth Mann Borgese“ in Richtung Gotlandbecken.

Die blauen Blitze sollen den Beginn der Algen-Frühjahrsblüte überwachen, erklärt Meereschemiker Henry Bittig vom IOW: „Ein optischer Sensor sendet blaues Licht aus, das vom Chlorophyll in den Zellen der Algen absorbiert wird und dadurch eine Reaktion anregt. Die Alge sendet dann ein rotes Leuchten zurück, das wir messen können.“Kommentar:

Anzeige

Überdüngung der Ostsee

Die Algenblüte hängt unmittelbar mit dem Nitratgehalt im Wasser zusammen und ist damit ein wichtiger Indikator für die Überdüngung der Ostsee.

Weitere Sensoren messen die Trübung des Wassers, den Chlorophyll- und den Sauerstoffgehalt. „Von dem Projekt erhoffen wir uns Erkenntnisse darüber, wie stark die Algenblüte das Nitrat verbraucht und in welchen Wasserschichten die Algen später abgebaut werden“, erklärt Bittig. Denn wenn die Algen zu Boden sinken und dort verrotten, verbrauchen sie dabei dort den ohnehin schon knappen Sauerstoff und verwandeln den Meeresboden in eine lebensfeindliche Umgebung.

4000 Floats in allen Meeren

Die Tauchroboter heißen auch Floats (von engl. to float = treiben). Weltweit läuft schon seit 20 Jahren das sogenannte Argo-Programm, in dem mit Hilfe von inzwischen rund 4000 Floats Temperaturen und Salzgehalt der Ozeane gemessen werden. „Zu Anfang des Projekts wollte man vor allem Wissenslücken im tiefen Ozean, der für Forschungsschiffe schwer einsehbar ist, schließen“, erklärt Birgit Klein, Ozeanographin beim BSH.

Daten für Alle zugänglich Ein Grundsatz des weltweiten Argo-Projekts ist es, dass die Daten der Tauchroboter öffentlich zugänglich sind. Auf der Internseite können Werte der europäischen Floats abgerufen werden. Der neue Ostsee-Float von BSH und IOW wird erstmals etwa einen Monat nach seinem Auslegen im Gotlandbecken Daten senden. Er hat die WMO-Nummer“ 6904117.

Die Floats treiben frei im Meer, wo sie in einer Tiefe von 1000 Metern „geparkt“ werden. Alle zehn Tage sinken sie automatisch auf 2000 Meter ab und steigen anschließend innerhalb von sechs Stunden zur Oberfläche auf. Unterwegs sammeln sie ihre Daten, die sie dann oben angekommen per Satellitentelefon verschicken. Dann tauchen sie wieder auf ihre Parkposition.

Klimawandel in großer Tiefe messbar

Die Daten liefern wichtige Erkenntnisse zum Klimawandel und zum Anstieg des Meeresspiegels. „2000 Meter reichen heute schon nicht mehr aus, da die Erwärmung der Meere schon in größere Tiefen reicht. Daher sinken neuere Float-Modelle auf 4000 bis 6000 Meter“, sagt Klein.

Tobias Svensson vom BSH lässt einen Argo-Floats für große Tiefen zu Wasser. Quelle: BSH

Anhand der Ergebnisse können Forscher unter anderem ablesen, inwieweit der Anstieg des Meeresspiegels auf die Ausdehnung des Wassers infolge der höheren Temperaturen oder auf den Eintrag von Schmelzwasser der Polkappen zurückzuführen ist.

Mehrfach um die Antarktis

Während ihrer Lebensdauer von vier bis sechs Jahren legen sie teils riesige Strecken zurück, besonders wenn sie eine günstige Strömung erwischen: „Einige Floats haben es im kreisförmigen Strom um die Antarktis herum geschafft, den Kontinent mehrfach zu umrunden“, so Klein. Das wären jeweils mehrere Zehntausend Kilometer – und das ohne Antrieb.

Lesen Sie auch:

„In den Ozeanen haben die Floats so gut funktioniert, dass wir sie jetzt auch in den Randmeeren einsetzen“, erklärt die Ozeanographin. In der Ostsee haben finnische Forscher bereits gute Erfahrungen gemacht, auch in Polen treiben schon Floats. Und nun auch bald von Deutschland aus.

Für die Ostsee technisch aufgerüstet

Dafür wurden die knapp zwei Meter großen Tauchroboter technisch aufgerüstet. Unter anderem mit biochemischen Sensoren zur Überwachung des Ökosystems – wie die Sensoren zur Algen- und Nitratmessung. Dadurch werden sie auch deutlich teurer: Ein einfacher Float kostet etwa 15 000 Euro, die in Frankreich für das IOW und BSH gebauten bis zu 60 000 Euro.

Ein weiterer Unterschied: In der Ostsee sollen die Floats zwar auch sich selbst überlassen werden, aber am Ende ihrer Lebenszeit wieder geborgen werden – anders als in den großen Ozeanen, wo dies zu aufwendig wäre. In den tiefen Ostseebecken bleiben die Floats wohl an Ort und Stelle, weil sie es nicht über den „Beckenrand“ schaffen.

In zwei Jahren in Russland

Anders in der flachen Ostsee vor der deutschen Küste: Klein rechnet damit, dass die deutschen Floats aufgrund der Westströmung in der südlichen Ostsee in ein bis zwei Jahren bis zur russischen Küste treiben könnten, wo sie dann wieder abgeholt würden. „Aber wahrscheinlich biegen sie ja vorher nach Norden ab.“

Von Axel Büssem