Mit dem IC von Rostock nach Dresden: So sehen die neuen Doppelstock-Züge aus 

Die Deutsche Bahn gibt ihren Kunden in MV ein „Küsschen“: In Berlin stellte der Konzern am Mittwoch seine neuen Intercity-Züge des Herstellers Stadler vom Typ „Kiss“ (englisch für Kuss) vor, die ab März von Rostock über Berlin nach Dresden rollen sollen. Das Besondere: Erstmals überhaupt in MV setzt die Bahn damit doppelstöckige Intercitys ein.

17 dieser Züge hat die Bahn von der österreichischen Westbahn gekauft, neun davon fahren dann ganztägig im Zwei-Stunden-Takt auf der neuen Linie. Spartickets gibt es ab 17,90 Euro, das reguläre Ticket für eine Fahrt nach Dresden kostet 78,20 Euro.

Panoramaausblick inklusive

Die neuen Züge verfügen über 300 Sitzplätze, WLAN, zwei Cafés sowie zwei Rollstuhl- und acht Fahrradstellplätze. Panoramascheiben im Ober- und Unterdeck sollen einen schönen Ausblick bieten, verspricht die Bahn. Bis März fahren noch herkömmliche IC-Züge auf der Strecke.

Wer nach der Eröffnung vom Hauptstadt-Airport BER fliegen will, kann direkt von Rostock bis zum Flughafen fahren. Nach Dresden dauert es ab Schönefeld dann noch weitere 90 Minuten. Wenn im Mai das neue digitale Stellwerk in Warnemünde fertig ist, wird die Strecke bis in das Ostseebad verlängert. Die Züge halten in MV auch in Waren und Neustrelitz.

Doppelt so viele Passagiere

Die Verbindung Rostock– Dresden ist bundesweit die erste innerhalb der Initiative „Starke Schiene“, mit der die Bahn ihr Fernverkehrsnetz deutlich ausbauen und die Zahl der Passagiere bis zum Jahr 2030 auf 260 Millionen verdoppeln will.

Alle Städte mit über 100 000 Einwohnern sollen dabei im Zwei-Stunden-Takt an das Fernverkehrsnetz angeschlossen werden. Insgesamt investiert die Bahn nach eigenen Angaben mehr als zwölf Milliarden Euro in ihre Fahrzeugflotte.

Von Axel Büssem