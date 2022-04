Rostock

Ab Sonnabend, 2. April, kommen Bahnreisende häufiger und schneller mit ICE und Intercity an die Ostsee. Mit Beginn der Reisesaison bietet die Deutsche Bahn neue zusätzliche Verbindungen nach Rostock, Rügen, Usedom, Stralsund und Greifswald an.

Zwischen Berlin, Rostock und Warnemünde werden zusätzlich zu den bestehenden zweistündlichen Intercity-Fahrten weitere ICE und IC-Fahrten bis zum 29. Oktober angeboten, teilt die Deutsche Bahn mit.

Zusätzliche Fahrten von und nach Warnemünde

Vom Berliner Hauptbahnhof fährt ab 12.08 Uhr ein IC ohne Zwischenhalt nach Rostock (Ankunft 13.59 Uhr) und Warnemünde (Ankunft 14.20 Uhr). In der Gegenrichtung fährt vormittags ein ICE von Warnemünde ab 10.14 Uhr, von Rostock ab 10.37 Uhr, ohne Zwischenstopp zum Berliner Hauptbahnhof (Ankunft 12.41 Uhr). Der Zug fährt anschließend weiter über Halle und Erfurt bis nach Frankfurt am Main (Ankunft 16.56 Uhr).

Ein weiteres zusätzliches Zugpaar Berlin-Warnemünde hält auch in Oranienburg, Neustrelitz und Waren an der Müritz. Wer früh aufsteht erreicht ab dem 2. April mit einem ICE aus Berlin (Abfahrt 5.35 Uhr) Warnemünde schon um 8.01 Uhr. Nach einem fast zwölfstündigen Aufenthalt an der Küste lässt es sich von dort nun auch an Samstagen um 19.56 Uhr zurück nach Berlin reisen (Ankunft 22.24 Uhr).

Verbindungen nach Rügen, Usedom, Stralsund und Greifswald

Zudem fährt vom 14. Mai bis 1. Oktober 2022 samstags ein ICE um 18.24 Uhr ab dem Ostseebad Binz über Stralsund (19.24 Uhr) und Greifswald (19.46 Uhr) nach Berlin Hauptbahnhof (Ankunft 22.11 Uhr).

Greifswald profitiert ab 2. April 2022 außerdem von einer dann ganzjährig auch samstags angebotenen Intercity-Verbindung um 7.01 Uhr über Rostock (8.16 Uhr), Schwerin (9.18 Uhr) weiter nach Hamburg, Bremen und Köln.

Insgesamt fahren damit samstags im Sommer bis zu sechs ICE/IC-Züge zwischen Berlin, Greifswald und Stralsund – teilweise bis ins Ostseebad Binz. Darunter auch ICE-Fahrten umsteigefrei aus München, Erfurt und Leipzig sowie Köln, Dortmund und Hannover. In Züssow werden dabei die Anschlüsse nach Usedom mit der Usedomer Bäderbahn verbessert, zum Beispiel an Samstagen vom 14. Mai bis 1. Oktober 2022 im ICE um 9.17 Uhr ab Berlin sowie in der Gegenrichtung um 11.31 Uhr ab Züssow nach Berlin (Ankunft 13.37 Uhr) und umsteigefrei weiter nach Hannover und Köln.

Ihre Reise können Sie unter www.bahn.de buchen.

Von OZ