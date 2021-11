Mit diesem Getränk wollen zwei Greifswalder den Weinhandel  erobern 

Greifswald

Imkerhonig, Apfelsaft, Wasser und Hefe: Mit dieser Rezeptur wollen die beiden Greifswalder Studenten Lukas Brandl und Marcel Berens den Weinhandel in der Region erobern. Ginge es nach den beiden BWL-Studenten soll ihr Honigwein mit dem Namen „Bienenstich“ bald überall in und um Greifswald erhältlich sein.

Was aus dem Spaß heraus begann, soll das tägliche Geschäft der beiden werden. Sie wollen sich mit ihrem Metgetränk selbstständig machen. Die Probe aufs Exempel haben sie schon hinter sich: Um zu testen, wie ihr Honigwein bei potenziellen Käufern ankommt, organisierten die beiden eine Parkplatzverkostung mit Freunden und Bekannten.

Produktion nimmt viel Zeit in Anspruch

„Wir haben den Met aus dem Kofferraum meines Autos ausgeschenkt. Es sah sehr skurril aus, war aber auch sehr lustig“, sagt Lukas Brandl. Zu ihrer Überraschung, wie Geschäftspartner Marcel Berens sagt, kam ihr Getränk dabei auch richtig gut an: „Wäre das nicht so gewesen, hätten wir es auch komplett sein gelassen. Wir müssen schauen, ob wir den Markt durchdringen können. Aber bislang sieht es so aus, als könnte das gelingen.“

Während die ersten Flaschen noch in der Wohnung von Berens produziert wurden, soll die künftige Herstellung ins Bioökonomie Zentrum Anklam verlegt werden. Um herkömmlichen Met herzustellen brauche es keine großen Maschinen oder aufwendige Techniken, erklären die beiden. Viel entscheidender seien die einzelnen Schritte. Dennoch nimmt die Produktion des Honigweins viel Zeit in Anspruch. „Rund zwei Wochen muss er gären, dann muss er noch reifen. Danach müssen wir warten, bis wir ihn filtern können. Da ist auch viel Handarbeit bei“, erklärt Brandl.

Minimum sind zwölf Prozent Alkohol

Die Idee zur Herstellung von eigenem Met ist den beiden während der Pandemie gekommen. Nachdem sich die beiden durch eine gemeinsame Kommilitonin kennengelernt haben und „im Lockdown nicht viel mehr als lernen zu tun hatten“, wie Berens sagt, haben sie sich ihren ersten Gärtank im Internet bestellt. Rund 14 Prozent Alkohol enthält ihr „Bienenstich“ mittlerweile. „Laut EU-Verordnung muss Met mindestens zwölf Prozent haben. Wir haben auch schon einen mit 23 Prozent geschafft. Das schmeckt dann aber fast gar nicht mehr. Es hat schon auch mehrere Anläufe gebraucht, bis unser Met gesellschaftsfähig war“, scherzt Brandl.

Neben dem klassischen Honigwein haben die beiden auch eine Glühmet-Variante entwickelt. Doch was ist eigentlich das Besondere an ihrem Met? Neben dem Geschmack, der sich von herkömmlichen Weinen stark unterscheide, komme die Produktion ohne Filterstoffe aus. „Wein kann durch Aktivkohle, Plastikkügelchen oder Fischöl gefiltert werden. Wir warten aber einfach immer, bis es sich alles unten absetzt, dann schöpfen wir ab“, erklärt Brandl. Bedeutet: Ihr Honigwein kommt ohne Zusatzstoffe und künstliche Aromen aus.

„Es soll hochqualitativ und regional bleiben“

Wichtig sei den beiden, bei ihrem Met auch die einzelnen Honigsorten hervorzuheben. „Das, was man jetzt am klassischen Markt findet, ist stark genormt. Bei uns merkt man den Unterschied. Letztlich ist das so vielseitig wie Traubenwein“, sagt Brandl, der in seiner Heimat durch die Nähe zu Frankreich bereits früh mit den verschiedenen Sorten Met in Kontakt kam. Anders bei Geschäftspartner Berens. „Bis vor einem Jahr kannte ich Met gar nicht. Nachdem ich es probiert habe, war ich total begeistert. Dann nahm es alles seinen Lauf.“

Den „Bienenstich“, Kostenpunkt 8,60 Euro pro 0,7-Liter-Falsche, solle es künftig nicht nur in ihrem Onlineshop geben, sondern auch bei regionalen Einzelhändlern. „Die Ketten wollen wir bewusst meiden, weil wir nicht in diesen Preiskampf gehen wollen. Es soll hochqualitativ und regional bleiben. Zu einem großen Supermarkt passt das nicht“, erklärt Brandl.

1000 Euro Preisgeld für Geschäftsidee

Zudem wollen die beiden ihren Met auch auf Mittelalter- und Weihnachtsmärkten ausschenken und dann auch selbst hinterm Tresen stehen. „Das ist Pflicht. Wir müssen nur noch meinen Anhänger ausbauen. Für mich ist die Frage, ob ich lieber jeden Tag ins Büro gehen möchte oder ob ich nicht lieber den Anhänger ans Auto hänge und dann zu einem Festival fahre“, sagt Brandl.

Der Uni-Wettbewerb „Segel setzen“ sah bereits Potenzial in der Metgeschäftsidee. Dort belegten sie vor wenigen Tagen den dritten Platz und konnten sich über 1000 Euro freuen. Das Preisgeld fließt natürlich ins neue Geschäft der beiden.

Von Christin Lachmann