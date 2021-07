Rostock

Abends mal rausgehen oder das Fenster aufmachen – schon sind die kleinen Biester da. Mücken gibt es derzeit viele in Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem an Waldgebieten, Gärten und dort, wo stehendes Wasser ist. Einigen Leuten kommt es sogar wie eine Mückenplage vor.

Ganz so schlimm ist es nicht, sagen hingegen Experten. Es sei ein normales Mückenjahr und weil es in den vergangenen Jahren so trocken war und es wenige Mücken gab, scheinen es in diesem Jahr besonders viel zu sein.

Damit es nicht zu den juckenden Stichen kommt, gibt es einige Tipps, wie man sich die Blutsauger vom Leib hält. Denn: Nicht nur Mückenspray hält die Insekten fern, es gibt auch gesündere Alternativen. Die Natur- und Umweltschutzorganisation WWF warnt vor biologischen Insektiziden, da die Auswirkungen auf andere Lebewesen und Ökosysteme umstritten sind. Stattdessen können Hausmittel gegen die Mücken helfen.

Tipp 1: Intensive Gerüche wie Zitrone oder Lavendel

Die kleinen Insekten sind schlecht auf einige intensive Gerüche zu sprechen. Der WWF empfiehlt, eine halbe Zitrone mit Nelken zu bespicken und in der Nähe des Menschen oder auf das Fensterbrett zu legen.

Auch der Duft von manchen Zimmerpflanzen ist bekannt dafür, Mücken von der Wohnung fernzuhalten. Die ätherischen Öle der Pflanzen überdecken den menschlichen Geruch. Lavendel, Katzenminze, Duftgeranien, Tomate, Basilikum und Knoblauch riechen Stechmücken gar nicht gern. Auch um zitronige Gerüche wie die von Zitronenmelisse, Zitronengras oder Zitronengeranie machen sie einen großen Bogen. Tipp: Pflanzen auf das Fensterbrett stellen oder um die Terrasse herum bepflanzen. Dann sollten es nicht mehr so viele Mücken bis ans Ziel, den Körper, schaffen.

Wer sich draußen aufhält, kann sich auch mit diesen Gerüchen einreiben – entweder direkt die Pflanzen abknipsen und die Blätter an die Haut reiben, bei Basilikum oder Lavendel beispielsweise oder auf ein schon fertiges Öl, wie Kokosöl, zurückgreifen. Wer sich für das beflecken mit Katzenminze entscheidet, wird anschließend vermutlich eher schnurrende Freunde als summende und stechende Insekten um sich haben.

Tipp 2: Die richtige Kleidung tragen

Mückenreiche Gebiete wie Wälder oder Seen sollten zudem mit langer Kleidung betreten werden, heißt es auf diversen Ratgeberseiten im Internet. Zwar können die Tiere durch die Klamotten hindurchstechen, aber einen Schutz biete es allemal. Socken und geschlossene Schuhe verhindern zudem Stiche an den Füßen.

Tipp 3: Duschen gehen

Auch duschen gehen kann helfen, dass die kleinen Biester nicht zustechen, heißt es beim WWF. Die Blutsauger wittern nämlich menschliche Gerüche und gerade beim Schwitzen ziehen Menschen Mücken nahezu magisch an. Deshalb kann es helfen, wenn man nach starkem Schwitzen duscht – am besten mit einem zitrushaltigen Duschgel.

Tipp 4: Wind im Raum erzeugen

Ein weiterer Tipp, der häufig im Internet verbreitet wird, ist, einen Ventilator unter das Fenster zu stellen. Die Mücken sollen so den Geruch des Menschen nicht lokalisieren können, weil die Luft umherwirbelt. Außerdem hassen Mücken Wind.

Tipp 5: Fliegengitter vor die Fenster

Viel erfolgsversprechender ist es hingegen, wenn die Mücken gar nicht erst in die Wohnung gelangen. Gaze oder Fliegengitter vor den Fenstern halten die Insekten draußen. Es muss aber darauf geachtet werden, dass das Netz unbeschädigt ist und an allen Seiten des Fensters fest anliegt.

Von Stefanie Ploch