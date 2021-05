Schwaan

Es grünt so grün, wenn unsere Wiesen wieder blühen! Vorsicht vor der ersten Rasenmahd! Für Übereilige ist zu wissen: Vielleicht sprießen gerade jetzt in Ihrem Garten noch kleine grüne Schätze, die es sich zu pflücken lohnt. Etwas Gesundes und Leckeres für Körper und Zunge wird mit Sicherheit zu finden sein. Nur was ist was und was kann das?

„Mein Thema sind Kräuter“

Abgemäht. Einfach abgemäht wurde der Rasen hinter der Kunstmühle in Schwaan, der einen mit Kunstwerken dekorierten Park begrünt. „Das macht nichts. Wir werden was finden, hinten an den Warnowwiesen“, verkündet Kräuterexpertin Mandy Wille aus Letschow freudig gestimmt. Die Frau im kurzärmeligen Hemd kennt keine Kälte, auch wenn der Wind noch frisch wirbelt und die Sonne zwar froh blinzelt, aber nicht ausreichend wärmt. Liegt das an den gesunden Kräutern, dass sie nicht friert? „Nein, das ist einfach so, ich bin da kein Maßstab“, sagt Kräutermandy, die sich bestens mit den versteckten Leckereien aus Mutter Natur auskennt. Mandy Wille ist Heilpraktikerin, praktiziert aber nicht, wollte das Wissen vor allem für sich haben und außerdem findet sie: „Man muss ja wissen, was man sagt. Mein Thema sind Kräuter, ich möchte den Leuten erzählen, wie sie sich gesund erhalten.“

Von links nach rechts: Klettenlabkraut, Giersch, Löwenzahn, Gänseblümchen, dahinter Gundermann, Knoblauchsrauke, vorne weiße Taubnessel, dahinter purpurne Taubnessel, ganz rechts das Mädesüß Quelle: Martin Börner

Weiße, goldene und purpurrote Taubnessel

In ihren Kräuterkursen allerdings gibt sie liebend gerne ihre Pflänzchenkunde weiter, und das ist spannend. „Hier, da ist doch schon was: Die weiße Taubnessel. Leicht in Salzwasser gegart, gibt sie ein würziges Gemüse.“ Die Pflanze erinnert etwas an Brennnesseln, nur ohne Brennhaare. „Die weißen Blüten als Tee zubereitet können bei Haut- und Atemwegsproblemen hilfreich sein.“ Die Taubnessel gibt es noch in zwei weiteren Farben: auch mit gelben Blüten als Goldnessel. Oder mit violetten Blüten als purpurrote Taubnessel. „Das Grundprinzip ist bei allen dreien ähnlich.“

Würzige Kräuter kommen in die Butter

Zu der Qualität der ausgesuchten Pflanzen weiß Mandy Wille: „Man pflückt immer nur das, was gut und gesund aussieht.“ Verwelkte oder schlecht aussehende Grünteile daher lieber stehen lassen. Direkt nebenan wächst Gundermann. „Je nachdem, wo er wächst, variiert die Blätterfarbe von Grün bis hin ins Rötliche.“ Der Gundermann – nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Liedermacher, „der Stimme des Ostens“, wird auch Gundelrebe oder Erdefeu genannt. „Es ist ein sehr würziges Kraut, aus dem man super Kräutersalz machen kann. Einfach die Gundelrebe zermörsern und mit Salz mischen“, empfiehlt Mandy.

Gesunder Genuss: Gänseblümchen und Gundermann

Unweit vom, an dieser Stelle eher dunkelrot sprießenden Gundermann mit blauen Blüten, stolpern wir über die Knoblauchrauke. Die üppige Pflanze hat ihren Namen nicht von ungefähr, sie schmeckt fantastisch nach der bekannten Knolle. „Da kann man ganz wunderbar Kräuterbutter draus machen“, verrät die Fachfrau. „Knoblauchrauke ist gut für die Verdauung und Entschlackung.“ Außerdem sind die meisten der grünen Wunder, die wir bestimmen können, gehaltvoll an Vitaminen. „Gänseblümchen kann man auch essen, zum Beispiel im Salat oder als Kräuterquark.“ Dekorativ auf dem Teller sind sie obendrein.

Kräuter-Mandy mit Gundelrebe und Löwenzahn in der Hand Quelle: Martin Börner

Unkraut gibt es nicht, es steht nur verkehrt

„Im Wald findet man gar nicht so viele Kräuter, besser ist es, auf Wiesen oder in sumpfigen Gegenden zu schauen, da wächst mehr“, empfiehlt die naturverbundene Krautkundlerin das richtige Suchgebiet für die nächste, gesunde Vesper. Wir wandern vorwärts durch die Natur, vorbei an einem sich ausbreitenden Grünling, den viele als unerwünschten Besuch in ihren Gärten haben: Giersch! „Das sind alles Wildkräuter – als Unkraut bezeichnet man immer nur eine Pflanze, die dort steht, wo man sie nicht haben will“, lacht sie und pflückt ein Sträußchen Giersch, den wir hier sehr wohl haben wollen. „Man kann ihn wie Petersilie verwenden oder wie Spinat.“ Sein lateinischer Namen Aegopodium podagraria weist auf seine traditionelle Verwendung hin. „Podagra steht für Gicht, früher wurde Giersch dafür als Mittel gern verwendet.“

Grüne Gesundheit aus der Natur Schon Hildegard von Bingen wusste um die Heilkräfte aus der Natur. Auch in der Medizin finden die wirksamen Pflanzenstoffe immer mehr Bedeutung. Dr. Andreas Toman, Apotheker aus Rostock, empfiehlt bei einigen Beschwerden gerne natürliche Mittel. „Bei jedem Harnwegsinfekt können die Tees helfen, die traditionell dafür zugelassen sind, wie der Brennnesseltee.“ Gegen Ermüdungszustände empfiehlt der Apotheker zum Beispiel Tees aus Kräutern, die ätherische Öle enthalten und dadurch anregend wirken. „Minze, Basilikum, Rosmarin und Thymian wirken anregend. Zum Hustenlösen und Unterstützen sind Thymiantees zu empfehlen.“ Es gibt auch gängige Phytopharmaka, die auf Naturstoffen basieren, unter anderem Heilpflanzen wie Kamille, Melisse, Angelikawurzel und Minze enthalten und als gängiges Mittel zum Beispiel gegen Völlegefühl wirken sollen. Toman weist darauf hin: „Die Arzneitees aus der Apotheke sind deutlicher geprüft im Reinheitsgehalt und erfüllen eine besondere Qualität.“

„Mädesüß steht gerne sumpfig“

Weiter am Waldrand findet sich Klettenlabkraut, auch Klebkraut genannt. Die Pflanze, die dem Waldmeister ähnelt, ist außerdem ein schönes Spielzeug für Kinder. Gepflückt und an ein Kleidungsstück geworfen, hält es fest. „Klettenlabkraut soll reinigend auf den Körper wirken und die Verdauung anregen.“ Noch nicht in voller Blüte, wie die meisten Pflanzen im Moment, steht das Mädesüß. „Mädesüß steht gerne sumpfig“. Wenn sich die weißen Blüten erst mal ausgebildet haben, ist es ein natürliches Beiwerk mit süßlichem Geschmack.

Brennnesseln en masse für kreative Ideen

„Ich zaubere immer eine Mädesüß-Zabaione daraus“, verrät die Kräuterfee. Um uns rum wachsen natürlich auch jede Menge Brennnesseln. Dazu hat Mandy auch einen tollen Tipp, der verlockend klingt. „Wenn man einen ganz billigen Weißwein hat, der so kaum zu trinken ist, dann einfach Brennnesseln darin einlegen und circa eine Stunde ziehen lassen.“ Was passiert dann? „Dann schmeckt er ganz fruchtig.“

Mannigfaltige Ideen mit wilden Kräutern

An jeder Ecke hier im Land sprießt ein kleines grünes Wunder, das es zu entdecken gilt. Mandy Wille sagt zu Recht: „Die Wildkräuter sind eine gesunde Nahrung, von der wir wissen, wo sie wächst. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sie zu verwenden.“ Ob im Omelett, als Kräutersalz, Kräuterbutter, püriertes Getränk, bekannt als Smoothie oder als herzhafte, zerstampfte Soße namens Pesto. Der gesunde, grüne Genuss wächst oft nur einen kleinen Fußmarsch entfernt.

Von Anja von Semenow