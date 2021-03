Mit mehr Schnelltests sicherer durch die Pandemie: Viele OZ-Leser sind verunsichert

Rostock

Als eine Säule im weiteren Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen in MV jetzt Schnelltests zum Einsatz kommen, etwa für den Termin-Einkauf oder für den Besuch von Friseur und Kosmetik. Leser reagieren mit gemischten Gefühlen auf die jüngsten Beschlüsse des MV-Gipfels.

So wendet Clemens Jach ein: „Aber mit dem Bus ohne Test geht’s. Durch den Supermarkt mit einem Korb in der Hand und tausend anderen Leuten ist auch kein Problem. Aber sich mit einer Maske im Gesicht die Haare schneiden oder eine Pediküre machen zu lassen, ist schrecklich gefährlich. Gerade die kleinen Geschäfte und Dienstleister sind besonders bemüht, denn sie sind von den Einschränkungen persönlich betroffen. Deren Konzepte werden meist noch genauer eingehalten und von ihnen selbst kontrolliert, um ihre Existenz nicht zu gefährden.“ Heino Bosselmann hat mit Blick auf die neuen Regelungen folgende Meinung. „Es geht der Exekutive lediglich um den performativen Akt nach dem Motto: ,Seht, wir tun was.’ Erika Wenzel sieht nicht mehr durch, bei welchem Händler und Dienstleister sie welchen Test vorlegen soll: „Also kauft man mehr im Netz, das tut mir leid für die ansässigen Firmen.“

Jörn Kwauka meldet Zweifel an, „ob die Tests wirklich funktionieren.“ Und weiter: „Der Einzelhandel hat ein super Hygienekonzept, muss jetzt noch testen und im Discounter tummeln sich die Leute. Was macht ihr bloß mit uns Bürgern?“ Sven Röger malt sich folgendes Szenario aus: „Nun werden die Geschäfte, in denen ein Test notwendig ist, sicherlich klagen, weil in Lebensmittelgeschäften keine Tests notwendig sind und auf die Gleichbehandlung hinweisen. Das Gericht wird ihnen Recht geben, die Landesregierung wird die Verordnungen dementsprechend anpassen und für Gleichbehandlung sorgen, indem dann auch in Supermärkten ein Test notwendig wird. Das wird lustig.“

Corona-Schnelltests: „Aber wer kontrolliert das?“

Remo Rönnpagel betont: „Vor allem häufen sich die Ansteckungen im privaten Bereich, da lassen wir aber alles wie gehabt. Wie bitte? Wir haben den größten Ansteckungsort benannt, aber wir reglementieren diesen Bereich nicht? Das ist mal eine Logik, die nach dem Nobelpreis für soziales Engagement schreit.“ Gritt Stübinger fragt: „Wer bitte kontrolliert, ob ein Schnelltest vorliegt? Da gibt es genügend Leute, die ein Auge zudrücken, um ihr Geschäft am Laufen zu halten und nicht pleite zu gehen.“ Stefan Reischl merkt an: „Vor dem Gipfel mit der Bundesregierung wurde doch noch über Urlaub und Lockerungen gesprochen. Da stiegen die Zahlen auch schon. Diese Gespräche werden scheinbar nur zum Wahlkampf genutzt. Und jetzt geht es genauso planlos weiter wie auf Bundesebene. Ausgangssperre? Wo soll man denn zwischen 21 und 6 Uhr überhaupt hin? Es hat alles zu.“

Anna Stasia wirft ein: „Ich kann den Unmut nur sporadisch verstehen, weil vielen nicht bewusst ist, dass wir in Deutschland trotz des Kuddelmuddels relativ geschützt sind. Es gibt Menschen, zum Beispiel in Brasilien, die täglich Freunde und Bekannte verlieren, pro Tag 6000 Tote. Auch weil es der Regierung egal ist.“ An Tje meint: „Wenn man nach einem Schnelltest eine Art Freifahrtsschein für 24 Stunden bekommt und im Gegenzug shoppen und Essen gehen kann, fände ich das gar nicht so schlecht. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn, als wenn ich mir in mehreren Geschäften 15-Minuten-Termine buchen muss.“ Für Jutta Walden stellt sich die Frage, wer die Schnelltests bezahlt. „Irgendwann las ich, dass es für jeden eine gewisse Anzahl unentgeltliche Tests pro Monat geben soll?“

Von Juliane Lange