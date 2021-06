Insel Usedom

Zum Start der Tourismussaison auf der Insel Usedom hat die Usedom Tourismus GmbH (UTG) eine neue crossmediale Kampagne #MitSicherheitUsedom initiiert. Sie soll die bisher noch unentschlossenen Reisewilligen ansprechen, „mit Sicherheit“ ihren Urlaub auf der Sonneninsel Usedom zu verbringen. Neben einem Kampagnenvideo und einer eigenen Landingpage auf usedom.de wird die Reichweite noch durch den Medienpartner Ströer mit seinen großformatigen Plakaten und einer gezielten Bewerbung durch Reiseblogger & Influencer als Meinungsbildner in den sozialen Netzwerken angestrebt.

So gibt es in den Großstädten Berlin, Dresden und Leipzig bis zum 28. Juni eine reichweitenstarke Außenwerbung für Usedom. Auf rund 100 Großflächenplakaten in A-Lagen und Infoscreens an hoch frequentierten Bahnhöfen wird für die Sonneninsel Usedom die Werbetrommel gerührt.

Unentschlossene von Usedoms Schönheit überzeugen

„Einschlägige Studien belegen, dass hohe Sicherheits- und Hygienestandards für die Wahl des künftigen Urlaubsziels von entscheidender Bedeutung sind“, äußert Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH. „Bereits im vergangenen Jahr konnten wir zeigen, dass der Tourismus auf der Insel kein Treiber der Pandemie war. Die ohnehin schon hohen Sicherheits- und Hygienestandards wurden weiter verbessert. Mit der Kampagne wollen wir zeigen, wie sehr sich die Insel für einen ‚sicheren Tourismus‘ einsetzt“, so Steuer weiter.

Zugleich sollen mit der Kampagne die noch unentschlossenen Reisewilligen angesprochen werden, ihren Urlaub 2021 ‚mit Sicherheit‘ auf der Insel Usedom zu verbringen. „Das wird nicht einfach“, erklärt Steuer. „Durch die im Vergleich mit anderen Bundesländern späte Perspektive und Öffnung des Tourismus müssen wir gegenüber den Wettbewerbern im In- und Ausland aufholen. Es existiert ein großer Konkurrenzkampf um die Gunst der deutschen Urlauber. Wir müssen intensiv werben, um einen guten Sommer und eine gute Nachsaison zu erleben“, macht der UTG-Chef deutlich.

Videobotschaft für die Gäste

Dafür hat die Usedom Tourismus GmbH ein ebenso umfang- wie ideenreiches Werbepaket geschnürt. Herzstück der Kampagne ist die Landingpage https://usedom.de/mitsicherheitusedom. Akteure aus verschiedenen Branchen heißen in einem dazugehörigen Video die Urlauber mit einer herzlichen Botschaft willkommen. Nicht nur die unmittelbaren Tourismusanbieter kommen zu Wort, auch Mitarbeiter aus Branchen, die nur mittelbar mit dem Tourismus verbunden sind, äußern sich freudig zum Neustart. Mitarbeitende in Hotellerie, Gastronomie, Tourist-Informationen und ÖPNV, aber auch Freizeitanbieter oder Beschäftigte in Bäckerei oder Brauerei bringen mit persönlichen Statements ihre Gastfreundschaft zum Ausdruck.

Alle Tourismuspartner der Insel sind eingeladen, das auf Facebook und Youtube veröffentlichte Video über die sozialen Medien zu teilen. Alle unter dem Hashtag #MitSicherheitUsedom veröffentlichten Beiträge können auch auf der Kampagnen-Website nachgelesen werden.

Beiträge auf Youtube, Instagram und Facebook

Sieben namhafte Blogger und Influencer testen mit einer eigens auf die Beherbergungsbranche zugeschnittenen Marketingoffensive die vielfältigen Unterkünfte der Insel Usedom. Das Motto dieser aktuell von Montag dieser Woche bis kommenden Montag laufenden Kampagne lautet „343 Grad“. Das Ergebnis der Multiplikation aus sieben bekannten Influencern mal sieben Unterkünfte mal sieben Tage ist eine 343 Grad Rundum-Berichterstattung über Usedoms facettenreiche Beherbergungsmöglichkeiten. Mit Beiträgen auf ihren Reiseblogs und Posts auf Instagram, Facebook oder Youtube inspirieren die sieben ausgewählten Teilnehmer andere Interessenten.

Die Palette der Beherbergungsmöglichkeiten reicht vom traditionsreichen Sterne-Hotel an der Promenade bis zum Schlafstrandkorb hinter der Düne, vom eleganten Floating House bis zum nachhaltigen Ferienhaus. Nach dem Rotationsprinzip wechseln die Teilnehmer jeden Tag das Quartier und probieren nacheinander alle sieben Unterkunftsarten aus. Dabei nehmen sie ihre Follower mit auf die Reise durch Usedoms unterschiedliche Urlaubsquartiere und lassen sie auf ihren Social-Media-Kanälen unmittelbar an ihren Erlebnissen teilhaben. „Ich bin überzeugt, dass die Teilnehmer mit ihren Beiträgen und Posts eines bestätigen werden: Im Jahr 2021 kann es nur ein Reiseziel geben: #MitSicherheitUsedom.“

Interessierte Leser können die Blog-, Facebook- und Instagram-Posts von Uberding-Blog, Thilo Miles und Reisespatz unter dem Hashtag #MitSicherheitUsedom und auf der Website usedom.de verfolgen.

