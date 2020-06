Mitgebrachte Becher in MV verboten: Wie sinnvoll diese Corona-Regel ist

Rostock

Styropor-Verpackung statt Brotdose, Pappbecher statt Mehrwegtasse: Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert den zunehmenden Einsatz von To-go-Einwegverpackungen für Speisen und Getränke während der Corona-Krise. „ Mehrwegbecher und -Essensboxen aufgrund hygienischer Bedenken während der Corona-Pandemie pauschal abzulehnen, ist nicht nachvollziehbar“, erklärt Thomas Fischer, Leiter für Kreislaufwirtschaft.

Unter anderem bittet der Rostocker Großmarkt, der neben dem Rostocker auch den Stralsunder Wochenmarkt betreibt, Marktbesucher derzeit, auf mitgebrachte Behältnisse zu verzichten. „Wir haben die Vorgabe des Gesundheitsamtes, alles zu eliminieren, was eventuell zu Problemen führen könnte. Es sollen Kontaktpunkte vermieden werden“, sagt Geschäftsführerin Inga Knospe. „Wenn die Kunden einen Mehrwegbecher haben, dann wird der auf jeden Fall öfter angefasst als ein Einwegbecher. Da mussten wir leider den Schritt zurück gehen.“

Reaktionen gemischt

Die Reaktionen der Kunden und Händler seien unterschiedlich. „Vielen tut das weh, weil sie sich schon auf Mehrweg umgestellt hatten. Aber alle sind froh, dass der Wochenmarkt überhaupt stattfinden kann“, so Knospe. So sieht das auch Verkäuferin Silke Albrecht. „Wir müssen nun wesentlich mehr Plastikbehälter mitbringen als sonst“, sagt die Frau, die Feinkost und frische Delikatessen verkauft. „Viele Kunden bringen sonst Gläser mit und finden es schade, dass wir die gerade nicht annehmen dürfen.“

Mitnehm-Kaffee in Pappbecher

Nicht nur auf den Wochenmärkten, auch beim Bäcker fällt derzeit mehr Müll an. So werden vielerorts keine Mehrwegbecher für Heißgetränke befüllt. „Es geht nichts über den Ladentisch“, betont Cornelia Kadaz von der Bäckerei Kadaz in Neubrandenburg. „Wir wurden von der Innung dazu aufgefordert. Ich finde das gut. Auch wenn dadurch leider mehr Müll anfällt, ist es richtig zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter.“ Kunden dürfen jedoch Brötchen in einer eigenen Tasche transportieren. „Wenn der Kunde die aufhält und die Verkäuferin das über den Ladentisch reinlegen kann, wäre das okay.“

Anders ist das bei den Mecklenburger Backstuben. „Fremde Beutel nehmen wir gerade auch nicht entgegen“, sagt Geschäftsführerin Christina Kohn. „Der Verpackungsmüll ist ein großes Problem, aber das können wir leider gerade nicht ändern“, sagt sie. „Unsere Mehrwegbecher wurden von den Kunden sehr gut angenommen, unser recup-System war auf einem guten Weg. Aber das ist eine zusätzliche Ansteckungsmöglichkeit und daher haben wir das erst einmal rausgenommen.“ Hinzu komme vom Land die Regelung, keine Gegenstände, die geteilt werden, herauszugeben, etwa Pfeffer- und Salzstreuer. „Da mussten wir nun auch wieder zu den kleinen Portionsbeuteln zurückkehren“, sagt Kohn.

Unimedizin: Keine erhöhte Ansteckungsgefahr

Bei den Vorgaben handelt es sich um Vorsichtsmaßnahmen, um Kontakte möglichst zu vermeiden. Eine Gefahr sieht Dr. Philipp Christoph Warnke, stellvertretender Krankenhaushygieniker am Institut für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene der Unimedizin Rostock, jedoch nicht. „Eine Übertragung von Corona durch indirekten Kontakt über Gegenstände ist sehr unwahrscheinlich“, beruhigt er. „Von einem Thermobecher, den man zum Befüllen auf den Tresen stellt, geht etwa das gleiche Ansteckungsrisiko aus wie von der Brötchentüte oder den Produkten im Supermarktregal, also so gut wie gar keines.“

Von Katharina Ahlers