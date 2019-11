Rostock

Weniger Mitglieder, weniger Gelder, weniger Gotteshäuser: Einer Studie zufolge verlieren die Kirchen in Deutschland in den kommenden 40 Jahren etwa die Hälfte ihrer Mitglieder. Eine Folge dieser Entwicklung: Es fehlen zunehmend die Finanzen, um alle Gotteshäuser zu erhalten. In Mecklenburg-Vorpommern sin...