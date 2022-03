Rostock

Udo Jürgens wusste Bescheid: „Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, heißt es in seinem berühmten Lied, mit dem Sänger Frank Buchwald vom Rostocker Volkstheater am Freitag den Empfang zum 70. Geburtstag der OSTSEE-ZEITUNG in der Rostocker Stadthalle eröffnete. Vier Jahre schon vorbei, die OZ steht jetzt also mitten im Leben.

Zum Gratulieren waren 400 Gäste gekommen – und fast jeder hatte eine Geschichte zu erzählen, die ihn mit der OZ verbindet. Eine besonders anrührende steuerte Gastgeberin Petra Burmeister bei. Ihr Papa, gelernter Buchdrucker, arbeitete beim OZ-eigenen Ostseedruck.

Abends schlich sich die heutige Geschäftsführerin der Hansemesse- und Stadthallen-Gesellschaft „inRostock“ aus der elterlichen Wohnung am Steintor und besuchte ihren Vater heimlich bei der Arbeit. Zu sehen, wie der Papa souverän die riesigen Maschinen bediente und nur mit Augenmaß die korrekte Farbe einstellte, „das war ganz, ganz spannend“, schwärmte Petra Burmeister.

Smalltalk in der Stadthalle: Wolfgang Kaiser (Ostseewelle) mit Gastgeberin Petra Burmeister (inRostock) und Sebastian Schuffenhauer (Autohaus Rostock Ost) Quelle: Ove Arscholl

Glückwünsche vom Vorstandschef des Madsack-Verlags

Thomas Düffert, Vorstandsvorsitzender des Madsack-Verlags, zu dem die OZ gehört, grüßte mittels Videobotschaft aus Hannover ins „attraktivste Verbreitungsgebiet in Deutschland“ und beglückwünschte Leser, Mitarbeiter und Werbepartner zu einer sehr gut für die Zukunft aufgestellten und erfolgreichen OZ, in gedruckter und digitaler Form.

OZ-Geschäftsführerin Imke Mentzendorff erinnerte vor dem Hintergrund des Kriegs gegen die Ukraine daran, wie wichtig freier und unabhängiger Journalismus in dieser Zeit ist – um „als Korrektiv gegen jene zu wirken, die dem entgegen stehen“. OZ-Leser aus Schweden und USA gratulierten per Video. Ein Film zeigte wichtige Stationen im ereignisreichen Leben der Zeitung, von den Anfängen an bis heute.

Präsidenten-Treffen: Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück (l.) und Polizeipräsidentin Anja Hamann. Quelle: Ove Arscholl

OZ ist einige Wochen älter als die Tagesschau

Das Gründungsjahr 1952 ist in Sachen Medien sowieso ziemlich wichtig. Denn neben der OZ erblickte damals auch die Bild-Zeitung das Licht der Welt, und einige Wochen nach der Zeitungsgründung in Rostock folgten die Tagesschau im Ersten und der Nordwestdeutsche Rundfunk, aus dem später der NDR hervorging.

Chefredakteur Andreas Ebel: Das Herz der OZ schlägt im Lokalem

„Ohne unabhängigen Journalismus gibt es keine Freiheit, keine Demokratie“, sagte OZ-Chefredakteur Andreas Ebel. Gerade in Krisenzeiten erfüllten die Medien eine wichtige Aufgabe: „Die Menschen sind verunsichert, suchen verlässlichen Antworten auf ihre Fragen“.

Im Lauf der Zeit hat das Geburtstagskind ordentlich zugelegt. Anfangs bestand die OZ noch aus sechs Seiten, heute sind es 30 und mehr. Zwei Drittel davon beschäftigen sich mit dem Geschehen aus der Region, ein Drittel mit Deutschland und der Welt. Ebel: „Das Herz der OZ schlägt im Lokalen.“

Niels Burmeister, Chef der Rostocker Kulturbühne Moya und nicht verwandt mit der Stadthallen-Chefin, ist ebenfalls ein echtes OZ-Kind. Seine Eltern arbeiteten beide im Schichtbetrieb in der Druckerei, er ging in den Betriebskindergarten. Bei Frank Holle (Goliath Show & Promotion) beginnt seit mehr als einem halben Jahrhundert jeder Tag (außer Sonntag) mit der OZ, früher gedruckt am elterlichen Frühstückstisch, inzwischen längst digital auf dem Tablet oder Smartphone. „Eigentlich bin ich seit 53 Jahren OZ-Leser“, sagt der 56-jährige Holle.

Niels Burmeister (Moya Kulturbühne) ist ein echtes OZ-Kind. Seine Eltern arbeiteten in der OZ-Druckerei, er ging in den Betriebskindergarten. Für Veranstalter Frank Holle (li., Goliath Promotion) ist die OZ ebenfalls seit seiner Kindheit Teil seines Lebens. Quelle: Dietmar Lilienthal

Digitale Zeitung bald mit der Datenbrille?

Nur noch auf dem Smartphone liest auch Gastronom Andreas Szabó die Zeitung, dafür aber jeden Tag. Die Papierausgabe habe er privat und im Restaurant längst abgeschafft. „Die hat niemand mehr genutzt“, sagt er. Aber ist es nicht auch ein bisschen störend, wenn alle unentwegt aufs Handy starren? Szabó lacht. „Bald kommt sowieso die Datenbrille, dann brauchen wir kein Smartphone mehr.“

Von links: Robert Eisenblätter (33,Helmuth Schael Holzbauelemente Bentwisch), Andreas Szabo (38, Restaurant Käthe), Dr. Daniel Klüß (44, Innoproof GmbH), Juliane Klüß (38, Fotografin). Quelle: Dietmar Lilienthal

Wie die OZ wirtschaftlichen Erfolg beflügeln kann, hat Daniel Klüß erlebt, der mit seiner Frau, der Fotografin Juliane Klüß („Julika-Foto“) zum Empfang kam. 2018 gewann der 44-Jährige mit seiner Firma Innoproof, die weltweit Implantat-Tests anbietet, den OZ-Existenzgründerpreis. „Es hilft sehr, wenn man ,preisgekrönt’ dazu schreiben kann“, sagt der Medizintechniker.

Rostocker Seehafen-Chef hat „mit der OZ sein Leben verbracht“

Jan Bleis, Vorstand der Rostocker Straßenbahn-Gesellschaft (RSAG) wartete im Gespräch mit Seehafen-Chef Jens Aurel Scharner, mit der Botschaft auf, er habe „mit der OZ sein Leben verbracht“. Zu einer Beziehung gehören Höhen und Tiefen. Gastwirt Andreas Szabó findet, dass in manchen Artikeln zu viele Rechtschreibfehler sind. „Mehr tiefgründige Recherche“, an der einen oder anderen Stelle vermisst „OZ-Kind“ Niels Burmeister.

Robert Kowalski (v. l.) von Ecovis im Gespräch mit Patricia Huber (Universität Rostock Service GmbH), Matthias Laudahn (Ecovis) und Frank Oestreich (Reinigung Nord). Quelle: Ove Arscholl

Mehr Berichte über Amateur- und Breitensport würde sich Georg Weckbach, ehrenamtlicher Stadtsportbundpräsident von Stralsund und Präsident des Landestischtennisverbands wünschen. „Zu viel Fußball“, lautet sein Urteil – was FC-Hansa-Rostock-Vorstandschef Robert Marien, der zwei Tische weiter mit Jens Hakanowitz, sportlicher Leiter beim Basketball-Club Rostock Rostock Seawolves plauderte, wohl anders sieht.

Und das allerschönste am Geburtstagsempfang: Endlich wieder echte Menschen treffen. „Viele Partner kann man so wieder persönlich sehen und sprechen“, sagt Anja Hamann, Präsidentin des Polizeipräsidiums Rostock.

Von Lea-Marie Kenzler und Gerald Kleine Wördemann