Mitten in Rostock: Tod nach unterlassener Hilfeleistung

Rostock

Weiter Rätselraten um einen Fall von unterlassener Hilfeleistung in Rostock: Ein 52-jähriger Mann war am Freitagabend gegen 17 Uhr im Schiffbauerring auf Höhe zweier großer Supermärkte zusammengebrochen. Trotz des belebten Ortes und der großen Menschenansammlungen sah sich niemand in der Pflicht, dem Mann zu helfen. Passanten hielten ihn offenbar für einen Betrunkenen und wählten den Notruf.

Polizei untersucht Vorfall

Die Rettungssanitäter forderten umgehend eine Notärztin an. Gemeinsam kämpften die Retter fast eine Stunde um das Leben des Mannes, er verstarb jedoch noch im Rettungswagen. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zum Tod des Mannes aufgenommen. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurden bislang keine Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung eingeleitet. Der Sachverhalt werde jedoch untersucht wird, da das alleinige Absetzen eines Notrufs nicht der gesetzlichen Pflicht zur Hilfeleistung genüge.

Von OZ