Zahren

Markus von Fuchs schaut von seinem Schreibtisch durch das Fenster nach Süden, hinaus auf das frisch gemähte Gras, darüber der blaue Himmel von Zahren. Hier, im Herrenzimmer des Gutshauses des kleinen Ortes unweit von Goldberg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim), sitzt er gern, arbeitet, denkt nach, telefoniert, trinkt mit seiner Gattin Anne-Laure von Fuchs Kaffee oder erinnert sich, wie das Haus vor noch gar nicht allzu langer Zeit aussah. Heute öffnet er die Türen für Besucher. So wie viele andere Guts- und Herrenhausbesitzer im Land, die bei der „Mittsommer-Remise – die Nacht der nordischen Guts- und Herrenhäuser“ dabei sind.

Annähernd 2000 Schlösser, Guts- und Herrenhäuser stehen in Mecklenburg-Vorpommern, geschätzte 1400 im mecklenburgischen, 600 im vorpommerschen Teil. Typisch und gleichzeitig reizvoll für die Mittsommer-Remise ist, dass von der Ruine bis zum erstklassig „gescheitelten“ Haus alles dabei ist. Gut 90 dieser Schätze sind nun am Wochenende mit von der Partie.

Anzeige

Historie und Gegenwart

Dass dabei gleichsam nebenbei die Geschichtsbücher der alten Gemäuer aufgeschlagen werden, ist ein Effekt, der die Historie mit dem Jetzt verbindet und zum „Heimaterlebnis“ wird, wie Dr. Robert Uhde (49) es ausdrückt. Uhde, selbst Besitzer des Herrenhaus Vogelsang südlich von Laage, hat vor 13 Jahren das Remisen-Projekt initiiert. Mit elf Häusern begann seinerzeit das Abenteuer.

Weitere OZ+ Artikel

Markus von Fuchs ist mit seiner Frau bei der Mittsommer-Remise zum ersten Mal dabei. „Wir waren bislang noch nicht so weit“, sagt Markus von Fuchs. Und meint damit den Sanierungszustand des Anwesens. Mitte der 90er-Jahre hatte der Jurist das arg angebrauchte Gebäude gekauft. Knapp 1000 Quadratmeter Nutzfläche, Keller, erste Etage, Dachgeschoss. Dazu ein Park.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

„Damals war es ein verhunztes Haus“, berichtet der 52-Jährige. „Aber mir haben sofort die Zimmerfluchten gefallen und das Haus schien nicht so groß zu sein – es ist aber groß.“ Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in den Zimmern einen Konsum, einen Tanzsaal, eine Schule, eine Kita und unterm Dach Wohnungen. Große Teile von den zwei Hektar Park- und Wiesenland waren mit Dornengestrüpp überwuchert, das Gras stand mannshoch.

Sanierung ging langsam voran

Mit seiner Frau, einer gebürtige Pariserin, sanierte er langsam. Denn das Geld, das das rund 250 Jahre alte Haus verschlang, mussten der Anwalt und die Betriebswirtin erst einmal verdienen. Die Familie lebt in Berlin. An den freien Tagen geht es mit den beiden Söhnen und der Tochter, die „unter unserer Spinnerei leiden müssen“, nach Zahren, scherzt Markus von Fuchs. Seine Frau berichtet, dass sie sich sehr bewusst für dieses Lebensprojekt entschieden hätten.

Sind zum ersten Mal dabei: Markus von Fuchs und Anne-Laure von Fuchs. Im Hintergrund ihr Gutshaus in Zahren bei Goldberg Quelle: Klaus Amberger

„Wir hätten damals auch nach Frankreich ziehen können“, sagt die 49-Jährige. Beide schwärmen von der Dorfgemeinschaft, dem kleinen Strand am Zahrener See, erzählen von Farben, Materialien, Grundrissen und von tollen Handwerkern. Und von ihrer Unvernunft, so ein Haus wieder zum Leben zu erwecken. „Als wir 2013 begonnen haben, das ganze Projekt zu überdenken – vorher war es nur ein Provisorium – und als wir die Baustelle gesehen haben, dachten wir manchmal: ‚Was haben wir uns damit angetan?‘“, berichtet Markus Fuchs.

„Land profitiert von Mittsommer-Remise“

Robert Uhde sagt, das gesamte Land profitiere von der Mittsommer-Remise. Gerade im ländlichen Raum werde im Nachgang beispielsweise über Entwicklungskonzepte diskutiert. Oder Interessenten möchten auch in den Erhalt solcher Häuser investieren, für die man Idealismus und Durchhaltevermögen aufbringen muss. „Weil sich viele Gäste für die Häuser begeistern, erhalten auch die Bewohner der kleinen Orte eine Würdigung.“ Denn die Remise überzieht den Nordosten wie ein Netz, vom Klützer Winkel bis zum Randow-Bruch, von Rügen bis zur Mecklenburgischen Seenplatte.

Kommentar zum Thema: Mittsommer-Remise zeigt das Besondere vor der Haustür

Der Corona-Fluch verbietet derzeit, dass Familie von Fuchs am Wochenende Kaffee und Kuchen anbietet. Oder dass zu abendlicher Stunde deutsche und französische Weine aus dem Zahrener Guthauskeller geholt werden. Aber Gäste können ihren Picknick-Korb mitbringen. „Unbedingt! Platz haben wir genug“, sagt die Hausherrin fröhlich. Zu ihren Füßen liegt Onno. Der italienische Mischlingshund macht einen tiefenentspannten Eindruck, lässt sich kuscheln.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Frau von Fuchs sagt, dass die deutsche Sprache so schön sei. Herr von Fuchs berichtet, dass er schon auf zwei Rammstein-Konzerten in Paris war. Das sei nicht so ihre Musik, sagt die Gattin. Seitdem Glasfaserleitungen im Ort verlegt wurden, klappt das in Zahren mit dem Homeoffice wunderbar, sagt der Ehemann. In nicht allzu ferner Zukunft soll in den Nebengebäuden ein Smart Dörp entstehen, ein Ort, an dem Mitarbeiter von Technologieunternehmen temporär arbeiten und wohnen werden.

Besonderer Ort

Anne-Laure von Fuchs steht bei ihren 200 Jahre alten Bäumen hinterm Haus – ein besonderer Ort für sie. Sie schaut auf die Streuobstwiese. Bald reifen hier Äpfel ohne Ende. Der Blick streift zum unverbauten Horizont. Kein Windrad stört die Sommersonnen-Wende. Ein Storch fliegt durchs Bild. In seinem roten langgestreckten Schnabel trägt er einen Zweig. Das gemähte Gras duftet. Onno gähnt.

Von Klaus Amberger