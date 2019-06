Pohnstorf

Hugo, das Elektroschaf, zieht unbeirrt über den Rasen des Gutshauses Pohnstorf. Der Rasenroboter hat noch drei lebendige Geschwisterschafe, die in dem kleinen Ort in der Mecklenburger Schweiz unweit von Teterow das Gras kurz halten. „Mehr Tiere haben wir noch nicht hier“, sagt Kamila Sösemann. Erst vor gut einem Jahr hat die 39-Jährige zusammen mit ihrem Mann Fabian und den beiden Kindern Emil (10) und Olivia (8) das Anwesen erworben. Am Wochenende sind sie bei der „Mittsommer-Remise – die Nacht der nordischen Guts- und Herrenhäuser“ dabei.

So viele Häuser gibt’s nur hier

Rund 2000 Schlösser, Guts- und Herrenhäuser stehen im Nordosten, etwa 600 im vorpommerschen Teil des Landes, 1400 im mecklenburgischen. Von der Ruine bis zum erstklassig sanierten Gebäude. „Diese Häuser sind Schätze für unser Land und nur hier gibt es sie in solcher Dichte“, schwärmt Dr. Robert Uhde, der vor zwölf Jahren dem Remisen-Projekt Leben einhauchte. „Damals haben wir mit elf Häusern begonnen, heute sind ungefähr 80 im gesamten Land mit von der Partie.“

Kamila Sösemann, die vor 30 Jahren mit ihren Eltern aus der polnischen Kaschubei nach Köln zog, dann in Berlin lebte und arbeitete, um sich Ende 2017 eher durch Zufall in das Pohnstorfer Gutshaus zu verlieben, will nun Teil der Mittsommer-Remise sein. „Weil es ein so schönes Projekt ist und weil wir Teil davon sein möchten“, sagt die Juristin. In ihrem Haus vermietet sie Ferienwohnungen auf gut 1000 Quadratmetern Wohnfläche. Dazu gehört rund ein Hektar Park- und Wiesenland. Auf der anderen Straßenseite steht ein Café mit feiner Patisserie. Pohnstorf selbst liegt herrlich gelegen an einem „Berg“ in dieser hügeligen, liebreizenden Landschaft der Mecklenburgischen Schweiz. Von hier geht der Blick übers Land – in die Prärie, sagt Kamila Sösemann. In der Nähe liegen der Teterower und der Kummerower See, unten im „Tal“ erstreckt sich der Golfplatz von Teschow.

Veranstaltung mit wirtschaftlichem Nutzen für MV

Die Mittsommer-Remise ist natürlich ein kulturelles Ereignis, doch darüber hinaus ein nachwirkendes. Die Begegnung mit den Häusern und deren Besitzern sind – Vorsicht, großes Wort! – identitätsstiftend. „Das ist ein Heimaterlebnis“, sagt Robert Uhde. Das auch mit der Ländlichkeit oder auch mit den Umbrüchen nach dem Zweiten Weltkrieg etwas versöhnt. „Jedes Dorf, jedes Gutshaus und alle Leute, besonders auch die Bewohner der kleinen Orte, erhalten eine Würdigung, weil sich viele Gäste für sie interessieren.“ Ebenso ist die wirtschaftliche Komponente dieser Veranstaltung für Mecklenburg-Vorpommern nicht zu unterschätzen. Zwar ist die Mittsommer-Remise keine Cashcow, wie Uhde es formuliert. Aber es gebe im Nachgang Nachfragen, Vorschläge für Entwicklungskonzepte (gerade im ländlichen Raum) oder Interessenten, die in die geschichtsträchtigen Häuser investieren möchten. Und, ja, das gesamte Land hat etwas davon. Denn die Remise ist nicht etwa um Rostock zentriert, sondern reicht von Groß Schwansee in Westmecklenburg bis Lübbersdorf südlich von Anklam, von der Schlossruine Pansevitz auf Rügen bis zum Schloss Mirow (Mecklenburgische Seenplatte).

Am Sonnabend empfängt Kamila Sösemann Besucher. Wie bei den meisten Zielen der Remise gibt es auch in Pohnstorf Veranstaltungstermine. „Es gibt bei uns eine Führung zum Mausoleum der ehemaligen Eigentümerfamilie des im 19. Jahrhundert erbauten Hauses und einen Spaziergang zum Aussichtspunkt“, berichtet die Hausherrin. Das Café hat bis 17.30 Uhr geöffnet. In anderen Orten wird gegrillt, es gibt teilweise Führungen durch die Häuser. „Leider nicht bei uns, da wir eine Hochzeitsgesellschaft haben“, sagt die Pohnstorferin. „Aber vielleicht entschädigt ja ein Blick auf das Brautpaar“, sagt sie fröhlich. Dann schleppt sie Geschirr ins Haus, nimmt ein Telefonat an, lädt ihr Elektro-Auto, schiebt ein E-Bike vom Rasen und winkt. Hugo, das Elektroschaf, geht währenddessen in die nächste Runde.

Öffnungszeiten & Eintritt Die Mittsommer-Remise läuft an zwei Tagen. Am Samstag öffnen vor allem mecklenburgische und am Sonntag vorpommersche Häuser. Samstag 15 bis 23 Uhr Sonntag 10 bis 17 Uhr Eintritt Tagesticket Samstag 15 Euro Tagesticket Sonntag 10 Euro Kombiticket für beide Tage 17 Euro Tickets für einzelne Häuser ab 4 Euro Kinder bis zu zehn Jahren haben freien Eintritt Tipp Am besten informiert man sich online über die Orte, in denen Häuser geöffnet sind. Unter jedem Zielpunkt ist zu sehen, was dort geplant ist, etwa Führungen, kulturelle Programme und ob es beispielsweise Kaffee gibt. Internet www.mittsommer-remise.de

Klaus Amberger