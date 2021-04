Schwerin

Die neue Stichtagsregelung für den Präsenzunterricht in MV stößt auf ein geteiltes Echo: Eltern- und Schülersprecher zeigten sich zufrieden, heftige Kritik kommt dagegen von der oppositionellen Linkspartei.

Am Mittwoch hatte das Schweriner Bildungsministerium mitgeteilte, dass ab sofort die Inzidenz am Mittwoch darüber entscheidet, ob in der folgenden Woche Präsenzunterricht stattfinden kann. Liegt sie über 150, fällt der Unterricht vor Ort aus. Liegt sie darunter, dürfen die Kinder der ersten bis sechsten Klassen sowie der Abschlussklassen normal zur Schule. Für die anderen Klassenstufen gilt dann Wechselunterricht.

Tage zählen hört auf

„Das ist eine gute Sache, damit hört das Zählen der Tage auf“, sagte etwa Kay Czerwinski, Vorsitzender des Landeselternrats MV. Bislang galt, dass nach einer fünftägigen Überschreitung der Grenzwerte anschließend die Inzidenz wieder zehn Tage lang unter den Grenzwert gefallen sein musste, bevor der Präsenzunterricht wieder aufgenommen wurde. „Diese Regelung hat zu viel Verunsicherung geführt“, so Czerwinski. „Jetzt weiß ich am Mittwoch, ob ich mein Kind am Montag zur Notbetreuung bringen muss.“

Nach aktuellem Stand bedeutet die Regelung, dass in allen Kreisen und kreisfreien Städten die Schulen öffnen dürfen, da der Inzidenzwert nirgendwo über 150 liegt. Die bisherigen Regelungen und Inzidenzstufen entfallen damit.

Bisherige Regelung hat genervt

Auch Anton Fischer vom Landesschülerrat begrüßte die Verordnung. „Die bisherige Regelung hat genervt. Man wusste nie genau, wie lange man zu Hause bleiben muss. Jetzt haben wir eine klare Linie.“

Problematisch könnte es laut Fischer jedoch werden, wenn ausgerechnet am Mittwoch die Inzidenz kurzzeitig ansteigt und dies dann über den Unterricht in der kommenden Woche entscheidet, obwohl die Inzidenz dann möglicherweise wieder niedriger ist.

Der größte Mist

Die Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag, Simone Oldenburg, greift zu drastischen Worten der Kritik: „Das ist der größte Mist: Ein einzelner, willkürlich festgelegter Wochentag soll darüber entscheiden, ob die Kinder unterrichtet werden. Das ist realitätsfremd und passt nicht zur Gesamtstrategie.“

Es sei nicht nachvollziehbar, warum im Einzelhandel jeder Kunde tagesaktuell getestet werden müsse, in den Schulen aber ein Stichtag herangezogen werde.

Einfach und transparent

Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) sagte dagegen: „Die Regeln sind einfach und transparent und bieten für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte Planungssicherheit. Damit ist gesichert, dass wir einen geregelten Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen gewährleisten können, wenn die Infektionslage das zulässt.“

Ab dem ersten Schultag sollen auch zwei Selbsttests für Schüler und Beschäftigte pro Woche ermöglicht werden, so Martin. Wenn die Schulkonferenzen es beschließen, könne man sich auch zu Hause selbst testen. „Ich appelliere an alle, sich daran zu beteiligen und damit mitzuhelfen, dass Unterricht in Präsenz möglich ist.“

Von Axel Büssem