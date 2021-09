Mobbing im Rostocker Jugendamt: Immer mehr Betroffene melden sich zu Wort

Rostock

Chaos im Rostocker Jugendamt – nachdem die OZ berichtete, dass in der Behörde offenbar katastrophale Zustände mit Mobbing, Erpressung, anonymen Anzeigen und schwarzen Listen herrschen, melden sich immer mehr Betroffene zu Wort.

Am 12. November 2020 hat eine Mitarbeiterin aus dem Amt um 15.23 Uhr hausintern eine Mail mit acht Namen verschickt. In der Mail heißt es, dass diese Fachkräfte ab sofort nicht mehr „in den laufenden Fällen zu beschäftigen sind“ (Mail liegt der OZ vor).

Seitdem sind diese acht pädagogischen Mitarbeiter in Rostock beschäftigungslos, obwohl sie alle nötigen Qualifikationen aufweisen. Einige arbeiten in anderen Bereichen, in stationären Einrichtungen oder bei der Jugendhilfe des Landkreises. Jetzt haben sich zwei Pädagogen gemeldet. Sie sagen: „Wir haben in Rostock Berufsverbot“. Zum Teil, weil sie mit einem Bildungsträger zusammengearbeitet haben, der vom Amt abgelehnt wird, zum anderen weil sie auf Missstände aufmerksam gemacht haben. In einem Fall geht es dabei sogar um sexuellen Missbrauch von Schutzbefohlenen.

Seit 16 Jahren in der Jugendhilfe – nun in Rostock ohne Job

Eine 48-jährige Rostockerin (Name bekannt) arbeitet seit 16 Jahren in der Rostocker Jugendhilfe. Eine andere Kollegin, die über 50 ist, seit den 90er Jahren. Beide dürfen seit Ende 2020 nicht mehr in der Hansestadt arbeiten. Die 48-Jährige hat ihre Ausbildung zur Erzieherin an der Sozialpädagogischen Schule in Rostock absolviert. Außerdem hat sie sich im Laufe der Zeit Zusatzqualifikationen erworben, unter anderem als systemische Therapeutin und Kinderschutzfachkraft.

Sie sagt: „Ich habe über Jahre gut und auf Augenhöhe mit dem Amt zusammengearbeitet und alle Fälle übernommen, die sonst überall gescheitert sind. Als die Nachricht kam, dass ich hier nicht mehr arbeiten darf, war ich total schockiert.“ Seitdem ist sie ohne Einkünfte in Rostock, engagiert sich außerhalb der Hansestadt und sagt: „Es geht im Amt nur noch darum, bestimmte Bildungsträger plattzumachen. Und dafür werden wahllos Betreuer auf schwarze Listen gesetzt.“

Sie hat sich schriftlich an den damaligen Jugendamtsleiter und an den Oberbürgermeister gewandt. Ohne Ergebnis. Dann hat sie sich einen Anwalt genommen und ihren Fall dem Datenschutzbeauftragten und dem Bürgerbeauftragten von MV vorgetragen. Selbst deren Schreiben an die Stadt blieben unbeantwortet. Der Rechtsanwalt habe vom Büro des OB nicht mal eine Eingangsbestätigung erhalten. Daraufhin hat der Anwalt im April 2021 Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Claus Ruhe Madsen und den damaligen Amtsleiter gestellt. Die Sachlage wird jetzt vom Schweriner Verwaltungsgericht entschieden.

Die Rostocker Bürgerschaftsabgeordnete Sybille Bachmann (Rostocker Bund) sagt zu den schwarzen Listen im Jugendamt: „Das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand. Die Betroffenen sind verzweifelt und die Kinder werden auch alleingelassen.“ Quelle: privat

Die Frau sagt: „Ich bin menschlich enttäuscht – auch von Herrn Madsen, der sich nach außen hin immer so empathisch und interessiert zeigt, hier aber nicht mal reagiert.“ Das Amt habe ihr nach der Dienstaufsichtsbeschwerde mitgeteilt, dass sie eine Sperre erhalten habe, weil sie mit dem falschen Träger zusammenarbeite. Das sei in Rostock nicht erwünscht.

„Da scheint jemand auf persönlichem Rachefeldzug zu sein“

Die Pädagogin hat aber den Verdacht, dass das nicht der einzige Grund ist. Denn 2016 hat sie einen leitenden Mitarbeiter im Jugendamt angezeigt und Strafanzeige gegen den Mann gestellt. Es ging um sexuellen Missbrauch eines Schutzbefohlenen. Die Frau sagt, dass das Amt damals untätig geblieben ist und die Sache gedeckt hat. Die Staatsanwaltschaft hat den Fall ad acta gelegt. Der Beamte indes nicht. Er wurde zwar vorübergehend versetzt, hat der Pädagogin jedoch noch gedroht, dass sie „in Rostock nie wieder eine Stelle finden wird.“

Vor gut einem Jahr sei der Mann wieder in die alte Abteilung zurückgekehrt und kurz danach tauchte ihr Name auf der schwarzen Liste auf. Die Frau sagt: „Das Problem ist seit 2019 mit dem Wechsel der Amtsleitung da. Da scheint jemand auf einem persönlichen Rachefeldzug gegen einzelne Träger und Personen zu sein.“ Die Leiterin habe geäußert, dass sie am liebsten nur noch mit Fachkräften von der Bundeswehr zusammenarbeite, da die „auch auf Hierarchien hören und Befehle umsetzen könnten“.

Teile und herrsche? Chaotische Zustände im Jugendamt von Rostock. Was ist bisher passiert? Die OZ hat davon berichtet, dass in der Jugendhilfe offenbar ein Klima von Angst und Amtsmissbrauch herrscht. Es gab anonyme Anzeigen und anonyme Schreiben aus dem Amt, mit schweren Vorwürfen gegenüber Bildungsträgern, aber auch dem Sozialsenator Steffen Bockhahn (Die Linke). Darin geht es unter anderem um Vorteilsnahme im Amt. Außerdem wurden alleinerziehende Mütter unter Druck gesetzt. Einer Mutter wurde morgens per Mail angedroht, dass das Amt ihr das Sorgerecht für ihre verhaltensauffällige Tochter entzieht, wenn sie das Mädchen nicht bis mittags in die geschlossene Psychiatrie einweise. Mehreren qualifizierten Pädagogen in Rostock wurde jegliche weitere Zusammenarbeit in der Rostocker Jugendhilfe untersagt. Bei einem Bildungsträger fand wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs eine staatsanwaltliche Hausdurchsuchung statt. Bisher ohne Ergebnis. In dem Fall spricht sogar Bockhahn davon, dass man das Problem ohne juristische Unterstützung hätte aus der Welt schaffen können, wenn man gewollt hätte. Die Jugendhilfe in Rostock gibt derzeit ein Bild von Abhängigkeit und Machtmissbrauch nach dem Motto ab: Teile und herrsche!

Die Bürgerschaftsabgeordnete Sybille Bachmann (Rostocker Bund) sagt zu dem Vorfall: „Das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand, diese Menschen sind verzweifelt und die betroffenen Kinder werden alleingelassen. Müssen diese Leute erst vors Verwaltungsgericht ziehen, um mit einer Feststellungsklage ihre Eignung zu belegen?“

Die Stadt wollte sich bisher weiterhin nicht zu den Vorfällen im Amt äußern.

Von Michael Meyer