Rostock

Zum digitalen Empfang im Schneckentempo: Der Lückenschluss im Mobilfunknetz MVs wird sich noch einige Jahre hinziehen. Da, wo sich Funkmasten für Mobilfunkanbieter nicht lohnen, will Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) seit langem mit einer landeseigenen Gesellschaft die weißen Flecken schließen. Doch der staatlich organisierte Ausbau, für den die Landesregierung 59 Millionen Euro ausgeben will, soll sich bis mindestens 2025 hinziehen.

Seit Jahren ist Handynutzern der teils miese Mobilfunk in MV ein Ärgernis. Wer in Auto oder Bahn unterwegs ist, muss beim Telefonieren Geduld beweisen. Funkloch reiht sich im Land an Funkloch; Datenübertragung oft Fehlanzeige. Wer etwa über die Autobahn von Rostock nach Schwerin fährt, landet in bis zu fünf bekannten Digi-Wüsten. Wo weniger Menschen wohnen, wird es schnell einsam (siehe Karte).

Fehlende Mobilfunkmasten in MV. 232 sind es laut Regierung insgesamt, Stand 2019. Minister Pegel geht von mindestens 200 aus. Quelle: Julia Scheunemann/OZ

Nach massiver Kritik und einem Vorstoß der CDU im Landtag hat Minister Pegel 2019 eine landeseigene Gesellschaft auf den Weg gebracht. Der Plan: Rund 230 Mobilfunkmasten sollten auf Steuerzahlers Kosten entstehen, um das Netz der großen Mobilfunkanbieter zu schließen. Pegel wollte schneller sein als der Bund, der auch eine Gesellschaft plante. Haken: Erst Anfang Juni gab die EU grünes Licht für den staatlichen Eingriff.

Minister: Keine seriöse Prognose für Baubeginn möglich

Doch der Bau der Funkmasten zieht sich hin, solle laut aktuellem Plan „Ende 2025“ abgeschlossen sein, so Pegel. Für schwere Fälle sei das sogar „eher ehrgeizig und anspruchsvoll“. Wann es losgeht, wie lange es wirklich dauert, dazu sei „keine seriöse Prognose“ abzugeben. Er gehe noch von mindestens 200 Masten aus, die nötig sein.

Bis 7. Juli gebe es ein sogenanntes Markterkundungsverfahren. Heißt: Pegel lässt bei Mobilfunkbetreibern anfragen, ob sie nicht doch die eine oder andere Stelle selbst abdecken wollen. Dann würden die konkreten Standorte der nötigen Masten ermittelt, Grundstücke gesucht, Bauleistungen für Funkmasten ausgeschrieben. Das dauere. „Für jeden benötigten Mast muss der perfekte Standort und die geeignete Liegenschaft gefunden werden“, erklärt der Minister. Die Mobilfunknetzbetreiber sollen dann „4G- und/oder 5G-Technik“ installieren.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

IHK-Präsident: Das dauert viel zu lange

Viel zu langsam für Klaus-Jürgen Strupp, Präsident der Industrie- und Handelskammer Rostock. Flächendeckender Mobilfunk sei „eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung der Wirtschaft“. Er sei in Finnland gewesen: „Da gibt es 5G – mitten im Wald“, so Strupp. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (CDU) hatte die Digitalisierung zur Daseinsvorsorge erklärt, wichtig wie Wasser- und Stromversorgung.

Funklöcher auf Usedom: Für Empfang in die Gaststätte

Von vielen Funklöchern sei auch die Insel Usedom geplagt, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). „Ich kenne Einwohner, die zum Bestätigen einer Buchung in eine nahe gelegene Gaststätte gehen müssen, weil es da erst Empfang gibt.“ Sie fürchte: Wenn nicht schnell gehandelt wird, „dann können wir mit anderen Regionen Deutschlands nicht konkurrenzfähig bleiben“. Bis 2025 vergehe jedoch noch „viel wertvolle Zeit“.

Netzbetreiber lobt Modell: Staat baut, Wirtschaft übernimmt

Netzbetreiber zeigen sich offen für die Initiative des Landes zum Masten-Bau. „Funklöcher gibt es vor allem dort, wo es für die Netzbetreiber völlig unwirtschaftlich ist, die Investition einer Mobilfunkstation zu tätigen“, erklärt Vodafone-Sprecher Volker Petendorf. Der Bau eines Masts koste etwa 250000 Euro, plus Erschließungs- und Stromkosten. Vodafone begrüße ein Modell für solche Flecken, wo der Staat baut, ein Mobilfunkanbieter dann die Masten übernimmt. Ein Hauptgrund für Funklöcher seien zu langsame Genehmigungsverfahren – von Behörden.

Vodafone allein betreibe 760 Mobilfunkstationen in MV. Die neue Mobilfunk-Generation 5G gebe es davon an 163 Standorten – landesweit werde weiter nachgerüstet.

Die Deutsche Telekom wünsche sich mehr Einheitlichkeit bei Förderprogrammen, so Sprecherin Sandra Rohrbach. Bundesweit werde auch 5G-Technik installiert. Zu MV gibt es keine konkrete Antwort.

Von Frank Pubantz