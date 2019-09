Bützow

Groß angelegte Drogen-Razzia in der Justizvollzugsanstalt Bützow: Die Polizei rückte am Freitag gegen 10 Uhr mit zahlreichen Transportern und Zivilfahrzeugen auf dem Gelände der Haftanstalt an.

Laut Informationen, durchsuchen die Beamten - unter anderem mit speziellen Spürhunden - das Gefängnis nach möglichen Drogen und deren Verstecke. In der Vergangenheit machten immer wieder Aussagen von Häftlingen die Runde, wonach in der JVA regelmäßig die Modedroge Spice konsumiert werde. Anfang Januar dieses Jahres starb ein 36-jähriger Gefangener in seiner Zelle.

Stoff gilt als besonders gefährlich

Zuvor soll er laut Mitgefangenen die Droge Spice konsumiert haben. Spice ist ein Szene-Name für synthetische Rauschgifte, die unter „Kräutermischung“ oder „Badesalz“ kursieren. Die chemischen Inhaltsstoffe sind unbekannt, deshalb gilt der Stoff als besonders gefährlich und wird mit vielen Todesfällen in Verbindung gebracht.

Bereits 2016 starb ein 29-jähriger Häftling in der JVA Bützow nach Konsum von Spice. Ergebnisse der aktuell laufenden Drogen-Razzia liegen derzeit noch nicht vor.

