Modehändler Ulf Dohrmann: So geht es ihm neun Monate nach seiner Corona-Infektion

Binz

Ob er Todesangst hatte, als er in seinem Bett lag – das Coronavirus im Körper, 40,4 Grad Fieber und seine Ärztin im Vollschutzanzug vor ihm? „Nein, ich bin ein positiver Typ, ich habe immer an den nächsten Schritt gedacht“, sagt Ulf Dohrmann. In seinem Falle war das: „Atmen, ausruhen, meine Medizin nehmen und meinem Körper vertrauen, dass er die Infektion abwehrt.“

Der bekannte Binzer Modehändler gehörte Mitte März zu den ersten Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, die an Corona erkrankten. Nun, gut neun Monate später, sitzt er in einem seiner drei Geschäfte an der leeren Haupteinkaufsmeile des Rügener Seebades: Schwarze Hose, weißes Hemd, gute Laune. Der 46-Jährige wirkt topfit. „Ich mache fast jeden Tag Sport“, sagt er.

Anzeige

„Ich habe einen Lungentest gemacht“

Aber: Er spüre auch immer noch Nachwirkungen der Erkrankung: „Ich habe vor Kurzem einen Lungentest gemacht. Das Volumen ist mit 87 Prozent immer noch gut, aber zehn Prozent schlechter als vor vier Jahren“, berichtet der Unternehmer. Er habe auch manchmal das Gefühl, dass er „etwas dünner Luft bekomme“. Außerdem habe es Monate gedauert, bis sein Geschmackssinn vollständig zurückkam.

Lesen Sie auch: Corona: ITS-Krankenschwester aus Rostock berichtet über herzzerreißende Szenen

Chefin der Störtebeker-Festspiele zu Corona: „Ich lasse mir die Hoffnung nicht kaputtmachen“

Kann er heute eigentlich nachvollziehen, wie er sich damals angesteckt hat? Ulf Dohrmann weiß, dass es während seines Skiurlaubs im später berüchtigten Corona-Hotspot Ischgl Anfang März war. „Ich vermute, dass es im Kitzloch passiert ist, der Kneipe, in der sich so viele Corona geholt haben. Da schwirrten ja Milliarden von Aerosolen durch die Luft.“

Modehändler seit 23 Jahren: Ulf Dohrmann in einem seiner drei Geschäfte in Binz. Quelle: Stefan Sauer

Über den anfänglichen Umgang mit der Krankheit in Deutschland schüttelt er den Kopf. Als er aus Ischgl zurückkehrte, und erste Ängste aufkamen, dass der österreichische Skiort eine Corona-Keimzelle sein könne, habe man ihm in der Berliner Charité (wo er auf der Rückreise Zwischenstation machte) zunächst einen Covid-19-Test verweigert.

Corona-Test auf eigene Kosten für 150 Euro

„Weil ich ja zu der Zeit nicht aus einem Krisengebiet kam. Nur weil ich hartnäckig war, haben sie mich dann auf meine Kosten für 150 Euro getestet“, erinnert sich Ulf Dohrmann. Es war entscheidend, vor allem für seine Frau und die beiden Töchter. Denn nur weil er den Corona-Befund bekam, isolierte er sich nach seiner Rückkehr auf Rügen im eigenen Haus von seiner Familie, so dass er letztlich niemand weiteren ansteckte.

Ihm selbst sei es in den ersten Tagen nach dem Positiv-Test gut gegangen. Doch dann setzte sich, wie Dohrmann heute weiß, noch eine Lungenentzündung „auf die Covid-Erkrankung“: „Weil ich es in der Quarantäne anfangs übertrieben habe. Ich hatte ja erst keine Symptome, dachte dass mir das Virus nichts anhaben kann und habe deshalb viel Krafttraining gemacht.“

40,4 Grad Fieber überstanden und hier schon auf dem Weg der Besserung: Ulf Dohrmann während der Quarantäne in seinem eigenen Haus auf Rügen Quelle: privat

Das Positive: Gegen die bakterielle Lungenentzündung, die dann in der Folge starkes Husten, Atemnot und Fieber verursachte, konnte Dohrmanns Hausärztin ein Antibiotikum geben. „Damit verschwand das Fieber innerhalb von 24 Stunden und mir ging es schnell deutlich besser“, erinnert er sich.

„Das dauerende Herunterfahren macht die Menschen depressiv“

Und heute? „Ich fühle mich grundsätzlich gut. Corona hat mich nachdenklicher gemacht, aber mir nichts von meinem Optimismus genommen“, sagt der gebürtige Schweriner, der in Stralsund aufwuchs. Skeptisch mache ihn vor allem die aktuelle Corona-Lockdown-Politik: „Ich denke, das dauernde und langfristige Herunterfahren der Wirtschaft ist der falsche Weg und es macht viele Menschen depressiv“, sagt Dohrmann.

Sein Vorschlag: Möglichst viele Bereiche wieder öffnen – bei gleichzeitigem Einhalten stärkster Hygienebeschränkungen und besonderem Schutz der Risiko-Gruppen: „Sonst werden wir bald eine riesige Pleitewelle von Firmen erleben.“ Er selbst habe in diesem Jahr „trotz eines famosen Sommers, als die Touristen zurückkamen“, fast 20 Prozent Minus gemacht.

Breit aufgestellt: Der Rügener Unternehmer Ulf Dohrmann besitzt neben seinen drei Modeläden mehrere Immobilien, Ferienappartements, eine Strandbar und Photovoltaikanlagen. Quelle: Stefan Sauer

Vier Monate Geschäftsschließungen waren auch für ihn schwer zu verkraften. Einschränkungen bis Ende März könne man den meisten Unternehmen in MV nicht mehr zumuten: „Wir müssen einfach auch den Aspekt im Auge behalten, dass Corona nicht Tausende wirtschaftliche Existenzen vernichten darf“, betont Dohrmann.

Eigener Vater (78) im Pflegeheim

Er mache es sich in diesem Punkt nicht leicht. Sein eigener Vater (78) sei im Pflegeheim und er wolle bestmöglichen Schutz für ihn: „Aber ich glaube, dass wir lernen müssen mit dem Virus zu leben, ohne dauernde Schließungen.“ Es werde auch viel zu wenig berücksichtigt, was die Lockdowns mit den Menschen machten: Wie viele ältere Leute sterben nun an Verkümmerung und Einsamkeit? Welche Schäden nehmen Kinder, die isoliert aufwachsen“, wirft Dohrmann Fragen auf.

Hoffnung gebe ihm der Impfstoff: „Wenn der einschlägt und dann Frühjahr und Sommer kommen, haben wir vielleicht das Schlimmste überstanden.“

Erstes Geschäft mit 23 Jahren Ulf Dohrmann (46) startete früh als Unternehmer. Sein erstes Modegeschäft auf der Binzer Haupteinkaufsmeile eröffnete er im Alter von 23. Er hat heute drei Modeläden in Binz und besitzt zudem mehrere Immobilien und eine Strandbar in Prora. Er ist auch Betreiber mehrerer Photovoltaikanlagen in ganz Ostdeutschland. Nur weil er unternehmerisch so breit aufgestellt sei, habe er die Corona-Krise bislang einigermaßen unbeschadet überstanden, sagt Dohrmann. Der Binzer hat elf Angestellte, die momentan zumeist in Kurzarbeit sind. Trotz der Krise investiert er: So renoviert er seine Ferienappartements und vergrößert seine Strandbar, denn er hoffe, dass der Tourismus Ostern wieder durchstarten könne. Dohrmann ist auch politisch aktiv und seit 10 Jahren CDU-Chef in Binz.

Von Alexander Loew