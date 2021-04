Lange war Rostock die Vorzeigestadt in Deutschland, wenn es um wenig neue Corona-Fälle ging. Zwischenzeitlich stieg aber auch in der Hansestadt die Inzidenz über 100 – ähnlich wie in Tübingen. Ein Grund: Laut Corona-Experte Professor Emil Reisinger hätten sich die Menschen zu sehr in Sicherheit gewiegt.