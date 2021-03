"Modellregion MV": Wirtschaft fordert Corona-Lockerungen wie im Saarland

Rostock/Schwerin

Die Wirtschaft macht Druck: Mecklenburg-Vorpommern müsse bei der Bekämpfung der Corona-Krise umsteuern und die Bemühungen deutlich erhöhen.

Die drei Industrie- und Handelskammern (IHK) forderten am Freitag eine „Modellregion MV“, um alle Unternehmen schnellstens wieder zu öffnen. Es seien neue Wege zum Umgang mit dem Virus zu beschreiten.

„Was das Saarland kann, kann MV schon lange“

„Es braucht einen Paradigmenwechsel“, sagt Klaus-Jürgen Strupp, IHK-Präsident in Rostock. Er und seine Amtskollegen Wolfgang Blank (Neubrandenburg) und Matthias Belke (Schwerin) legen diverse Vorschläge vor, wie künftig mit dem Coronavirus umgegangen werden soll. Botschaft: weg von der reinen Betrachtung von Inzidenzwerten, die Menschen Angst machten.

Stattdessen müsse Politik künftig nachvollziehbar Ursachen und Auswirkungen der Krise erklären. Und umsteuern: Die Kammern schlagen nicht nur eine Modellregion zur Öffnung des Tourismus vor, wie ihn die Politik für die Insel Rügen diskutiert – sondern fürs ganze Land. „Was das Saarland kann, kann MV schon lange“, so Strupp.

Impfen rund um die Uhr, Testzentren an Autobahnen

Dazu sollte es künftig sogar kostenlose Corona-Tests für Bürger geben, erklärt Blank. Strupp schlägt „Drive-in-Testzentren“ an den Autobahnen 19 und 20 vor, in denen Urlauber auf dem Weg an ihr Ziel versorgt werden könnten. Blank regt an, das Impfen deutlich zu professionalisieren. Es könne nicht sein, dass Impfzentren 30 Prozent Leerlauf haben, weil die Terminkoordination nicht klappt. „Wir müssen impfen 24/7.“ Rund um die Uhr. „Impfen ist die beste Wirtschaftsförderung“, so Blank.

Zur Not sollte auch die Impfpriorität bei Personengruppen überdacht werden, um schneller voranzukommen. Hilfreich wäre auch ein digitaler Testpass für alle, so Blank. Hier sei die Politik gefordert. Klare Botschaft: Die Kosten fürs Testen müsse der Staat tragen. Den angeschlagenen Unternehmen dürfe nicht noch mehr aufgebürdet werden.

Der russische Impfstoff Sputnik V sollte schnellstens zum Einsatz kommen. Strupp bringt dafür einen Verbund der ostdeutschen Länder ins Spiel. Zur Not sollte MV auch allein starten. Bürokratie dürfe die Bekämpfung des Virus nicht länger ausbremsen.

Forderung: Hotspots aus der Inzidenz-Betrachtung rausnehmen

Damit gehen die IHK vor einem MV-Gipfel mit der Landesregierung (geplant Freitagnachmittag) in die Offensive. Politik dürfe sich nicht länger hinter Inzidenzwerten verstecken. „Wir müssen andere Wege gehen“, so Belke. Die bisherige Strategie habe offensichtlich nicht aus der Krise geführt, stattdessen vieles verschlimmert.

Der Streit um Inzidenzen überlagerte zuletzt jeden MV-Gipfel. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte gerade an: Weitere Kriterien wie Belastung von Krankenhäusern und Schwere von Erkrankungen müssten eine Rolle spielen. Die drei IHK-Chefs erinnern die Regierungschefin an eine eigene Aussage: Bei der Inzidenz-Betrachtung müssten Hotspots rausgerechnet werden. Gebe es etwa plötzlich viele Fälle in Anklam, dürfe nicht der gesamte Kreis Vorpommern-Greifswald darunter leiden. Man erwarte eine Öffnungsperspektive für alle Branchen nach Ostern.

