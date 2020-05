Eröffnung am 25. Juni - Moderner Look, ausgefeilte Technik: So sieht es in Rostocks neuem Handelshof aus

Da sollen selbst die Profi-Kunden staunen: In Rostocks neuem Handelshof, der Ende Juni in Brinckmansdorf eröffnet, zieht modernste Technik ein. Das Unternehmen will mit dem Markt in der Hansestadt bundesweit Maßstäbe setzen.