Der Netto Markendiscount mit Sitz im bayrischen Maxhütte-Haidhof wurde 1928 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft der Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG. Bundesweit betreibt das Unternehmen rund 4280 Filialen, in MV sind es 107 und in Vorpommern-Rügen 19 Netto-Märkte. Noch in diesem Jahr kommt mit Andershof eine weitere in Stralsund dazu, insgesamt sind in MV 5 bis 8 neue Läden geplant.

In der Hansestadt am Sund ist Netto bisher 4-mal vertreten: In Grünhufe in der Lindenallee, am Knieperdamm, am Carl-Heydemann-Ring und am Frankendamm. Der gelb-rote Discounter ist zudem der einzige, der auch außerhalb der Stadtgrenzen investiert. So wurden 1993/94 in Richtenberg an der L 192 (Neubau 2012), in Martensdorf an der B 105 im Jahr 2013 (Umbau 2019), 2011 in Negast an der B 194 sowie in Brandshagen an der B 105 neue Filialen gebaut. Dafür wurde 2017 der Netto in Tribsees geschlossen.

Der bisher modernste Netto-Markt mit SB-Kassen steht in Grünhufe, einem Wohngebiet mit rund 7000 Einwohnern. Er wurde 2009 eröffnet und bekam bereits 2014 eine Schönheitskur. Derzeit verhandelt Netto mit dem Eigentümer des Areals, auf dem einst die Konsum-Kaufhalle Grünhufe stand, die in den 90er Jahren zum Sky-Markt wurde, um eine mögliche Erweiterung. Gehört der Markt, übrigens immer noch der einzige in diesem Stadtgebiet, doch zu denen mit den größten Kundenströmen in ganz Vorpommern. iso