Mögliche Ampel in MV: Grüne und FDP führen erste Gespräche

Schwerin

Parallel zu den ersten Sondierungsgesprächen in Schwerin zwischen SPD und CDU haben die kleineren Parteien informelle Gespräche zu einer möglichen Ampel aufgenommen: Vertreter von Grünen und FDP hätten sich in einer ersten Runde „freundlich und konstruktiv“ unterhalten, sagte David Wulff, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP, der OZ. Er sehe keine unüberbrückbaren Hindernisse für eine mögliche Zusammenarbeit.

Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) habe bereits angerufen, so Wulff. Schwesig hatte angekündigt, zunächst mit der CDU, dann mit der Linken und anschließend mit Grünen und FDP sondieren zu wollen.

Nur symbolische Unterstützung aus Berlin

Der Rostocker Parteienexperte Wolfgang Muno sieht auf Bundesebene einen Trend zur Ampel. „Das übt allerdings keinen Handlungsdruck auf die beteiligten Parteien in MV aus, sondern bietet höchstens symbolische Unterstützung.“ Eine Ampel in Schwerin gilt als eher unwahrscheinlich. „Sowohl Grüne als auch FDP sind neu im Landtag, man kennt sich überhaupt nicht“, so Muno. Inhaltlich sehe er allerdings keine echten Knackpunkte.

In Berlin hat die CDU ihren Traum von Jamaika noch nicht aufgegeben. Die ersten Gespräche mit der FDP sollen gut verlaufen sein, am Dienstag sind die Grünen an der Reihe. Rechnerisch sind im Bund sowohl Ampel als auch Jamaica und eine Neuauflage der Großen Koalition möglich.

Überrascht von Regierungswillen der CDU

Auch in Schwerin will die CDU trotz des desaströsen Wahlergebnisses offenbar die Chance wahren, an der Regierung zu bleiben. Am Freitag gab es erste Sondierungen mit Noch-Koalitionspartner SPD. Muno zeigt sich verwundert: „Ich hätte gedacht, dass die CDU von sich aus verzichtet, um sich in der Opposition erneuern zu können.“

Von Axel Büssem