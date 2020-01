Mögliche Koalition ab 2021: CDU und Grüne in MV nähern sich an

Rostock

Nach gut 13 Jahren unter Rot-Schwarz gedeihen in den Schweriner Parteizentralen erste Visionen, wie eine Landesregierung ohne die SPD aussehen könne. Hinter den Kulissen soll es bestätigten OZ-Informationen bereits Annäherungsversuche zwischen CDU und Grünen geben, um Optionen für ein schwarz-grünes Bündnis unter Beteiligung der FDP auszuloten.

„Wahlziel ist es, stärkste Kraft im kommenden Landtag zu werden und dass keine Regierung gegen uns gebildet werden kann – nach der OZ-Umfrage ist beides realistisch. Die Grünen sind ein möglicher Koalitionspartner ebenso wie die FDP und die SPD. Warten wir das Wahlergebnis ab“, betonte CDU-Landeschef Vincent Kokert am Montag auf Nachfrage wieder etwas verhaltener. Am Freitag zuvor hatte er am Rande des OZ-Neujahrsempfangs über die Landesvorsitzende der Grünen, Ulrike Berger, mit überraschender Deutlichkeit gesagt: „Sie ist meine Koalitionspartnerin.“

Umfrage sieht CDU ganz vorn

So würde die Bürger von MV heute wählen Quelle: Benjamin Barz

Sollten die Christdemokraten bei der nächsten Landtagswahl im Herbst 2021 vor der SPD ins Ziel kommen, rechnet im CDU-Vorstand niemand ernsthaft mit Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Regierung, in der die Sozialdemokraten nur noch am Katzentisch sitzen würden. „Die sind dann weg und gehen in die Opposition“, sagte ein CDU-Vorstandsmitglied zu dem Thema.

Berger und Kokert schätzen sich seit Langem

Auch Berger gibt sich Union und FDP gegenüber aufgeschlossen: „Zuerst gilt es, mit einem starken grünen Ergebnis in den Landtag einzuziehen, um eine gute Verhandlungsbasis zu schaffen. Die aktuellen Umfrageergebnisse lassen eher auf ein zukünftiges Dreierbündnis schließen.“ Kokert und Berger soll bereits während der Legislaturperiode von 2011 bis 2016, als die Grünen noch im Landtag vertreten waren, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit verbunden haben.

Unklar ist, wie die Annäherung zwischen der bürgerlich geprägten CDU und den Grünen im Landesvorstand der Ökopartei ankommt, auf den die besonders linke Grüne Jugend derzeit einen relativ großen Einfluss hat. Nach dem in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Rücktritt von gleich drei Vorstandsmitgliedern soll das Gremium im August dieses Jahres neu besetzt werden. MV hätte im Norden nicht die erste Jamaika-Koalition. Schleswig-Holstein wird seit 2017 von CDU, FDP und Grünen regiert.

Mehr zum Thema:

Große OZ-Wahlumfrage: So würde MV Landtag und Bundestag wählen

Welche Politiker in MV beliebt sind – und welche nicht

So wird bei den Grünen in MV um die Macht gekämpft

Von Benjamin Fischer