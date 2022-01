Mögliches Aus der MV Werften: So ist Stralsund auf die Ära nach Genting vorbereitet

Stralsund

Kommt ein rasches Aus von Genting in MV, ist Stralsund darauf vorbereitet. Aus Sicht der Bundesregierung stünde die Hansestadt am Strelasund mit ihren Vorkehrungen sogar besser da als die anderen MV-Werften-Standorte Rostock und Wismar. Dies bestätigte die Stralsunder Bundestagsabgeordnete Claudia Müller (Grüne), die am Mittwoch vom Bundeskabinett zur Koordinatorin für maritime Wirtschaft und Tourismus ernannt wurde.

„Die Tatsache, dass sich Stralsund schon lange über die Zukunft Gedanken gemacht hat, ist ein klarer Vorteil“, sagt Claudia Müller. „Die Stralsunder haben Ideen, wie sie den Standort nach Genting gestalten wollen.“ Denn eines sei klar: „Auch in Zukunft wird es in der maritimen Wirtschaft viele Jobs geben, allein im ganzen Offshore-Bereich.“

Kreuzfahrtschiff „Global One“ wird auch ohne Genting gebaut

Müller entkräftet auch den Vorwurf der CDU-Landesfraktion MV, die der neuen Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch Untätigkeit vorwarf. „Der Bundesregierung ist die Lage um die MV Werften sehr bewusst“, sagt Müller. „Dem Genting-Konzern ist sogar ein Angebot zum Weiterbau der ‚Global One‘ unterbreitet worden. Darauf wurde bisher jedoch nicht reagiert.“

„Alle Prognosen gehen davon aus, dass die ‚Global One‘ fertig gebaut wird. Ganz gesichert ist das aber noch nicht“, Claudia Müller (Bündnis 90/Die Grünen), die neue Koordinatorin der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft. Quelle: Stefan Sauer

Auch wenn keine Einigung mit dem malaysischen Konzern erzielt werden könne, bedeutet dies nicht gleich das Aus für die Fertigstellung des riesigen Kreuzfahrtschiffes, an dem Tausende Jobs hängen. „Alle Prognosen gehen davon aus, dass die ‚Global One‘ fertig gebaut wird“, sagt Müller. „Ganz gesichert ist das aber noch nicht.“

Stralsunder Werft: Übergangsprozess zum maritimen Gewerbepark

In Stralsund hat man sich schon nach dem Abschied des Luxus-Kreuzfahrtschiffes „Crystal Endeavor“ im Sommer 2021 auf die mögliche Post-Genting-Ära vorbereitet. Allein dadurch hätte man den anderen Standorten etliche Monate voraus. So treibt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) die Pläne für die Entwicklung eines maritimen Gewerbeparks voran. „Genting hat früh deutlich gesagt, dass sie Stralsund als ersten Standort sehen, an dem es keine Produktion mehr geben soll“, sagt der Stralsunder OB. „Aus meiner Sicht ist dies sehr traurig und schade. Immerhin haben wir die tolle ‚Crystal Endeavor‘ fertiggebaut.“

Wenn sich Genting wirklich zurückzieht, will die Hansestadt das Werftgelände erwerben und die Flächen verpachten. Dafür hat die Hansestadt mit der Bürgerschaft im Mai 2021 bereits mehrere Millionen Euro im Haushalt eingeplant (die OZ berichtete). „Wenn man 10 bis 15 Firmen dort ansiedelt, ist das Risiko breiter gestreut“, ist sich Badrow sicher. Gleich zum Anfang will die Hansestadt für das Großprojekt Investoren mit ins Boot holen. „Auch der Schiffbau soll nicht vom Tisch sein“, sagt Badrow. „Stralsund soll weiterhin in der Lage bleiben, Schiffe zu bauen und zu reparieren.“

OB Badrow: Mehr Jobs als unter MV Werften möglich

Aber auch auf andere Bereiche der maritimen Industrie soll der Standort vorbereitet werden. Dass die Stralsunder auch Offshore können, hat die Ära vor den MV Werften gezeigt. „Schon vor Genting hat zum Beispiel Nordic Yards bewiesen, dass man hier in Stralsund viel für die Offshore-Sparte produzieren kann“, sagt Badrow. „Und auch Ostseestaal lebt am Sund seit Jahren vor, wie man innovativ im Bereich der maritimen Industrie wirtschaften kann.“

„Am Ende des Übergangsprozesses wollen wir mehr Jobs auf dem Gelände haben als heute unter den MV Werften“, Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). Quelle: Hansestadt Stralsund

Der Stralsunder Werft steht also offenbar ein Übergangsprozess bevor, der für alle Beteiligten eine große Herausforderung wird. Aber Badrow ist optimistisch: „Am Ende wollen wir mehr Jobs auf dem gesamten Gelände haben als die MV Werften Stralsund vorher.“

Nordic Yards steht bereits in den Startlöchern

Als innovativer Partner für die Entwicklung des maritimen Gewerbegebietes steht mit Nordic Yards ein bekannter Player bereit. Die deutsche Firma, deren Gesellschafter der russische Unternehmer Vitaly Yusufov ist, hat bereits von 2009 bis 2016 in MV Spezialschiffe für den arktischen Einsatz, Fähren oder Konverter-Plattformen gebaut. Danach veräußerte man die Werftstandorte Stralsund, Wismar und Rostock jedoch an Genting. Nun will man Stralsund und auch Rostock zurück. „Aktuell können wir keine Reparaturen oder Modernisierungen im Trockendock anbieten. Dafür fehlt es uns derzeit an Bauplätzen“, signalisiert Olga Scholtz, CEO von Nordic Yards, klares Interesse. „Sobald wir Zugriff auf den Stralsunder Standort haben, können wir loslegen.“

„Wir stehen in den Startlöchern und könnten sofort loslegen“, Olga Scholtz, CEO Nordic Yards. Quelle: Martin Börner

Bereits im letzten Halbjahr des Jahres 2021 hätte man umfangreiche Untersuchungen zum Stand der technischen Anlagen auf der Stralsunder Werft durchgeführt – in enger Kooperation mit dem derzeitigen Eigner Genting. „Mit einigen Arbeiten könnten wir sofort starten. Für andere muss der Standort unseren Anforderungen entsprechend umgerüstet werden. Dabei ist uns wichtig, dass wir die Stralsunder Werft auch für die nächsten Jahre fit machen.“

Nordic Yards könnte „Crystal Endeavor II“ weiterbauen

Pläne gibt es bereits für beide Standorte, für Rostock und für Stralsund. „Mit je unterschiedlichen Bauprogrammen“, sagt Scholtz. In Stralsund würde der Fokus auf Instandsetzung, Schiffsreparaturen und Modernisierungen liegen. Da auch Schiffbau weiterhin möglich sein soll, bleibt auch ein Weiterbau der angefangenen „Crystal Endeavor II“ denkbar, die sich noch in der Halle befindet.

„Wir prüfen unterschiedliche Szenarien. Wir könnten das Schiff in einen schwimmbaren Zustand bringen, wenn Genting es noch gebrauchen kann.“ Es gäbe aber auch andere Lösungen. Ein Weiterbau der „Global One“ käme Stand jetzt für Nordic Yards jedoch nicht infrage.

