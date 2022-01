Bad Doberan

Der von der Politik beschlossene Kohleausstieg wird einen Strukturwandel mit sich bringen. Die UN-Klimakonferenz hatte im November in Glasgow die Staaten der Welt erstmals dazu aufgefordert, den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten. Was bedeutet dies für die Mecklenburgische Bäderbahn Molli, deren Lok mit importierter Steinkohle befeuert wird und die seit mehr als 111 Jahren zwischen Kühlungsborn, Bad Doberan und Heiligendamm verkehrt? Diese Frage stellen sich zunehmend viele Leser. Molli-Geschäftsführer Michael Mißlitz jedenfalls schätzt, dass es wohl noch 15 Jahre brauchen werde, um einen anderen Energieträger für den Betrieb einer Dampflok zu finden. Und danach? Leser unterbreiten Vorschläge.

Lutz Roemer etwa sagt: „Wird halt umgestellt auf Elektroantrieb.“ Dietmar Wedde meint: „Dann wird umgestellt auf Batterie. Alexander Engel notiert: „Bei ihr sollte eigentlich Oldtimerschutz gelten.“ Andreas Krüger mahnt: „Ich sage nur Kirche im Dorf lassen.“ Daniela Rothe wiederum habe sich schon lange gefragt, „warum man Roland und Co. überhaupt noch zulässt.“ Rothe ergänzt noch, dass es sie störe, wie generell und auch mit Blick auf die Bäderbahn mit der Umwelt umgegangen werde, „nur weil es Teil der Kultur ist. Lärmbelästigung ist es auch noch. Das Ding muss ja schon am frühen Morgen fahren und für Leute, die zu stupide sind, um den Sinn einer Schranke zu verstehen, muss das Ding auch noch zig mal hupen.“

„Denkbar wäre ein Umstieg auf E-Fuels oder elektrische Erhitzung“

Und René Romann merkt an: „Vielleicht sollte man auch mal verstehen, dass der größte Teil dessen, was vorne aus der Dampflok rauskommt, nicht Ruß- oder Verbrennungsrückstände sind, sondern schlichtweg Wasserdampf. Daran ändert sich auch nichts, wenn man auf eine andere Art der Dampferzeugung zurückgreifen würde – denkbar wäre ein Umstieg der Verbrennung auf E-Fuels (analog der Dampfloks mit Ölfeuerung) oder ein Umstieg auf elektrische Erhitzung (egal ob nun via Brennstoffzelle erzeugtem Strom oder ob per Batterie). Von außen würde man dies kaum bis gar nicht erkennen, da der Antrieb mit Dampf (und auch die Dampffahne bei der Fahrt) dann trotzdem gegeben wären.“ Manuela Hansen kritisiert: „Solange unsere Regierung mit ihren PS-starken Diesel-Pkw lustig und munter im Land umherfahren und munter um die halbe Welt fliegen, dann kann Molli auch weiter dampfen.“ Karsten Zilm richtet seine Enttäuschung über ein mögliches Aus der Bäderbahn in der jetzigen Form an die Verantwortlichen, vermutlich zielt seine Aussage auf die politischen Entscheidungsträger, Zilm schreibt lediglich „die“ und fragt: „Was sollte die denn abschrecken, uns nicht alles Besondere und Liebenswerte zu verbieten?“

Von Juliane Lange