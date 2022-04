Rostock

Erfolg für Jan Gorkow alias Monchi, den Sänger von „Feine Sahne Fischfilet“: Sein Buch „Niemals satt. Über den Hunger aufs Leben und 182 Kilo auf der Waage“ stiegt auf der Spiegel Bestseller-Liste im Bereich Sachbuch auf Platz 1 ein.

Monchi ist von dem Erfolg von „Niemals satt“ überrascht

Für den Autor laut einer Pressemitteilung eine riesige Überraschung: „Mir wurde gesagt, dass ‚Niemals satt’ Platz 1 in der Spiegel-Bestseller-Liste ist. Was soll ich dazu sagen? Das fühlt sich grad genauso absurd an, wie als ich das erste Mal ein paar Kilometer an der Ostsee entlanggelaufen bin, nachdem ich ziemlich viel abgenommen hatte. Hätte mir vor zwei Jahren niemand zugetraut...ich mir schon gar nicht... und die Leute hätten nur drüber gelacht...ich am allerlautesten! Genauso fühlt sich das jetzt grad mit diesem Buch an.“

Essen als Stressbewältigung

In seinem Buch „Niemals satt“ beschreibt Monchi seinen Abnehm-Weg – der Punkrocker verlor in einem Jahr über 65 Kilo. Im Interview mit der OZ beschrieb er: „Essen war eine Art von Stressbewältigung.“

Wie exzessiv sein Leben war, beschreibt er in seinem Buch: „Es war für mich schon längst normal, zu fressen, statt zu essen, zu saufen, statt zu trinken. Als wir nach Hause fuhren, hatte ich bereits einmal gekotzt, weil ich so vollgefressen war. Bei McDonald’s hielten wir trotzdem an. Ich bestellte zwei Menüs, aß mich in den Schlaf.“

Von OZ